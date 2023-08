World ID – Weltverbesserung oder Science-Fiction-Dystopie?

Alan Goode

Würden Sie Ihre Iris von einer glänzenden Metallkugel scannen lassen, um Kryptowährung und ein T-Shirt mit der Aufschrift „unique human“ zu erhalten? Nun, mehr als zwei Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben sich für Worldcoin (WLD) registriert, ein biometrisches Kryptowährungsprojekt, das von Tools for Humanity mit Sitz in San Francisco und Berlin entwickelt und von Sam Altman, dem Gründer von OpenAI und Schöpfer von ChatGPT, mitbegründet wurde.

Das auf Kryptowährungen ausgerichtete Projekt zielt darauf ab, eine weltweit eindeutige digitale Identität (World ID), eine globale Währung (Worldcoin-Token, WLD) und eine Anwendung (Word App) zu schaffen, die Zahlungen, Einkäufe und Überweisungen mit dem Token ermöglicht. Das Herzstück dieser drei Komponenten ist der Orb, ein Gerät zum Scannen der Iris, das die persönliche Identität (PoP) verifiziert.

World ID ist ein offenes und lizenzfreies Identitätsprotokoll, das anonym verwendet werden kann, um Einzigartigkeit und Menschlichkeit zu beweisen.

Wenn Altman viel Lärm um Worldcoin machen wollte, hat er sein Ziel sicherlich erreicht. Es gibt Fragen über die tatsächliche Verwendung des Worldcoin-Tokens und Datenschutzbedenken, die von einer Reihe von Datenschutzbehörden, darunter die französische CNIL und das britische ICO, geäußert wurden.

In dieser Geschichte gibt es viel zu entdecken, und es wurde bereits viel über die Vorzüge des Projekts und die Reaktion der Regulierungsbehörden weltweit gesagt. In diesem Artikel konzentriere ich mich auf meine Gedanken zur technischen Umsetzung von World ID, einschließlich der Funktionsweise der biometrischen Komponenten.

Wie funktioniert World ID?

Der erste Schritt für jeden, der eine World ID erhalten möchte, ist das Herunterladen der World App, einer mobilen Geldbörse, die digitale ID und globale Finanzen für jedermann zugänglich machen soll. Wenn sich die World App im Verifizierungsmodus befindet, wird der Orb zur Verifizierung des Personal Identity Points (PoP) verwendet.

Der Anmeldevorgang beginnt damit, dass der Benutzer auf seinem Smartphone ein Semaphore-Schlüsselpaar erstellt, das als World ID-Schlüsselpaar bezeichnet wird. Der Orb verknüpft den öffentlichen Schlüssel mit dem Iris-Code des Nutzers, der derzeit nur für die Eindeutigkeitsprüfung verwendet wird.

Der Personenausweis beantwortet die Frage „Sind Sie ein Mensch und sind Sie einzigartig? Er beantwortet nicht die Frage „Wer sind Sie?“ (Identitätsprüfung) oder „Sind Sie der, für den Sie sich ausgeben?“ (Authentifizierung). Für die Zwecke dieses Projekts sind die Schöpfer von World ID der Ansicht, dass dies ein ausreichendes Maß an Verifizierung darstellt.

Der Orb wird zur Verifizierung der World ID-Benutzer auf der Grundlage des Prinzips der Personenidentifikation verwendet. Der Orb ist eine Spezialanfertigung, an deren Entwicklung ein internes Team von Tools for Humanity drei Jahre lang gearbeitet hat. Die Entscheidung, ein eigenes Gerät zu entwickeln, wurde getroffen, weil das Team überzeugt war, dass Standardtechnologien wie Smartphones nicht ausreichen, um die Anforderungen zu erfüllen. Im White Paper heißt es, dass Smartphone-Kameras für die Iris-Biometrie ungeeignet sind, da sie nur eine geringe Auflösung für die gesamte Iris haben, was die Genauigkeit verringert.

Die Iris ist eine gute Wahl für World ID, denn wenn man nach einem biometrischen Verfahren sucht, das für Milliarden von Nutzern mit einer sehr niedrigen Falscherkennungsrate geeignet ist, dann ist die Iris derzeit die beste Wahl. Das britische National Cyber Security Centre (NCSC) stellt fest, dass „die Iriserkennung eine sehr niedrige Falscherkennungsrate aufweist und häufig für große Bevölkerungsgruppen gewählt wird“. Da Worldcoin das ehrgeizige Ziel verfolgt, Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, haben die Produkt- und Technikteams eine hervorragende Methode gewählt.

Im Weißbuch werden das Design und die Funktionsweise des Orb detailliert beschrieben. Das Iris-System des Orb verwendet Mehrwinkel- und Multispektralkameras, um ein qualitativ hochwertiges Bild zu erzeugen und Fälschungsangriffe zu verhindern. Alle vom Orb erfassten Iris-Codes werden mit einem Sicherheitselement signiert, um zu gewährleisten, dass sie von einem autorisierten Gerät erfasst wurden. Das Gerät wird von einem Nvidia Jetson Xavier NX angetrieben, der die Ausführung mehrerer KI-Algorithmen in Echtzeit ermöglicht, die auf der Grundlage der von den Sensoren vor Ort erfassten Daten zwischen Spoofing-Versuchen und echten Personen unterscheiden können.

Im Weißbuch heißt es, dass „keine Bilder gespeichert werden, es sei denn, die Benutzer geben ihre ausdrückliche Zustimmung, um das System für alle zu verbessern“. Ich nehme an, dass sich dies auf Schulungszwecke bezieht, aber es scheint ein Loch in die Behauptungen zum Datenschutz zu reißen, wenn Irisbilder gespeichert werden. Da der Orb weltweit in Gebieten eingesetzt wird, in denen die Lese- und Schreibfähigkeit möglicherweise gering ist, bin ich mir nicht sicher, ob ein World-ID-Nutzer qualifiziert genug ist, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob er der Speicherung seines Irisbildes zustimmt oder nicht. Mehrere Datenschutzbehörden haben ihre Besorgnis über dieses Verfahren zum Ausdruck gebracht und begonnen, sich nach den Einzelheiten der biometrischen Daten und ihrer Speicherung zu erkundigen. Die französische Datenschutzbehörde CNIL antwortete auf eine Frage von Reuters zu Worldcoin: „Die Rechtmäßigkeit dieser Erfassung scheint fragwürdig, ebenso wie die Bedingungen für die Speicherung biometrischer Daten“.

Der Registrierungsprozess für die Erstellung einer World ID und die Verifizierung an einem Orb wird im Whitepaper wie folgt beschrieben:

Die Person lädt die World App herunter und generiert ein World ID Schlüsselpaar.

Die Person besucht einen Orb und verifiziert ihr Konto, indem sie einen QR-Code in der World App generiert und diesen dem Orb vorzeigt.

Der Orb verifiziert, dass die Person menschlich, lebendig und kein Betrüger ist, und nimmt beide Irisbilder auf.

Der Orb nimmt die Irisbilder und wandelt sie (Hash-Funktion) in den Iris-Code um.

Der Orb berechnet den Iriscode lokal und signiert ihn mit dem sicheren Element des Orb.

Die Bilder der Signatur werden vernichtet, „es sei denn, der Benutzer hat sie ausdrücklich für Trainingszwecke freigegeben“.

World App generiert zufällig einen geheimen Schlüssel und daraus die Identitätsgarantie

Schlüssel wird lokal gespeichert

Überprüft, ob der Iris-Code weit genug von allen vorherigen entfernt ist (basierend auf der Hamming-Distanzberechnung) und Orb-Signatur

Speichert den neuen Iriscode in der Blockchain

Der Vertrag wird erstellt, indem das neue Identitätsversprechen in den Merkle-Baum eingefügt wird.

Überlegungen und Schlussfolgerungen

Für World ID ist die Verwendung der Iris-Biometrie in einer auffällig gestalteten Metallkugel eine Absichtserklärung an ihre Unterstützer. Eine, die sicherlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, wenn auch nicht immer nur positive. Es handelt sich um ein sehr ehrgeiziges Projekt, das viele Kritiker auf den Plan gerufen hat. Kürzlich habe ich meinem LinkedIn-Netzwerk die Frage gestellt: „Ist der Orb eine teure Spielerei oder die praktikabelste Lösung, um sicherzustellen, dass eine Person beim Onboarding für World ID eindeutig ist?“ Ich habe viele Kommentare erhalten, von denen die meisten meinten, es sei eine Spielerei. Dies spaltet definitiv die Meinungen und ähnelt der Polarisierung der Meinungen, die wir bei Kryptowährungen, SSI und einer Reihe anderer Blockchain-basierter Initiativen beobachten. Trotz der öffentlichen Unterstützung für ein datenschutzfreundliches Design und Zero-Knowledge-Proof (ZKP)-Prinzipien besteht die Gefahr, dass die Biometrie als Teil einer größeren Überwachungsdystopie dargestellt wird. Das Gerät selbst sieht aus, als sei es einem Buch von William Gibson entsprungen.

Ich glaube auch, dass eines der Probleme von Tools for Humanity darin besteht, dass sie eine sehr technische Lösung für einen Teil des Identitätsproblems entwickelt haben: Sind Sie ein einzigartiges menschliches Wesen? Wie ich dem White Paper entnehme, haben sie die Frage „Was für ein Mensch bist du? Aber wenn wir eine globale Identität wollen, mit der man wählen, ein Bankkonto eröffnen oder ein universelles Grundeinkommen (UBI) erhalten kann, dann müssen wir meiner Meinung nach wissen, welche Person mit dieser Identität verbunden ist.

Man würde auch erwarten, dass ein ehrgeiziges globales Projekt dieser Art von einer etablierten globalen Behörde wie der Weltbank oder den Vereinten Nationen verwaltet wird und nicht von einer Gruppe von Tech-Unternehmern.

Ich denke, man kann dem Projekt etwas Positives abgewinnen. Das Projekt entspricht einer Reihe wichtiger Trends, die ich in der Biometriebranche beobachte. Dazu gehören die Bedeutung der Biometrie für die digitale Identität und das Wachstum eigenständiger biometrischer Geräte für eine Vielzahl von Anwendungen wie Reisen, Gastgewerbe, Sport und Unterhaltung sowie Einzelhandel. Ich glaube, dass dies ein positiver Schritt ist, da er die Biometrie in den Mainstream bringt und Biometrieanbieter und -lieferanten von dieser Aufmerksamkeit profitieren könnten.

Ich bin mir sicher, dass diese Geschichte weitergehen wird, und ich werde die Entwicklung des Projekts im Rahmen meiner laufenden Forschung zu Biometrie und digitaler Identität verfolgen.