Dr. Mike Yeadon: Dies ist eine außerordentlich beunruhigend Entwicklung

Neuseeland verspricht, MENSCHEN ZU JAGEN, die sich nicht der Covid-19-Impfung unterziehen

Regierungen auf der ganzen Welt bereiten sich darauf vor, MENSCHEN ZU JAGEN, wenn sie sich nicht den experimentellen Covid-19-Impfungen (und den kommenden Auffrischungsimpfungen) unterziehen. Der neuseeländische Minister für COVID-19-Reaktion, Chris Hipkins, sagt es jetzt ganz offen: Die Regierung wird die sie „suchen und finden“, wenn Sie „sich nicht gemeldet haben“! In dem Interview sagte er, dass „jeder“ die Impfungen bekommen wird, auch wenn die Regierung „den Leuten hinterherjagen muss.“ Wenn Sie sich weigern, an dem Covid-19-Impfstoff-Experiment teilzunehmen, wird die neuseeländische Regierung „hinausgehen und nach Ihnen suchen“, um Ihre Compliance sicherzustellen. Werden die Impfverweigerer zusammengetrieben und in Lager gesteckt? Muster aus den dunkelsten Zeiten der Geschichte entfalteten sich vor unseren Augen und sie sind erschreckend.

Neuseeland wird die Ungeimpften „jagen“ und „finden“

Der neuseeländische COVID-19-Minister begann: „Ich denke, Anfang nächsten Jahres werden wir in der Phase sein, in der wir MENSCHEN JAGEN, die sich nicht gemeldet haben, um sich impfen zu lassen, oder die ihre Termine verpasst haben und so weiter…“

Er warnte, dass die Regierung ungeduldig wird mit Leuten, die sich nicht gemeldet haben „Also, jeder wird in der Lage sein, einen Impfstoff zwischen jetzt und dem Ende des Jahres zu bekommen. Aber natürlich, wissen Sie, und ich habe jeden Neuseeländer gewarnt, sich zu melden, aber das menschliche Verhalten lässt vermuten, dass es einige Leute geben wird, nach denen wir wirklich Aktiv werden und sie suchen müssen, und einiges davon könnte sich bis ins nächste Jahr hinziehen.“ Es scheint, dass die Regierung den Menschen eine Zeitspanne gibt, um zu handeln, bevor sie beginnt, Menschen zur Strecke zu bringen. Dieses Niveau der Einschüchterung erinnert an Menschenrechtsverletzungen, medizinische Experimente, Völkermord und Holocausts aus den dunkelsten Zeiten der Geschichte.

„Aber unsere Verpflichtung ist, dass jeder die Möglichkeit haben wird, den Impfstoff bis zum Ende des Jahres zu bekommen“, versichert er, bevor er fordert, dass „JEDER“ die Impfstoffe bekommen wird.

Die Welt befindet sich im Krieg, da Regierungen die Ungeimpften ins Visier nehmen und zur Strecke bringen

Dieser Akt der Tyrannei geht über die üblen Handlungen des Einsperrens, der Isolation und der Absonderung von Impfpassinhabern hinaus, die in den letzten zwei Jahren angewendet wurden. Das Biden-Regime hat bereits angedeutet, „Streikkräfte“ zu verwenden, um Schulkinder ins Visier zu nehmen, und haben bereits damit begonnen, an Schulbeamte heranzutreten und sie zu zwingen, Massenversuche an Kindern zuzulassen.

In den USA bereiten sich die Regierungen darauf vor, von Tür zu Tür zu gehen, um illegal ein Profil der Ungeimpften zu erstellen, sie in ihrem Haus anzusprechen und sie einzuschüchtern, damit sie sich fügen. Die Regierungen ignorieren die weit verbreiteten Impfschäden und Todesfälle aus diesem völkermörderischen Experiment und setzen stattdessen Täuschung und Missbrauch ein, um die Zustimmung der Massen zu erzwingen. Dieses Maß an Einschüchterung ist Gewalt, und die Impfstoffpusher sind die Aggressoren.

Regierungen auf der ganzen Welt werden nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn sie Menschen einsperren, Individuen ihrer Rechte berauben und massenhaften Diebstahl an den Geschäften und dem Lebensunterhalt der Menschen begehen. Da die Gerechtigkeit selten gewahrt wird, werden die Regierungen nun ermutigt, noch mehr Terror einzusetzen, während sie sich darauf vorbereiten, die Ungeimpften, einen nach dem anderen, ins Visier zu nehmen.

Werden die Ungeimpften schließlich zusammengetrieben und in Umerziehungslager gebracht?

Die Umerziehung klopft bereits an die Tür. Regierungen drohen bereits damit, Menschen zur Strecke zu bringen. Die Welt befindet sich im Krieg, und man kann nirgendwo hinrennen oder sich verstecken. Der einzige Ausweg ist, für seine Rechte zu kämpfen, für seine Würde zu kämpfen. Legen Sie alle Ihre Impfideologien und Impftraditionen beiseite und leisten Sie Widerstand gegen diese medizinische Tyrannei und den Regierungsterror. Kämpfen Sie jetzt für die Freiheit, für Ihre Kinder und die Kinder Ihrer Nachbarn, bevor Leben, Würde, Gesundheit und Freiheit für immer ausgelöscht werden.