Dr. Richard Urso hatte uns vor zwei Jahren gewarnt

Sperren Sie Fauci, Birx, Marks, Walensky und Co. ein.

Dr. Richard Urso warnte vor zwei Jahren, dass einige von ihnen sterben würden, wenn man denjenigen, die eine COVID-Erkrankung durchgemacht hat, einen Impfstoff verordnen würde.

Er hatte Recht.

Eine neue Studie bestätigt Dr. Ursos Warnung:

„Menschen, die sich von COVID-19 erholten und eine COVID-19-Impfung erhielten, hatten ein höheres Risiko für Nebenwirkungen“, berichtete die Epoch Times.

„Über alle Impfstoffmarken hinweg war die Wahrscheinlichkeit, nach der ersten Dosis eine unerwünschte Reaktion zu erleiden, bei Personen mit einer früheren COVID-Infektion 2,6-mal höher, so die neue Studie.“

„Bei Personen mit einer früheren COVID-Infektion war die Wahrscheinlichkeit, nach der zweiten Dosis eine unerwünschte Reaktion zu erleiden, 1,25-mal so hoch.“

Genau deswegen haben Pfizer, Moderna und andere alles getan, um Patienten, die durch COVID geheilt wurden, von ihren Studien auszuschließen. Dr. Urso hat am 1. März 2022 als Zeuge ausgesagt:

„Pfizer, Moderna und J&J haben alles getan, um Patienten mit natürlicher Immunität von ihren Studien auszuschließen. Warum haben sie das getan? Ich frage mich, warum? Weil diese Patienten ein antigenes Fragment des Virus lange in ihrem Körper behalten, wie wir herausgefunden haben – sogar 15 Monate später. Es besteht die ernsthafte Gefahr einer Hyperimmunreaktion. Sie wollten ihre Studien nicht gefährden. Also haben sie alles getan, um jeden einzelnen Patienten in jeder einzelnen Studie auszuschließen: J&J, Moderna, Pfizer, um sicherzustellen, dass keiner dieser Patienten in eine Studie aufgenommen wurde.“