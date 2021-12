Dr. Mike Yeadon:Es ist das Wichtigste, was jeder von uns jemals tun wird. Und deshalb darf es nie an die Öffentlichkeit gelangen

Sie dürfen es nicht wissen, weil sie natürlich dagegen sein würde. Und wer könnte es ihnen verdenken?

Wir müssen also weitermachen und den Großen Reset vollenden. Wenn das alles erledigt ist, werden die normalen demokratischen Prozesse wieder aufgenommen. Das macht alles wieder gut. Es ist nur vorübergehend. Der Teil mit den Impfungen, nun ja, wir müssen sicherstellen, dass jeder Mensch einen digitalen Ausweis hat & das ist das Werkzeug, das wir brauchen, um Reisebeschränkungen einzuführen, für alle Dinge, die fossile Brennstoffe verbrauchen und die globale Erwärmung verursachen.

Nach ein paar Jahren werden wir uns alle an die neue Normalität gewöhnt haben. Und all das ist notwendig, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Ich denke, das ist so ziemlich das, was den Akteuren, die nicht zur obersten Führungsebene gehören, gesagt wurde und zusätzlich zu dem Appell an die bessere Natur der Menschen wurden sie wahrscheinlich mit riesigen Geldsummen korrumpiert. Man hat ihnen auch gesagt, dass sie raus sind und kein Geld bekommen, wenn einer von ihnen etwas davon preisgibt. Außerdem wurde ihnen eine harte Strafe angedroht.

Ich denke, damit ist die Sache so gut wie erledigt.

Denken Sie auch daran, dass, wie Mattias Desmet sagt, etwa 30 % der Menschen wirklich Opfer einer Massenpsychose sind und diesen Unsinn auch wirklich glauben.

Die Zahl der Menschen, die alle Teile zusammensetzen können, um dann festzustellen, dass die stabilste Konfiguration von Fakten und Beobachtungen etwas ist, das dem entspricht, was ich geschrieben habe, ist nicht sehr groß.

Hinzu kommt, dass wir in liberalen Demokratien zwar wissen, dass es an den Rändern ein bisschen Korruption gibt und dass Politiker eigennützig sind.

Aber den meisten Menschen will es einfach nicht dämmern, dass unsere demokratischen Führer irgendetwas von dem tun würden, was ich geschrieben habe. Selbst wenn es Beweise dafür gibt, dass sie es tun, finden sie jede andere Erklärung besser.

Deshalb höre ich hier auf, aber erst, nachdem ich auf eine wirklich schreckliche Beobachtung hingewiesen habe.

Alle Schritte, die notwendig sind, um diese Schöne Neue Grünere Welt mit dem Kernstück eines totalitären Kontrollsystems zu schaffen, sind identisch, unabhängig davon, ob Sie planen, danach wieder zu einer annähernden Normalität zurückzukehren, oder ob Ihre Absichten viel, viel düsterer sind.

Beste Wünsche

Mike Yeadon