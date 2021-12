Japans Impfpolitik: Kein Zwang, keine Diskriminierung

Das japanische Gesundheitsministerium verfolgt bei den Covid-Impfstoffen einen vernünftigen, ethischen Ansatz. Vor kurzem wurden die Impfstoffe mit einer Warnung vor Myokarditis und anderen Risiken versehen. Außerdem bekräftigte es seine Verpflichtung zur Meldung unerwünschter Ereignisse, um mögliche Nebenwirkungen zu dokumentieren.

Das japanische Gesundheitsministerium erklärt: „Obwohl wir alle Bürger ermutigen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, ist die Impfung nicht obligatorisch oder verpflichtend. Die Impfung wird nur mit der Zustimmung der zu impfenden Person nach entsprechender Aufklärung durchgeführt“.

Weiter heißt es dort: „Bitte lassen Sie sich aus eigener Entscheidung impfen, wobei Sie sich sowohl über die Wirksamkeit bei der Verhütung von Infektionskrankheiten als auch über das Risiko von Nebenwirkungen im Klaren sein sollten. Ohne Zustimmung wird keine Impfung durchgeführt.“

Und schließlich heißt es ganz klar: „Bitte zwingen Sie niemanden an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Umfeld, sich impfen zu lassen, und diskriminieren Sie niemanden, der nicht geimpft ist.“

Sie verweisen auch auf eine Seite mit „Ratschlägen für Menschenrechte“, die Anweisungen für den Umgang mit Beschwerden enthält, wenn Personen am Arbeitsplatz durch Impfungen diskriminiert werden.

Andere Länder täten gut daran, dem Beispiel Japans mit diesem ausgewogenen und ethischen Ansatz zu folgen.

Diese Politik überträgt die Verantwortung für die Entscheidung über die Gesundheitsfürsorge in angemessener Weise auf den Einzelnen oder die Familie.

Wir können dies mit dem Ansatz der Impfpflicht in vielen anderen westlichen Ländern vergleichen. Die Vereinigten Staaten bieten eine Fallstudie für die Anatomie des medizinischen Zwangs, der von einem gesichtslosen bürokratischen Netzwerk ausgeübt wird.

Eine Bürokratie ist eine Institution, die enorme Macht über einen ausübt, ohne dass man dafür verantwortlich gemacht werden kann. Dies führt zu der bekannten Frustration, die man oft in kleinem Rahmen bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde erlebt, dass man sich in bürokratischen Kreisen bewegt und versucht, Probleme zu lösen oder unfaire Praktiken zu korrigieren. Niemand scheint in der Lage zu sein, Ihnen zu helfen, den Dingen auf den Grund zu gehen – selbst wenn eine wohlmeinende Person Ihnen aufrichtig helfen möchte.

Diese Dynamik zeigt sich bei den Zwangsimpfungen in den Vereinigten Staaten auf folgende Weise. Die CDC gibt Impfstoffempfehlungen ab. Aber die ethisch wichtige Unterscheidung zwischen einer Empfehlung und einem Mandat fällt sofort in sich zusammen, wenn Institutionen (z. B. eine Regierungsbehörde, ein Unternehmen, ein Arbeitgeber, eine Universität oder eine Schule) von Ihnen verlangen, sich auf der Grundlage der CDC-Empfehlung impfen zu lassen.

Versucht man, die Rationalität dieser Vorschriften anzufechten, z. B. vor einem Bundesgericht, verweist die vorschreibende Institution einfach auf die CDC-Empfehlung als rationale Grundlage für die Vorschrift. Das Gericht wird in der Regel zustimmen und sich auf die Autorität der CDC im Bereich der öffentlichen Gesundheit berufen. Die Schule, das Unternehmen usw. lehnt somit die Verantwortung für die Entscheidung, den Impfstoff vorzuschreiben, ab: „Wir halten uns ja nur an die Empfehlungen der CDC. Was können wir tun?“

Aber auch die CDC lehnt die Verantwortung ab: „Wir machen keine Politik, wir geben nur Empfehlungen ab“.

In der Zwischenzeit ist der Impfstoffhersteller nach dem Bundesgesetz immun und von jeglicher Haftung oder Schaden freigestellt. Es nützt nichts, sich an ihn zu wenden, wenn sein Produkt – ein Produkt, für das Sie sich nicht freiwillig entschieden haben – Sie schädigt.

Sie sind jetzt ganz benommen, weil Sie sich im Kreis drehen und versuchen, den tatsächlichen Entscheidungsträger zu identifizieren: Es ist unmöglich, die zuständige Behörde ausfindig zu machen. Sie wissen, dass eine enorme Macht über Ihren Körper und Ihre Gesundheit ausgeübt wird, ohne dass Sie für die Entscheidung verantwortlich sind und ohne dass Sie für die Folgen haften.

Sie haben also die Folgen einer Entscheidung zu tragen, von der niemand behauptet, sie getroffen zu haben. Die einzige Gewissheit ist, dass Sie die Entscheidung nicht getroffen haben und dass Sie nicht die Wahl hatten.

Die japanische Politik vermeidet die meisten dieser Probleme, indem sie die Verantwortung für die Entscheidung auf die Person überträgt, die den Eingriff erhält, oder auf die Eltern im Falle eines Kindes, das nicht alt genug ist, um seine Zustimmung zu geben.

Diese Betonung von Wahlmöglichkeiten und Freiheit spiegelte sich übrigens in gewisser Weise in der japanischen Politik während der Pandemie wider, die weniger streng war als die der meisten Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten.

Der Strengheitsindex ist ein zusammengesetztes Maß, das auf neun Reaktionsindikatoren basiert einschließlich Schulschließungen, Schließungen von Arbeitsplätzen und Reiseverboten, skaliert auf einen Wert von 0 bis 100 (100 = am strengsten). Wenn die Maßnahmen auf subnationaler Ebene unterschiedlich sind, zeigt der Index das Reaktionsniveau der strengsten Teilregion an.