New York: nachdem De Blasio die Arbeiter der Müllabfuhr nach Hause geschickt hat, weil sie die Impfung verweigert haben, türmt sich der Müll auf und der Gestank verbreitet sich

In New York City türmen sich bereits die Müllberge, nachdem das Büro des Bürgermeisters rund 20 Prozent der Beschäftigten der Stadtreinigung beurlaubt hat, weil sie sich nicht an das Impfmandat gehalten haben.

Schätzungen zufolge sind jetzt fast 1500 Beschäftigte beurlaubt, was dazu geführt hat, dass sich Teile der Stadt mit stinkendem Müll zu füllen beginnen.

Trash piled up in parts of New York City on Thursday as garbage collection slowed ahead of the deadline for city workers to get vaccinated. https://t.co/SqmPMDvNn8 — NBC News (@NBCNews) October 29, 2021

VIDEO: Trash piles up in New York as sanitation workers protest vaccine mandate.



Garbage is piling up on New York City streets in Brooklyn and Staten Island as sanitation workers delay garbage collection ahead of a Covid-19 vaccine mandate deadline ordered for city employees pic.twitter.com/HGnAkK0WbG — AFP News Agency (@AFP) October 29, 2021

Gothamist zitierte einen Bewohner von Staten Island, der sagte: „Die meisten meiner Nachbarn arbeiten für die Stadt und unterstützen die Arbeiter der Müllabfuhr. Aber wenn das so weitergeht, wird die Situation unerträglich“.

Ein anderer Mitarbeiter der Stadtreinigung, der eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragte, drängte darauf, dass „es auf den Straßen schlimm werden wird“ und fügte hinzu: „Der Müll wird sich stapeln. Wir haben schon genug Probleme mit den Arbeitskräften.“

New York City’s New ‘Public Health’ Plan: Let Garbage Pile Up on the Sidewalkshttps://t.co/7rR5CLVSxd pic.twitter.com/yZr4n9Uag5 — Ron Paul Institute (@RonPaulInstitut) October 29, 2021

Wie wir Anfang dieser Woche feststellten, können auch rund 2300 Feuerwehrleute wegen des Impfstoffmandats ihre Arbeit nicht verrichten.

Der gewählte Bürgermeister Eric Adams hat versprochen, das Mandat durch Verhandlungen mit den Gewerkschaften zu überprüfen.