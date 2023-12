Dr. Pierre Kory erklärt, warum so viele Amerikaner vorzeitig sterben: „Etwas, dessen Namen man nicht aussprechen sollte, ist mitten in COVID passiert“

In einem kürzlich in The Hill veröffentlichten Meinungsartikel hat Dr. Pierre Kory, Gründer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), Alarm geschlagen und die Erklärungen der Gesundheitsbehörden infrage gestellt.

Das Thema war ins Rampenlicht gerückt, nachdem der FDA-Chef in einem Tweet auf einen deutlichen Rückgang der Lebenserwartung der Amerikaner hingewiesen hatte. Der FDA-Chef führte diesen Trend auf Faktoren wie Rauchen und schlechte Ernährung zurück. Dr. Kory widerspricht dem vehement und verweist auf eine umstrittenere Ursache im Kontext der COVID-19-Pandemie, die nicht offen diskutiert werde.

Dr. Korys Analyse, die sich auf Daten der Society of Actuaries stützt, zeigt einen erstaunlichen Trend: Während die Sterblichkeit bei älteren Menschen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 6 % zurückgegangen ist, ist die Zahl der Todesfälle in jüngeren Altersgruppen dramatisch angestiegen. So stieg die Zahl der Todesfälle in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen um 26 % und in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen um 19 % im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie.

Während einer Live-Sendung von Gateway: Beyond the Headlines, dem Flaggschiff von VNN, sprach Ivory Hecker mit Dr. Kory über diese alarmierenden Statistiken.

In seinem Interview mit Ivory Hecker kritisierte Dr. Kory den Mangel an Transparenz und gründlicher Untersuchung dieser Trends durch die Gesundheitsbehörden. Er deutete an, dass diese unerwarteten Todesfälle auf etwas Wesentliches zurückzuführen sein könnten, das möglicherweise mit der COVID-19-Pandemie und ihrem Management zusammenhängt.

„Der FDA-Kommissar macht Rauchen und schlechte Ernährung für diese plötzlichen Todesfälle verantwortlich. Stimmen Sie ihm zu?“ fragte Hecker.

„Nein, das ist lächerlich. Ich meine, Rauchen und schlechte Ernährung sind nicht plötzlich im dritten Quartal 2021 explodiert und halten bis heute an. Ich meine, wir sehen die Spitze. Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang. Etwas ist in der Mitte von COVID passiert, und ich möchte den Namen nicht nennen“, sagte Dr. Pierre Kory.

„Aber wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Und sie sind nicht hilfreich. Sie gehen nicht transparent mit den Daten um. Wir haben die Daten, mit denen wir die Frage definitiv beantworten könnten, und das passiert einfach nicht. Und das ist schrecklich. Ich meine, das Ausmaß des Sterbens ist unglaublich. In den neun Monaten, wie ich in meinem Beitrag geschrieben habe, in den neun Monaten dieses Jahres sind 158.000 Amerikaner mehr gestorben als erwartet. Das sind mehr als in allen Kriegen seit Vietnam zusammen“, fügte Dr. Kory hinzu.

Hecker wies darauf hin, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) angesichts einer für diesen Winter vorhergesagten „Dreifach-Demie“ unerwartet ihre Website mit den überzähligen Todesfällen archiviert hätten, was Fragen über den Zeitpunkt und die Gründe für diese Entscheidung aufwerfe.

Wie The Gateway Pundit bereits berichtete, enthüllt Dr. Kory in seinem jüngsten Artikel, dass die CDC kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie die Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 und dem Impfstoff nicht länger verfolgen wird.

Warum ist das so?