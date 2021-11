Washington bricht ungestraft internationales Recht, vergisst aber den Blowback-Faktor

strategic-culture.org: Biden mag glauben, dass Drohnenangriffe zu Gerechtigkeit und Frieden beitragen, aber die Auswirkungen dieser Gräueltaten auf die Welt sind nicht kalkulierbar.

Am 29. Oktober wurde berichtet, dass ein Gefangener in Guantanamo Bay über die jahrelangen Folterungen in den „Black Sites“ der CIA und der US-Militärbasis in Kuba ausgesagt hat, wo er unter anderem „lange Zeit nackt an einem Deckenbalken hing und wiederholt mit Eiswasser übergossen wurde, um ihn tagelang wach zu halten. Er beschrieb, dass sein Kopf so lange unter Wasser gehalten wurde, bis er fast ertrunken war, und dass ihm dann Wasser in Nase und Mund geschüttet wurde, wenn die Vernehmer ihn aufstehen ließen. Er wurde geschlagen, erhielt Zwangseinläufe, wurde sexuell missbraucht und musste hungern…“

Eine Woche zuvor, am Tag der Vereinten Nationen, verkündete das Weiße Haus unter Biden, dass die Vereinigten Staaten „der ursprünglichen Vision und den Werten, die in der Charta der Vereinten Nationen verankert sind“, verpflichtet seien, „eine auf Regeln basierende internationale Ordnung zu schaffen“ und die „Einhaltung des Völkerrechts“ zu gewährleisten. Die Erklärung wurde zwei Monate nach einem US-Drohnenangriff in Kabul abgegeben, bei dem zehn Zivilisten, darunter sieben Kinder, getötet wurden. Das Internationale Rote Kreuz weist darauf hin, dass die „willkürliche Entziehung des Rechts auf Leben“ die „rechtswidrige Tötung bei der Durchführung von Feindseligkeiten, d.h. die Tötung von Zivilisten und Personen hors de combat, die sich nicht in der Gewalt einer Konfliktpartei befinden und nicht nach den Regeln für die Durchführung von Feindseligkeiten gerechtfertigt sind“, einschließt. Folglich ist es nach Washingtons „regelbasierter internationaler Ordnung“ ungesetzlich, Zivilisten zu töten.

Aber alles, was das Pentagon in Bezug auf den Mord an dem Kind in Kabul getan hat, ist, dass es schließlich und nur widerwillig zugegeben hat, dass es tatsächlich einen unschuldigen Mann und viele seiner Familienmitglieder abgeschlachtet hat – und es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendetwas davon bekannt geworden wäre, wenn die New York Times nicht gewesen wäre, die einen Verdacht hatte.

Alles, was jedoch geschehen ist, ist, dass das Pentagon sich windet und sagt, es tue ihm leid und es werde Geld für das Problem ausgeben. Am 20. September teilte General Kenneth McKenzie den Medien mit, dass die von einer Drohne abgefeuerte Rakete „um 16.53 Uhr in das Fahrzeug einschlug, was zu einem explosiven Ereignis und anschließenden Flammen führte, die deutlich größer waren als die, die man von einer Hellfire-Rakete erwartet hätte.“

Der General ist sich wahrscheinlich nicht darüber im Klaren, wie absurd die Formulierung „ein explosives Ereignis“ ist, und seine Erklärung, dass „wir die Möglichkeit von Entschädigungszahlungen prüfen“, ist noch absurder. Der Hellfire-„Vorfall“ des Pentagons tötete die meisten Familienmitglieder des Fahrers des Fahrzeugs, Zemerai Ahmadi, der „15 Jahre lang für Nutrition & Education International, eine in Kalifornien ansässige gemeinnützige Organisation zur Bekämpfung der Unterernährung in Afghanistan, gearbeitet hatte“.

AP News berichtete, dass „die Familie sagte, dass der 37-jährige Zemerai, der allein in seinem Auto saß, hupte, als er vor das Haus fuhr. Sein 11-jähriger Sohn lief heraus, und Zemerai ließ den Jungen einsteigen und das Auto in die Einfahrt fahren. Die anderen Kinder rannten hinaus, um zuzusehen, und die Rakete verbrannte das Auto, wobei sieben Kinder und ein erwachsener Sohn und Neffe von Zemerai getötet wurden.“ Und dann, so die NYT, wurden die üblichen Lügen aufgetischt, und „fast alles, was hochrangige Verteidigungsbeamte in den Stunden, dann Tagen und dann Wochen nach dem Drohnenangriff vom 29. August behaupteten, erwies sich als falsch.“ Die Lügner vom Pentagon haben wieder zugeschlagen.

Dennoch sagt uns Präsident Biden immer wieder, wie in seinen Ausführungen im September vor der UN-Sitzung, dass „die gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der menschlichen Familie die Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt sind“. Er bedauerte, dass „wir 13 amerikanische Helden und fast 200 unschuldige afghanische Zivilisten bei dem abscheulichen Terroranschlag auf den Flughafen von Kabul verloren haben“, verlor aber kein Wort über die sieben Kinder, die durch seine von einer Drohne abgefeuerten Raketen getötet wurden.

Der Hellfire-„Sprengstoffanschlag“, bei dem Zemerai Ahmadi und sein kleiner Sohn sowie die anderen Kinder, die ihn freudig begrüßten, getötet wurden, ist bei weitem nicht das erste Gemetzel an Unschuldigen durch US-Raketen. Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden sind durch viele Drohnenangriffe zerstört worden, von denen kein einziger zu einer strafrechtlichen Verfolgung nach der Tötung unschuldiger Zivilisten geführt hat.

Im Mai 2016, nachdem Präsident Obama die Schönheit von Drohnenangriffen entdeckt hatte, die die US-Politik in der ganzen Welt demonstrieren könnten, schrieb ich in diesen Kolumnen über die Ermordung eines pakistanischen Taxifahrers namens Mohammad Azam durch eine Drohne, der seinen winzigen Tageslohn damit verdiente, Fahrgäste abzuholen, die die Grenze vom Iran nach Pakistan überquerten. Normalerweise brachte er sie nur in nahe gelegene Dörfer, aber eines Tages nahm er einen Mann mit, der in die acht Autostunden entfernte Stadt Quetta wollte. Er fuhr in seinem Toyota Corolla los, und als er ein paar Stunden später eine Pause einlegte, schlugen Obamas Höllenfeuer zu und sprengten das Auto in verbogene Metallscherben – und machten Azam und seinen Kunden zu rauchenden Leichen.

Bei Azams Beifahrer handelte es sich um den bösen Taliban-Führer Mullah Akhtar Mansoor, der unter einem falschen Namen unterwegs war. Seine angestrebte Anonymität nützte ihm nicht viel, denn er war aufgespürt und verfolgt worden, und während er sich im Iran aufhielt oder bei der Grenzkontrolle auf der pakistanischen Seite durchging, platzierte ein von den USA bezahlter Agent wahrscheinlich einen Chip an ihm oder in seinem Gepäck, der den Drohnen kontrollierenden Videospielern seinen Aufenthaltsort signalisierte.

Azam, der Taxifahrer, kannte Mullah Mansoor nicht und hatte keine Verbindung zu den Taliban oder einer ähnlichen Organisation. Er war ein völlig unschuldiger Mann, der versuchte, genug Geld zu verdienen, um seine Familie zu ernähren – seine Frau, vier kleine Kinder und einen verkrüppelten Bruder, der bei ihnen wohnte.

Das Pentagon erklärte, dass „Mansur ein Hindernis für den Frieden und die Versöhnung zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban war und die Taliban-Führer daran hinderte, an Friedensgesprächen mit der afghanischen Regierung teilzunehmen, die zu einem Ende des Konflikts führen könnten“. Also haben sie ihn getötet. Und ohne das geringste Zögern töteten sie auch den völlig unschuldigen Taxifahrer Mohammad Azam.

Wenn eine Person in einem fremden Land, das sich nicht gegen Drohnenangriffe wehren kann, als Feind der Vereinigten Staaten betrachtet wird, ist von Verhaftung, Anklage und Prozess keine Rede. Wenn möglich, werden sie durch eine Hellfire-Rakete getötet. In diesem Fall wurde das explosive Ereignis vor fünf Jahren von Präsident Obama persönlich genehmigt, der betonte, dass es „nahezu sicher sein muss, dass Nichtkombattanten nicht verletzt oder getötet werden“ und dass die USA „die nationale Souveränität und das Völkerrecht respektieren“. Seine Version der Achtung des Völkerrechts wurde von Präsident Biden übernommen, der sich für „Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt“ einsetzt.

Zwar ist das Töten von elfjährigen Jungen, die mit Papas Auto in der Einfahrt ihres Hauses fahren, ein ebenso offensichtliches Kriegsverbrechen wie das Zerschmettern eines unschuldigen Taxifahrers und eine ebenso eklatante Abscheulichkeit wie die jahrelange Folterung eines Gefangenen, doch steckt hinter diesen Menschenrechtsverletzungen noch mehr als die offensichtlichen rechtlichen und moralischen Aspekte. Da ist zum einen der Blowback-Faktor.

Präsident Biden mag wirklich glauben, dass Washingtons Drohnenangriffe und Folterungen in irgendeiner Weise zu Gerechtigkeit und Frieden beitragen, aber die Auswirkungen dieser Gräueltaten auf die ganze Welt lassen sich nicht berechnen. Wir können die Zahl der unschuldigen Menschen messen, die durch Hellfire-Raketen getötet werden, aber wir können nicht den Hass messen, der durch ihren Tod entsteht.

Washington kann ungestraft gegen internationales Recht verstoßen, was die unmittelbare Reaktion angeht, sei es seitens der internationalen Institutionen oder der von den Verwüstungen Betroffenen – aber es hat Abscheu, Abscheu und den Willen zur Rache gefördert. Auch wenn die langfristigen Folgen unabsehbar sind, besteht kein Zweifel, dass die „explosiven Ereignisse“ noch lange nachwirken werden.