Italienisches Gesundheitsinstitut senkt drastisch seine offizielle COVID-Todeszahl

Ändert die Definition der COVID-Todesfälle von ‚mit COVID‘ auf ‚durch COVID‘.

Die italienische Gesundheitsbehörde hat die Zahl der offiziellen COVID-Todesfälle des Landes drastisch um über 97 Prozent gesenkt, nachdem sie die Definition eines Todesopfers dahingehend geändert hat, dass es sich um eine Person handelt, die an COVID statt an COVID gestorben ist.

Die italienische Zeitung Il Tempo berichtet, dass das Institut die Zahl der Menschen, die an COVID und nicht mit COVID gestorben sind, von 130.000 auf unter 4.000 gesenkt hat.

„Ja, Sie haben richtig gelesen. Es hat sich herausgestellt, dass 97,1 % der Todesfälle, die bisher auf Covid zurückgeführt wurden, nicht direkt auf Covid zurückzuführen waren“, schreibt Toby Young.

Von den 130.468 Todesfällen, die seit Beginn der Pandemie als offizielle COVID-Todesfälle registriert wurden, sind nur 3.783 direkt auf das Virus allein zurückzuführen.

„Alle anderen Italiener, die ihr Leben verloren, hatten zwischen einer und fünf Vorerkrankungen. Von den über 67-Jährigen, die starben, hatten 7 % mehr als drei Komorbiditäten und 18 % mindestens zwei“, schreibt Young.

„Nach Angaben des Instituts litten 65,8 % der Italiener, die nach einer Infektion mit Covid starben, an arterieller Hypertonie (Bluthochdruck), 23,5 % an Demenz, 29,3 % an Diabetes und 24,8 % an Vorhofflimmern. Außerdem hatten 17,4 % Lungenprobleme, 16,3 % waren in den letzten fünf Jahren an Krebs erkrankt und 15,7 % litten an einer früheren Herzinsuffizienz.“

Die neue Definition des Instituts für COVID-Todesfälle bedeutet, dass in Italien weniger Menschen an COVID gestorben sind als an der durchschnittlichen saisonalen Grippe (man höre und staune).

Würden andere nationale Regierungen eine ähnliche Änderung vornehmen, würde die offizielle COVID-Todeszahl um mehr als 90 Prozent sinken.

Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass viele andere Länder diesem Beispiel folgen werden, da die Regierungen einen großen Teil ihrer Autorität darauf verwendet haben, die Bedrohung durch das Virus hochzuspielen.

So arbeiteten beispielsweise Verhaltenspsychologen im Vereinigten Königreich mit dem Staat zusammen, um die Bedrohung durch COVID mit „unethischen“ und „totalitären“ Propagandamethoden absichtlich zu „übertreiben“, um die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich massenhaft unterwirft.

Und es hat funktioniert.

Eine nach dem ersten Lockdown durchgeführte Umfrage ergab, dass der durchschnittliche Brite glaubte, es seien 100 Mal mehr Menschen an COVID gestorben als die offizielle Zahl der Toten.

Jetzt wissen wir, dass die offizielle Zahl der „durch COVID“ und nicht der „mit COVID“ Getöteten weniger als ein Zehntel der offiziell gemeldeten COVID-Todesfälle beträgt.

Trotz dieser Änderung könnte Italien noch die Entscheidung treffen, die COVID-19-Impfung verbindlich vorzuschreiben, obwohl noch nicht feststeht, wie eine solche Regelung eingeführt werden soll.