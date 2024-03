Es reicht nicht, die Propaganda zu durchschauen – wir müssen auch unsere Herzen öffnen

Caitlin Johnstone

Die Menschheit muss nicht nur aus dem geistigen Gefängnis der imperialen Indoktrination ausbrechen. Sie muss auch aus dem Gefängnis des Herzens ausbrechen.

Ich spreche hier immer von der Notwendigkeit, die Propaganda des Imperiums zu bekämpfen, um der Öffentlichkeit zu helfen, zu erkennen, dass alles, was man uns beigebracht hat, über die Welt zu glauben, eine Lüge ist, denn wenn diese Erkenntnis in ausreichender Zahl Fuß fassen würde, wäre das der erste Schritt zu den revolutionären Veränderungen, die unsere Welt so dringend braucht.

Aber eine große Zahl von Menschen, die sich der Realität der massenhaften psychologischen Manipulation durch die Mächtigen bewusst werden, würde allein nicht ausreichen, denn die Menschen müssen die Wahrheit nicht nur sehen, sondern sich auch dafür interessieren.

Die Erkenntnis der Verderbtheit und des unermesslichen menschlichen Leids, für das das zentralisierte US-Imperium verantwortlich ist, schafft eine Möglichkeit, auf diese Erkenntnis mit Entsetzen zu reagieren und sich dagegen zu wehren – aber es ist nur eine Möglichkeit. An diesem Punkt ist es immer noch möglich, dass jemand erkennt, dass uns nicht die Wahrheit darüber gesagt wird, was in der Welt vor sich geht, aber dennoch beschließt, mit den Lügen zu spielen, sei es, weil die bestehende Weltordnung ihn reich gemacht hat, sei es, weil er zu sehr indoktriniert ist, die westlichen Machtstrukturen zu unterstützen, sei es, weil er ideologisch Israel unterstützt, oder weil er Angst vor den Veränderungen und Umwälzungen hat, die ein Umsturz des Status quo mit sich bringen würde, oder weil er intellektuell und moralisch träge ist, oder aus einem anderen egoistischen Grund.

Wenn man erkennt, dass man indoktriniert wurde, einen schädlichen Status quo zu akzeptieren, öffnet man eine wichtige Tür in sich selbst, aber die Tatsache, dass diese Tür offen ist, bedeutet nicht, dass man durch sie hindurchgehen muss. Um sie zu durchschreiten, bedarf es einer anderen Art von Erwachen – eines Erwachens des Herzens.

Keine Menge an Wissen oder intellektueller Einsicht wird uns als Spezies an sich jemals befreien. Man könnte das gesamte menschliche Wissen in die Gehirne aller Menschen auf der Erde hochladen – sogar Regierungsgeheimnisse, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind -, aber solange dies nicht von einer kollektiven Öffnung des Herzens begleitet wird, würde es keinen Unterschied machen. Solange die Menschen nicht in sich selbst ein tiefes Mitgefühl für die schrecklichen Dinge finden, die unsere Herrscher unseren Mitmenschen angetan haben, wird keine Menge an Wissen über diese Dinge einen wirklichen Wandel herbeiführen.

Und es gibt viele Menschen, die es wissen, denen es aber egal ist. Aber weil ihre Loyalität dem Imperium und nicht der Menschheit gilt, kümmern sie sich nicht um die moralischen Implikationen dessen, was sie wissen, oder um das menschliche Leid, für das das Imperium verantwortlich ist.

Die Forderung dieses Augenblicks in der Geschichte ist also nicht nur zu verstehen, sondern sich zu kümmern. Nicht nur zu wissen, was in der Welt schief läuft, sondern es zu fühlen. Nicht nur im Kopf zu erwachen, sondern auch im Herzen. Nicht nur die eigene persönliche Einsicht zu schätzen, sondern die Menschheit als Ganzes.

Das Wissen um die Wahrheit kann zu tiefem Mitgefühl mit den Opfern der globalen Machtstruktur führen, die über uns herrscht, und zu der Entschlossenheit, sich ihrer Grausamkeit zu widersetzen. Aber das muss nicht zwangsläufig zu Mitgefühl führen. Das Licht der Wahrheit kann seine Ausbreitung an den Toren des Herzens stoppen, es sei denn, es gibt tief in uns den Willen, diese Tore zu öffnen.

Letztlich muss die Menschheit einfach aufwachen, und zwar auf allen Ebenen. Wir müssen uns von den Fesseln der Propaganda befreien. Wir müssen uns von den Fesseln befreien, die unsere Herzen bedrücken. Wir müssen uns von den Fesseln des Egos befreien. Wir müssen uns von den Fesseln der dualistischen Sichtweise befreien, die unseren Blick auf die Einheit der gesamten Wirklichkeit trübt.

Das ist es, was in dieser Zeit von uns verlangt wird. Vollständig zu erwachen und eine bewusste Spezies zu werden. Nur so werden wir uns jemals gesund und harmonisch auf diesem Planeten bewegen können.

Und wir werden uns entweder der Situation stellen oder nicht. Entweder wir wachen auf oder wir zerstören uns selbst. Ich glaube, dass wir als Spezies die Freiheit haben, beide Wege zu gehen.