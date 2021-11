Dr. Naomi Wolf: Arzt macht schockierendes Eingeständnis zur Sicherheit von Covid-Impfungen für Kleinkinder

Der Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) der Food and Drug Administration (FDA) hat am Dienstag, den 26. Oktober, die Notfallverwendung des Impfstoffs gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) von Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren genehmigt. Doch während der achtstündigen Diskussion machte ein Arzt ein schockierendes Eingeständnis: Es gebe keine Möglichkeit zu garantieren, wie sicher ein Impfstoff sei, solange man ihn nicht verabreiche.

Sind Impfstoffe wirklich sicher?

Sechs Stunden nach Beginn der Konferenz äußerte sich Dr. Eric Rubin, Chefredakteur des New England Journal of Medicine, zu der Frage, wie weit verbreitet die Einführung des Impfstoffs gegen das Coronavirus sein sollte.

Rubin räumte ein, dass es trotz der Behauptung von Big Pharma, die Coronavirus-Impfstoffe seien sicher und der Schlüssel zur Beendigung der Pandemie, unmöglich ist, herauszufinden, wie sicher die Impfstoffe sind, wenn sie nicht vorher verabreicht werden. Er fügte hinzu, dass dies in der Regel bei Impfstoffen und ihren zahlreichen Nebenwirkungen und seltenen Komplikationen der Fall ist.

Obwohl die Daten darauf hindeuten, dass der Impfstoff funktioniert und als sicher gilt, räumte Rubin ein, dass die Ärzte über Nebenwirkungen besorgt sind, die noch nicht genau gemessen wurden – wie die Herzerkrankung Myokarditis.

Bei einer Myokarditis ist das Myokard oder der Herzmuskel (die Muskelschicht der Herzwand) entzündet.

Wenn sich der Herzmuskel entzündet, ist er nicht mehr in der Lage, Blut zu pumpen. Die Erkrankung verursacht Symptome wie einen abnormalen Herzschlag, Brustschmerzen und Atembeschwerden.

In extremen Fällen von Myokarditis kann es zu Blutgerinnseln kommen, die einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, eine Schädigung des Herzens mit Herzversagen und sogar den Tod verursachen können.

Kinder sollten nicht geimpft werden, um Erwachsene zu schützen

Der Ausschuss stimmte mit 17 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung für die Empfehlung, den Impfstoff COVID-19 von Pfizer als Notimpfung bei Kleinkindern einzusetzen.

Die eine Enthaltung kam von Dr. Michael Kurilla, der sagte, er hätte einen nuancierteren Ansatz bevorzugt“ anstelle einer pauschalen Zulassung für Kleinkinder.

Dr. Cody Meissner, Kinderarzt am Tufts Medical Center, ein weiteres Ausschussmitglied, äußerte seine Besorgnis über die Möglichkeit eines Impfstoffmandats für Kinder. Er fügte hinzu, wenn die Ausschussmitglieder mit „Ja“ stimmen, könnten die Staaten die Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs für Kinder vorschreiben, die in die Schule gehen, was er für eine schlechte Idee hält.

Dr. James Hildreth, ein nichtständiges Ausschussmitglied, äußerte sich auch besorgt über die Zahl der Kinder, die sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben. Schätzungen zufolge sind fast 40 Prozent der Kinder bereits in irgendeiner Form immun gegen diese Krankheit.

Hildreth wies auf die Ironie hin, Kinder zu impfen, um die Erwachsenen zu schützen, obwohl das Gegenteil die klügere Lösung wäre. Wenn 30 Millionen Kinder bereits in irgendeiner Form immun sind, haben sie bereits ihren Teil dazu beigetragen, die Herdenimmunität im Land zu erreichen.

Jetzt sollten sich die Gesundheitsexperten darauf konzentrieren, mehr Erwachsene davon zu überzeugen, die Kinder zu schützen, fügte Hildreth hinzu.

Im September gab Pfizer bekannt, dass der Impfstoff für Kinder zwischen fünf und 11 Jahren sicher ist. Externe Experten warnten jedoch, dass die klinische Studie nicht genügend Daten geliefert habe.

Der Pfizer-Impfstoff für jüngere Kinder ist in einer geringeren Dosis verabreicht worden als der für Kinder ab 12 Jahren – 10 Mikrogramm mRNA bzw. 30 Mikrogramm. Die vollständige Impfserie umfasst zwei Dosen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. @naomirwolf