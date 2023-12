Das britische ARIA, inspiriert von DARPA, untersucht die Möglichkeiten der Wetterkontrolle und Klimabeeinflussung durch Geoengineering.

Über seine Advanced Research and Invention Agency (ARIA) erforscht das Vereinigte Königreich, wie sich das Wetter durch Technologie und Geoengineering kontrollieren lässt.

Letzte Woche veröffentlichte die von der DARPA inspirierte britische Forschungsagentur ein Dokument mit dem Titel „Managing our climate and weather through responsible engineering„, das vom ARIA-Programmdirektor Mark Symes verfasst wurde.

Unter dem Abschnitt „Kernüberzeugungen“, der dieser Forschungsmöglichkeit zugrunde liegt, schreibt Symes:

„Durch sorgfältig durchdachte technische Lösungen könnte es schließlich möglich sein, das Klima und das Wetter auf regionaler und globaler Ebene aktiv und verantwortungsvoll zu steuern.“

Was die Methoden zur Kontrolle des Wetters anbelangt, so führt Symes Studien an, die Folgendes beinhalten:

Das Blockieren der Sonne als mögliches Mittel zur Abkühlung der globalen Landtemperaturen.

Techniken des Solar Radiation Management (SRM), die „einen kleinen Prozentsatz des Sonnenlichts und der Wärme in den Weltraum zurück reflektieren“.

„Ausdünnung der Zirruswolken„, wodurch theoretisch mehr langwellige Strahlung in den Weltraum entweichen könnte.

Symes ist überzeugt, dass ein oder mehrere Finanzierungsprogramme aus dem Dokument „Opportunity Space“ hervorgehen könnten, das nach seinen Worten im Laufe der Zeit aktualisiert werden soll.

Quelle: „Klima- und Wettermanagement durch verantwortungsvolle Technik“: ARIA

Am 6. Dezember veröffentlichte ARIA eine Fragerunde mit Symes und ARIA-CEO Ilan Gur, in der sie die neuesten Forschungsmöglichkeiten erläuterten.

Beide stimmten darin überein, dass Dekarbonisierung und Netto-Nullstellung „am wichtigsten für die Bekämpfung des Klimawandels“ seien.

Symes argumentierte jedoch, dass:

„Selbst wenn wir morgen aufhören würden, fossile Brennstoffe zu verbrennen, und kein CO₂ mehr aus menschlicher Aktivität in die Atmosphäre gelangen würde, würde sich die Welt aufgrund des CO₂, das sich bereits in der Atmosphäre befindet, weiter erwärmen.“

Gur sagte, er wolle von Wissenschaftlern und Ingenieuren wissen, „wie wir verantwortungsvoll in Klima- und Wettersysteme eingreifen können“, und warnte gleichzeitig davor, dass klimatechnische Experimente durchgeführt werden könnten, „ohne dass sie wissenschaftlich untermauert sind“.

„Wir sollten auch erkennen, dass die technologischen Möglichkeiten und der Wunsch, in Klima- und Wettersysteme einzugreifen, weltweit zunehmen“, sagte Gur und fügte hinzu:

„Es besteht die Gefahr, dass klimatechnische Experimente durchgeführt werden, ohne dass die wissenschaftlichen Grundlagen dafür vorhanden sind.“

„Das Vereinigte Königreich befindet sich in einer einzigartigen Position, um unser Verständnis dieser Ansätze voranzutreiben und einen Rahmen für ihre verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung zu schaffen“, so der ARIA-Chef abschließend.

Die UK Advanced Research and Invention Agency hat im September ihre erste Kohorte von acht Programmdirektoren ernannt.

Damals wurde Symes gefragt:

Können wir die Fähigkeit entwickeln, das Wetter und das Klima auf regionaler und globaler Ebene zu kontrollieren, um Wirbelstürme, Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen abzuschwächen oder zu verhindern?

Welche Möglichkeiten gibt es, die Erde aktiv zu kühlen, und wie können wir unsere Rückkopplungsschleifen zwischen Überwachung, Messung und Vorhersage verbessern, um die verantwortungsvollsten Entscheidungen zu treffen?

Jetzt fragt Symes:

„Gibt es Technologien, die es uns ermöglichen könnten, kurzfristig einzugreifen, um katastrophale Kipppunkte zu vermeiden und extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen oder Wirbelstürme abzumildern, die mit dem globalen Temperaturanstieg nur noch schlimmer werden?“

Nachdem sich ARIA PD @mdsymes 15 Jahre lang auf nachhaltige Kraftstoffe konzentriert hat, erforscht es nun die Schaffung eines neuen wissenschaftlichen Rahmens, um Technologien zur Vermeidung von Klimakipppunkten und extremen Wetterereignissen zu untermauern, parallel zum dringenden Streben nach Netto-Nullenergie 👇 pic.twitter.com/UwcyOvtVVS

– ARIA (@ARIA_research) 6. December 2023

ARIA ist eine ressortunabhängige öffentliche Einrichtung, die vom britischen Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie gefördert wird und sich selbst als „eine Agentur zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, die wissenschaftliche und technologische Durchbrüche ermöglicht, von denen jeder profitieren kann“ bezeichnet, indem sie „Wissenschaftler befähigt, an die Grenzen des Möglichen zu gehen“.

Im vergangenen September sagte der Gründungsgeschäftsführer Ilan Gur über ARIA: „Aus politischer Sicht wurde ARIA nach dem Vorbild der DARPA aufgebaut – der Förderorganisation in den USA, die ganze neue Bereiche wie die Computertechnik, das Internet, die GPS-Technologie und in jüngster Zeit die mRNA katalysiert hat.“

Zuvor war Gur Direktor bei der US-amerikanischen Advanced Research Projects Agency for Energy (ARPA-E). Neben seiner Tätigkeit als Schmidt Futures Innovation Fellow ist er auch Gründer von Activate.org, einer in den USA ansässigen Organisation, die Wissenschaftler und Ingenieure dabei unterstützt, bahnbrechende Forschungsergebnisse auf den Markt zu bringen.