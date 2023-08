Dr. Michael Yeadon: Warum ich nicht glaube, dass es jemals ein Covid-Virus gab

Dr. Michael Yeadon hat über 40 Original-Forschungsartikel veröffentlicht und ist seit 2011 als Berater für mehr als 20 Biotechnologieunternehmen tätig. Bevor er als unabhängiger Berater tätig wurde, war er Vizepräsident und Chief Scientific Officer der A&R-Forschungsabteilung von Pfizer.

In den letzten Jahren der Plandemie hat er uns mit rationalen, wissenschaftlichen Informationen versorgt und die Regierungsversion der „Wissenschaft“ als Farce entlarvt. Leider musste sich Dr. Yeadon nach vielen Verleumdungen und Versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, im Februar 2021 sogar von der Twitter-Plattform zurückziehen, da er auch privat unerbittlich angegriffen wurde.

Es ist so traurig, seinen Kommentar zu sehen: „Ich bin ein sanftmütiger Mensch und schlecht ausgerüstet, um mit dieser Art von Bösartigkeit umzugehen.“ Er hat offensichtlich so viel durchgemacht, aber mit großer Stärke und Integrität sein Wissen und seine Erfahrung in den Kampf gegen die medizinische Tyrannei eingebracht.

Anfang dieses Jahres schrieb Dr. Yeadon einen Brief, der in der Conservative Woman veröffentlicht wurde. Obwohl der Brief bereits vor Monaten veröffentlicht wurde, sind seine Ansichten äußerst wertvoll und es lohnt sich, sie auch jetzt noch zu teilen, zumal es sich um eine Ansicht handelt, die viele von uns teilen und die immer noch zum Schweigen gebracht wird.

Warum ich nicht glaube, dass es jemals ein Covid-Virus gab

Von Dr. Mike Yeadon

„Ich bin zunehmend frustriert über die Art und Weise, wie die Debatte über den Ursprung des angeblich neuartigen Virus SARS-CoV-2 geführt wird, und ich glaube nicht mehr daran, dass es jemals im Umlauf war und massenhaft Krankheiten und Tod verursacht hat. Besorgniserregend ist, dass fast niemand diese Möglichkeit in Betracht zieht, obwohl die Molekularbiologie die einfachste Disziplin ist, in der man betrügen kann. Das liegt daran, dass es ohne Computer nicht geht, und die Sequenzierung erfordert komplexe Algorithmen und – dringend – Annahmen. Wenn man die Algorithmen und Annahmen verändert, kann man die Schlussfolgerungen erheblich verfälschen.

Dies wirft die Frage auf, warum der Medienrummel um Fauci, Wuhan und einen möglichen Laborausbruch so groß ist. Schließlich haben die „Täter“ eine große Kontrolle über die Medien. Einen unabhängigen Journalismus gibt es derzeit nicht. Es ist ja nicht so, dass sie das Establishment in Verlegenheit bringen müssen.

Ich unterstelle den Lesern, dass sie sich dafür entschieden haben, dies zu tun. Wen meine ich also mit ’sie‘ und ‚die Täter‘? Es gibt eine Reihe von Kandidaten, die um diese Position konkurrieren, mit ihren Komplizen aus der Pharmaindustrie, von denen mehrere in Paula Jardines ausgezeichneter fünfteiliger Serie für TCW, Anatomy of the sinister Covid project, genannt werden. Ganz oben auf der Liste stehen das „ermöglichende“ Weltwirtschaftsforum und seine zahlreichen politischen Gefolgsleute, darunter Justin Trudeau und Jacinda Ardern. Aber das beantwortet nicht die Frage, warum sie sich auf die Entstehung des Virus konzentrieren. Meiner Meinung nach tun sie alles, um sicherzustellen, dass Sie dieses Ereignis genau so sehen, wie sie es wollen. Nämlich, dass es ein neuartiges Virus gab.

Zu Beginn der „Pandemie“ war ich nicht der Einzige, der das glaubte, aber im Laufe der Zeit habe ich genügend Beweise gesehen, die starke Zweifel an dieser Idee aufkommen lassen. Außerdem habe ich mich, wenn man es als Teil eines globalen Staatsstreichs betrachtet, in die Lage der ranghöchsten, verborgenen Täter versetzt. In einem Q&A würden sie erfahren, dass die Wirkung eines freigesetzten neuen Krankheitserregers nicht genau vorhergesagt werden kann. Er könnte schnell ausbrennen. Oder er könnte sich als weitaus tödlicher erweisen als erwartet und fortgeschrittene Zivilisationen zerstören. Diese Top-Entscheidungsträger würden, so behaupte ich, zu dem Schluss kommen, dass dieses natürliche Risiko für sie untragbar ist. Sie sehnen sich nach totaler Kontrolle, und die große Bandbreite möglicher Folgen einer absichtlichen Freisetzung spricht gegen diesen Aktionsplan: „Nein, das werden wir nicht tun. Kommen Sie mit einem Plan zurück, bei dem die Ungewissheit über das Ergebnis sehr viel geringer ist.

Die Alternative, die sie meiner Meinung nach gewählt haben, besteht darin, eine weitere Lüge zu dem großen Stapel von Lügen hinzuzufügen, der diese ganze Angelegenheit umgibt. Diese Lüge besagt, dass jemals ein neuartiges Atemwegsvirus im Umlauf war, das – und das ist entscheidend – massenhaft Krankheiten und Todesfälle verursacht hat. In Wirklichkeit hat es das nicht gegeben.

Stattdessen hat man uns gesagt, es gäbe diesen beängstigenden, neuartigen Erreger, und hat den Stress erzeugenden Angstporno auf 11 hochgefahren und ihn dort gehalten. Dazu passt, dass man bei den genetischen Sequenzen, den PCR-Testprotokollen (Sonden, Primer, Amplifikations- und Annealing-Bedingungen, Zyklen) geschummelt und kontaminierendes genetisches Material nicht nur aus menschlichen und angeblichen viralen Quellen, sondern auch aus bakteriellen und pilzlichen Quellen ignoriert hat. Warum mussten sie zum Beispiel die Probenstäbchen direkt in unsere Nebenhöhlen einführen? Um möglichst viele nicht-menschliche Gensequenzen zu erhalten?

Beachten Sie die leisen Anzeichen dafür, dass unsere politischen und kulturellen Führer, einschließlich der verstorbenen Königin, sich gerne trafen und einander begrüßten, ohne sich zu testen, zu maskieren oder sozial zu distanzieren. Sie hatten keine Angst. In dem oben beschriebenen Szenario hätten einige wenige Menschen gewusst, dass es keine neue Gefahr in ihrer Umgebung gab. Wäre wirklich ein tödlicher Krankheitserreger im Land unterwegs gewesen, hätten sie weder den Mut noch das Bedürfnis gehabt, lässig zu handeln und sich dem Virus auszusetzen.

Am überzeugendsten sind für mich die von Denis Rancourt und Kollegen analysierten Daten zur Gesamtmortalität (ACM) in den USA, aufgeschlüsselt nach Bundesstaat, Geschlecht, Alter und Datum des Auftretens. Das Muster der erhöhten ACM ist unvereinbar mit dem Vorhandensein eines neuen Atemwegsvirus als Hauptursache. Wenn ich richtig liege, dass es kein neuartiges Virus gab, dann war es ein genialer Schachzug, so zu tun, als gäbe es eines! Jetzt wollen sie, dass man nur noch darüber nachdenkt, wie dieses „Killervirus“ in die menschliche Bevölkerung gelangt ist.

Handelt es sich um ein natürliches Phänomen (eine wilde Fledermaus hat ein Schuppentier gebissen, das dann auf einem Markt in Wuhan verkauft wurde), oder wurde es von einem chinesischen Forscher in arroganter Weise geschaffen, der dabei von einem von Fauci finanzierten Forscher an der Universität von North Carolina unterstützt wurde, der damit eine vom Präsidenten verhängte Pause für solche Arbeiten umging? Außerdem stellt sich die Frage, ob das Auftreten des Virus in der Öffentlichkeit auf Unachtsamkeit und ein Leck im Labor zurückzuführen ist, oder ob es jemand absichtlich verbreitet hat?

Ich muss auch darauf hinweisen, dass die Täter die Massenmedien durch einen Würgegriff von Big Tech und der Regierung hermetisch unter Kontrolle haben, was teilweise hier, hier und hier dokumentiert ist. Deshalb ist es für sie so einfach, Leute wie mich zu zensieren. Wenn eine Geschichte auf mehreren TV-Sendern erscheint, dann ist sie entweder in Ordnung oder sie wurde aktiv platziert. Sie wird nicht echt sein. Sie sagen nie die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass sie seit Beginn dieses Putsches und wahrscheinlich schon viel früher die Wahrheit gesagt haben. Die meisten so genannten Journalisten haben das Bewusstsein dafür verloren, was Wahrheit überhaupt ist.

Ich glaube, dass die Täter (bei denen es sich um Gates, Fauci, Farrar, Vallance, CEPI, EcoHealth Alliance, DARPA und zahlreiche andere handeln könnte) die Kontroverse über die Ursprünge von SARS-CoV-2 inszeniert haben, weil eine kleine Verlegenheit des Establishments ein kleiner Preis dafür war, die meisten von uns davon zu überzeugen, dass es ein neuartiges Virus geben muss, obwohl es keines gibt. (Ich habe Kollegen, die nicht glauben, dass das, was uns erzählt wurde (d. h. dass ein Virus experimentell konstruiert wurde), technologisch überhaupt möglich ist. Ich habe nicht den Hintergrund, um diese Idee zu beurteilen. Aber der Rest passt für mich auf eine Weise zusammen, wie es keine andere Erklärung tut.

Zu diesem Punkt beschreibt eine ehemalige Führungskraft aus der Pharmaindustrie, Sasha Latypova, die mit Robert F. Kennedy Jr. in seinem Podcast vom letzten Donnerstag, dem 16. März, spricht, die umfangreichen Beweise für die Verträge und Beziehungen, die vor der Covid-Ära bestanden. Im Februar 2020 wurden Verträge über Milliarden von Dollar unterzeichnet. Nicht nur, dass die geforderte Produktion niemals stattfinden würde (aus dem Stand heraus ist es lächerlich, eine so große Verpflichtung zu unterschreiben), sie ist auch nicht machbar. Sie schätzt, dass etwa ein Kilogramm DNA benötigt wird.

So viel DNA in medizinischer Qualität gibt es auf der Welt nicht. Das liegt daran, dass es schwierig ist, sie herzustellen, sehr teuer, völlig maßgeschneidert und schwer über längere Zeiträume zu lagern. Außerdem würden die Mengen einer bestimmten DNA-Sequenz, die von kommerziellen Anbietern benötigt und gelagert werden, im Milligramm- oder vielleicht im Grammbereich liegen. Es war also immer völlig undurchführbar, unabhängig davon, wie viel Geld in das Problem gesteckt wurde, das zu erreichen, was sie behaupten, in kurzer Zeit geschafft zu haben.

Folglich lassen die Fakten keine andere Schlussfolgerung zu, als dass es sich um ein riesiges, umfassend geplantes Verbrechen handelt. Das schließt an sich eine natürliche Entstehung eines Erregers aus, es sei denn, es war göttliche Vorsehung. Logischerweise bleibt nur eine undichte Stelle oder, wie ich behaupte, eine Lüge und eine PsyOp. Ersteres mag möglich sein oder nicht, aber was nicht bestritten werden kann, ist, dass so etwas mit einem echten Krankheitserreger gemacht werden könnte und wahrscheinlich reibungslos ablaufen würde. Wenn ein Erreger freigesetzt wird, ist fast jedes Ergebnis, außer dem vermutlich gewünschten, wahrscheinlich. Ich kann zu keinem anderen Schluss kommen, als dass es eine Fälschung ist.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich nicht behaupte, dass die Menschen nicht krank waren oder dass sie nicht in großer Zahl gestorben sind. Ich argumentiere nur über die Ursachen von Krankheiten und Todesfällen. Die Menschen wurden durch alle bereits vorhandenen Ursachen krank und einige starben, verstärkt durch die Angst, was zu einer Immunsuppression und dann zu einer Vielzahl von abscheulichen Handlungen führte. Man beachte auch die offizielle Überschneidung der Anzeichen und Symptome von „Covid-19“ und bestehenden Krankheiten.

Bemerkenswert ist, dass sie die Verschreibungen von Antibiotika in den USA bis 2020 um 50 Prozent gekürzt haben. Sie sorgten dafür, dass eine große Zahl gebrechlicher älterer Menschen mechanisch beatmet wurde, ein Verfahren, das bei diesen Menschen nahezu kontraindiziert ist. Einigen wurde Remdesivir verabreicht, das ein Gift für die Nieren ist. In Pflegeheimen wurden ihnen Midazolam und Morphin verabreicht, atemdepressive Medikamente, die in Kombination bei Patienten mit Atembeschwerden so gut wie kontraindiziert sind. Wenn sie eingesetzt werden, ist eine engmaschige Überwachung erforderlich, in der Regel durch automatische Alarmsysteme, die an die lebenswichtige kardiorespiratorische Überwachung angeschlossen sind, einschließlich der Überwachung der Blutgase an der Fingerspitze. Das ist in Pflegeheimen nicht geschehen.

Ich glaube, der Hauptgrund für die Lügen über das neuartige Virus ist der Wunsch nach totaler Vorhersehbarkeit und Kontrolle, mit der klar artikulierten Absicht, die Gesellschaft umzugestalten; beginnend mit der Demontage des Finanzsystems durch Abriegelung und Beurlaubung, während das unmittelbare praktische Ziel der Abriegelung darin bestand, den causus belli für die Injektion von Stoffen an so viele Menschen wie möglich zu liefern, die nicht dazu bestimmt sind, Immunität zu induzieren, sondern um eine wiederholte Impfung zu verlangen, Verletzungen und Tod zu verursachen und die Bewegungsfreiheit zu kontrollieren.

Ich bin sicher, dass es ihnen genügt, mindestens eine Nadel in 6.000.000.000 Menschen zu stecken.

Obwohl schätzungsweise 10-15 Millionen Menschen mit giftigen „Impfstoffen“ getötet wurden, sind dies nur die ersten von vielen mRNA-Injektionen, die noch kommen werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass man Sie zwingen will, zehn weitere zu akzeptieren, denn das ist die Anzahl der Dosen, die Ihre Regierung zu kaufen bereit ist. Was zu kaufen? Nun, es wurde bereits darüber gesprochen, dass alle bestehenden Impfstoffe als mRNA-Typen neu formatiert werden sollen.

Wenn dies geschieht, glaube ich nicht, dass jemand, der noch zehnmal geimpft wird, dem Tod oder schweren, lebensbegrenzenden Krankheiten entgehen wird. Wenn man den Körper dazu bringt, fremde Proteine zu produzieren, führt dies zwangsläufig zu einem Autoimmunangriff des eigenen Körpers. Ihre Krankheit wird davon abhängen, wohin die injizierte Dosis geht und natürlich von der Konsistenz des injizierten Produkts.

Bisher waren sie furchtbar unbeständig. Es ist nicht sicher, ob sie jemals hätten hergestellt und auf den Markt gebracht werden können, wenn sie den üblichen Qualitätsanforderungen unterlegen hätten und nicht für den „Notgebrauch“ zugelassen worden wären. Wie wir jetzt wissen, spielten die Aufsichtsbehörden nicht nur eine wichtige Rolle bei den Lügen des US-Militärs, der Organisation, die die ursprünglichen Aufträge für die „Impfstoffe“ erteilte und alle Vertragsbedingungen für Unternehmen wie Moderna und Pfizer festlegte.

Die Hühner kommen jetzt nach Hause, um im Bankensystem zu brüten.

Wie ich immer sage, kann ich nicht viel mit Sicherheit wissen. Ich habe keine Kopie des Drehbuchs zu diesem größten Verbrechen der Geschichte. Aber was auch immer Covid ist, ich glaube nicht, dass das, was Influenza genannt wurde, Anfang 2020 einfach so verschwunden ist. Das ist eine weitere Lüge. Das ist es, was sie tun. Das ist alles, was sie tun.

Denjenigen, die spüren, dass nicht alles in Ordnung ist, aber nicht bereit sind, den psychologischen Sprung in die teuflische Welt zu wagen, in der wir meiner Meinung nach jetzt leben, weise ich auf die Asymmetrie des Risikos hin. Wenn Sie der offiziellen Darstellung folgen und ich Recht habe, werden Sie und Ihre Kinder all Ihre Freiheiten und wahrscheinlich Ihr Leben verlieren. Wenn Sie glauben, was ich sage, und ich liege falsch, werden Sie ausgelacht. Diese Optionen sind nicht annähernd ausgewogen. Ein rationaler Akteur sollte nicht mehr glauben, was man uns sagt. Es ist keine sichere Position, seinen Rat zu befolgen und den Kopf unten zu halten. Es ist das Gefährlichste, was man tun kann.