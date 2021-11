11 durch die COVID-Spritze schwer verletzte Ärzte gehen nun an die Öffentlichkeit und fordern CDC und FDA auf, die Risiken des Impfstoffs anzuerkennen

„Eine Gruppe sehr kranker und verletzter Menschen in diesem Land wird sehr schlecht und mit einem völligen Mangel an Würde und Empathie behandelt. Es ist an der Zeit, dass dies aufhört“, sagte eine Ärztin, die im Dezember von ihrer COVID-19-Spritze betroffen war.

Elf Ärzte, die durch ihre COVID-19-Injektionen schwere Verletzungen erlitten haben, sind an die Öffentlichkeit gegangen. Sie fordern Bundesbehörden und andere Ärzte auf, die Risiken des experimentellen Medikaments anzuerkennen, gründliche Untersuchungen durchzuführen und all jenen Transparenz zu bieten, die die Injektionen in Erwägung ziehen, heißt es in einem Bericht des Catholic World Report vom Montag.

„Die Schäden, über die sie berichtet haben, sind keine Rötungen an der Injektionsstelle. Die Schäden sind allesamt ernst“, schrieb Rechtsanwalt Aaron Siri von der Anwaltskanzlei Siri Glimstad in einem Brief im Namen der Ärzte.

„Um künftige Schäden durch diesen Impfstoff zu vermeiden und die Patienten der Ärzte und in einigen Fällen auch sich selbst zu heilen, ist Forschung dringend erforderlich, um zu verstehen, wie der Covid-19-Impfstoff diese Schäden verursacht“, sagte er.

Siri, dessen Anwaltskanzlei seit einem Jahr gegen Impfvorschriften kämpft, erklärte, dass seine Kanzlei rechtliche Schritte gegen die U.S. Food & Drug Administration (FDA), die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und das U.S. Department of Health and Human Services (HHS) einleiten wird, wenn die Bundesbehörden die Gefahren von Massenimpfungen nicht richtig anerkennen und die Öffentlichkeit nicht angemessen informieren.

In einem Schreiben an hochrangige Vertreter des Gesundheitswesens im HHS, der CDC und der FDA fügte Siri die unterzeichneten Erklärungen der geimpften Ärzte bei, in denen sie ihre vielfältigen unerwünschten Reaktionen auf die Impfungen detailliert beschrieben.

Zu den von den Ärzten berichteten schwerwiegenden Auswirkungen, die bei ihnen selbst oder ihren Patienten auftraten, gehörten Neuropathie der kleinen Fasern, ständiges Muskelzittern, Parästhesien, Tinnitus, Gleichgewichtsstörungen, Müdigkeit, Unregelmäßigkeiten im Menstruationszyklus, Haarausfall, anhaltendes Taubheitsgefühl und Kribbeln in der Hand, kognitive Beeinträchtigungen und Schwäche.

Laut Siri wurde „jede dieser Schädigungen nach dem klinischen Urteil des behandelnden Arztes als durch einen Covid-19-Impfstoff verursacht bestätigt“, und die Identität der Ärzte und ihre Referenzen wurden vor der Aufnahme ihrer Aussagen in das Schreiben vollständig überprüft.

Siri wies darauf hin, dass die Erfahrungen der Ärzte mit den Impfungen keine Einzelfälle sind, sondern zu einer wachsenden Zahl von Impfstoffverletzungen beitragen, die hinsichtlich der angeblichen Sicherheit und Wirksamkeit der Impfungen Alarm schlagen sollten.

Der Anwalt wies darauf hin, dass die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldeten Nebenwirkungen nur einen kleinen Teil der wahrscheinlichen realen Verletzungen ausmachen, und verwies auf eine Studie von Harvard Pilgrim Health Care, die 715.000 Patienten über drei Jahre hinweg verfolgte und feststellte, dass „weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse gemeldet werden“.

Um das Problem zu veranschaulichen, verglich der Anwalt eine Erklärung der CDC, in der es heißt: „Anaphylaxie nach der COVID-19-Impfung ist selten und tritt bei etwa 2 bis 5 Personen pro Million Geimpfter in den Vereinigten Staaten auf, basierend auf den an VAERS gemeldeten Ereignissen“, mit einer Mass General Brigham-Studie, die „schwere Reaktionen, die mit Anaphylaxie vereinbar sind, mit einer Rate von 2,47 pro 10.000 Impfungen feststellte“.

„Dies entspricht 50- bis 120-mal mehr Fällen, als VAERS und die CDC melden“, sagte Siri.

Unterdessen zeigen die im vergangenen Monat veröffentlichten Daten von VAERS, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Oktober 2021 insgesamt 837.595 unerwünschte Ereignisse nach COVID-19-Impfungen an VAERS gemeldet wurden, darunter 17.619 Todesfälle und 127.457 schwere Verletzungen.

In ihrem Schreiben, das sie „mit größter Dringlichkeit im Namen von Ärzten aus dem ganzen Land“ verfasst haben, sagte Siri, dass die 11 Ärzte nicht nur selbst Impfschäden erlitten, sondern auch zahlreiche Patienten mit schweren und sogar tödlichen Impfschäden behandelt haben.

Einer der Ärzte, die eine Erklärung unterschrieben haben, war eine texanische Dermatologin, die bescheinigte, „vollständig geimpft“ zu sein und „eine der ersten zu sein, die den Impfstoff bekommen haben“.

Sie sagte, sie habe jetzt „eine Neuropathie der kleinen Fasern entwickelt“, „mein Gefühl für Nadelstiche und Temperatur in beiden Extremitäten verloren“ und leide nach der Impfung unter „ständigem Muskelzittern bei Bewegung“.

Der Dermatologe, der zuvor ein „extrem gesunder und sehr aktiver Erwachsener“ war, sagte: „Ich habe keinen Zweifel, dass meine medizinischen Symptome durch den Impfstoff verursacht wurden.“

Eine andere Ärztin, Danice Hertz, eine Gastroenterologin und approbierte Ärztin, die letztes Jahr in den Ruhestand ging, erklärte, sie habe 30 Minuten nach der ersten Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer eine lebensbedrohliche und lebensverändernde schwere Reaktion erlitten“.

„Bevor ich diesen Impfstoff erhielt, war ich eine gesunde und sehr aktive Person ohne einschlägige Vorerkrankungen“, sagte sie. „Ich habe unter schweren und schmerzhaften Parästhesien im Gesicht, im Kopf und am Körper gelitten und bin seit 10 Monaten arbeitsunfähig. Seit der Impfung mit COVID-19 leide ich unter Zittern, Zuckungen, inneren Vibrationen, dem Gefühl eines engen, einschnürenden Bandes um meine Brust, lautem Tinnitus, verschwommenem Sehen, Schwindel und Gleichgewichtsproblemen, Schwäche und Kopfschmerzen.“

Hertz sagte, sie habe mehrere Berichte bei VAERS, VSAFE und Pfizer eingereicht und sich mehrmals an die Leiter der FDA, der CDC, von Pfizer und an die Abteilungsleiter der NIH gewandt, ohne eine angemessene Antwort zu erhalten. Laut Hertz hat sie jetzt „93 Seiten E-Mails, die einen klaren Mangel an angemessenen Maßnahmen seitens dieser Behörden beweisen.“

„Es ist an der Zeit, dass wir, die COVID-19-Impfstoffgeschädigten, nicht länger ignoriert und verleumdet werden“, sagte Hertz. „Eine Gruppe von sehr kranken und verletzten Menschen in diesem Land wird sehr schlecht und mit einem völligen Mangel an Würde und Empathie behandelt. Es ist an der Zeit, dass dies aufhört.“

In einer weiteren Stellungnahme bestätigte ein Arzt, dass einer seiner Patienten, eine Person in den 60ern, zwei Wochen nach der Einnahme des Impfstoffs von Pfizer Atemnot entwickelte und schließlich verstarb.

„Bei ihm wurde eine Lungenfibrose diagnostiziert, die sich auf dem Röntgenbild und der Computertomographie (und auch klinisch) in den nächsten Wochen rasch verschlimmerte, bis der Patient schließlich verstarb. Dieser Patient war bei seinem Hausarzt gut aufgehoben und hatte keine pulmonale Vorgeschichte. Es gibt keine andere Erklärung für die akute und fortschreitende Lungenfibrose dieses Patienten“, sagte der Arzt.

Ein weiterer Arzt, der eine unterzeichnete Erklärung abgab, war ein zertifizierter Kinderarzt, der bei Kaiser Permanente arbeitet und einen Doktortitel in Medizin sowie ein Stipendium der American Academy of Pediatrics (AAP) besitzt.

Die Kinderärztin gab an, dass sie seit ihrer ersten Moderna-Spritze neun Monate lang Taubheitsgefühle und Kribbeln in beiden Händen verspürt habe und dass sich die Symptome nach ihrer zweiten Dosis verschlimmert hätten, was zu einer „steifen Schulter“ geführt habe.

Zusätzlich zu ihren eigenen Symptomen sagte die Kinderärztin, dass sie drei Kinder behandelt hat, die nach den Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff schwerwiegende Folgen erlitten.

Zu den Symptomen, die sie bei den Kindern feststellte und VAERS meldete, gehörten Fieber, Lymphadenopathie (Schwellung der Lymphknoten), Schmerzen in den unteren Extremitäten, Müdigkeit, Schüttelfrost, Durchfall, Tinnitus und auditive Halluzinationen. Sie stellte auch fest, dass mehrere Eltern ihr berichteten, dass ihre Töchter nach der Pfizer-Spritze unregelmäßige Menstruationszyklen mit schweren Blutgerinnseln hatten.

„Wir können die Kinder nicht einfach vor den Bus werfen und sagen, dass sie die COVID-19-Impfung zum Wohle der übrigen Gesellschaft bekommen müssen. Wir müssen ihre Bedürfnisse und ihre Gesundheit an die erste Stelle setzen, vor allem, wenn wir die Langzeitnebenwirkungen nicht kennen“, sagte sie.

Laut Siri sind die Aussagen derjenigen, die durch die Impfung geschädigt wurden, solche, die von den Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens nicht ernst genommen wurden und nicht behandelt werden“.

Siri sagte, dass die Ärzte, die sich gemeldet haben, „unglaublich viel zu verlieren haben, wenn sie sich melden – ihr Einkommen, ihren Job, ihre Karriere, ihre Privatsphäre, usw. Aber sie tun dies, um das Interesse der Öffentlichkeit und ihrer Patienten über ihr eigenes zu stellen. Wir bitten Sie, dasselbe zu tun.“

„Es ist verständlich, dass Sie nicht zugeben wollen, dass ein Produkt, das Sie zugelassen, genehmigt und weithin beworben haben, Schaden verursacht hat, aber wir bitten Sie inständig, die moralische Stärke zu haben, sich über Ihre persönlichen Interessen zu stellen“, sagte Siri.

In der Schlussfolgerung des Schreibens des Anwalts forderte er die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens auf, zu bestätigen, dass die von den Ärzten geschilderten Schäden zutreffend sind, sich mit den Ärzten zu treffen, „um die Forschung zu erörtern und zu konzipieren, die erforderlich ist, um den Mechanismus der Schädigung für diese Schäden aufzudecken und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um wirksame Behandlungen zu entdecken“, und „1 % aller Mittel, die das HHS und seine Behörden in Bezug auf Covid-19 haben, für die Identifizierung der Mechanismen der Schädigung durch Covid-19-Impfstoffe und die Verhinderung und Behandlung solcher Schädigungen bereitzustellen“.

Sollten die in dem Brief genannten Behörden „Ihren Pflichten als Beamte nicht nachkommen und diese äußerst vernünftigen Forderungen nicht erfüllen“, erklärte Siri, dass er beabsichtige, „alle verfügbaren rechtlichen Schritte einzuleiten“ und „einen Appell an das amerikanische Volk zu richten, um einen politischen Wandel in dieser Angelegenheit zu erzwingen“.