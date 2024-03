Klaus Schwab Das Vierte Reich neu denken – Demokratie

Ein neuer Bericht, der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass 63 Demokratien 74 Autokratien gegenüberstehen und sich die demokratische Regierungsführung weltweit verschlechtert hat, was durch die jüngsten geopolitischen Ereignisse und die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurde. Laut der Studie waren die Wahlen in 25 Ländern weniger frei und fair als zuvor, und in 39 Ländern wurde die Meinungs- und Pressefreiheit zunehmend eingeschränkt.

In diesem Sinne hat Schottland gerade ein neues Gesetz erlassen, das die sofortige Verhaftung von Personen vorsieht, die in den sozialen Medien Politikerjargon posten, das nicht der Definition von Hassrede des Landes entspricht. Nicht Nigeria – Schottland. Die Polizei wird ausgebildet, um unpatriotische Schotten in den sozialen Medien, in Bars, auf den Straßen, in ihren Häusern, wo auch immer sie sich verstecken, aufzuspüren…

Der Präsident, Gabriel Boric, ist Sozialist – und seine Minister sind LGBT. Trotz seines erdrutschartigen Sieges bei den Präsidentschaftswahlen sank die Zustimmungsrate des jungen WEF-Agenten unmittelbar nach seinem Amtsantritt auf 30%… was darauf hindeutet, dass er hereingelegt wurde.

Der in Deutschland ansässige Bertlesmann-Report, der mit dem Economist Democracy Index zusammenarbeitet, stellt fest, dass nur Kanada, Australien, Großbritannien, Japan, Grönland, Frankreich, Schweden, die Niederlande, Belgien und Deutschland vollwertige Demokratien sind. Alle anderen Länder werden als defekt, hybrid oder autoritär eingestuft. Natürlich sticht Russland als das weltweit schlimmste Land hervor.

Jedes Land, das von den Bertlesmann-„Experten“ als perfekt eingestuft wird, ist in Wirklichkeit ein marxistisch regiertes Land. Die wichtigste Grundlage für die Berechnung des Index ist der Wahlbetrug. Von den 196 Ländern der Welt haben laut Economist nur 10 freie und faire Wahlen.

Fast jeder Google-Eintrag erklärt, dass die Protokolle gefälscht sind. Der Hauptgrund ist, dass sie schlecht über Juden sprechen. Dabei passen sie perfekt zu den Zielen des Weltwirtschaftsforums, das von Klaus Schwab gegründet wurde – einem Juden, der behauptet, katholisch erzogen worden zu sein. Schwabs Vater kollaborierte im Zweiten Weltkrieg über seine Firma Escher Wyss mit den Nazis, wurde aber nie für diesen Terrorismus verurteilt oder bestraft. Warum nicht? Auch Schwabs Frau Hilde Stoll ist jüdischer Abstammung.

Durch seine Zusammenarbeit mit dem Club of Rome wurde Schwab in der Ideologie geschult, dass globale Erwärmung, Umweltverschmutzung, Hungersnöte usw. für den Planeten irrelevant seien, und er erkannte, dass der wahre Feind die Menschheit selbst ist. Wenn die Erde überleben soll, muss die große Mehrheit der Menschheit sterben. Und dieser Glaube wurde von Big Pharma, Bill Gates und den Zionisten in die Tat umgesetzt.

Die Tatsache, dass sowohl Schwab als auch Soros trotz ihrer jüdischen Abstammung mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht haben, steht in einem interessanten Kontrast zu der von Hollywood inspirierten Behauptung, der Holocaust habe den Juden gegolten. Aber nicht nur Schwab, auch Henri de Rothschild flüchtete in die Schweiz. Wie das? Die Schweiz wurde nicht von den Nazis bombardiert, sondern von den „Alliierten“, die die Nazis daran hindern wollten.

Der Diaspora von Zion ist es im Wesentlichen gelungen, das Narrativ vom jüdischen Holocaust, wie es in den 1970er-Jahren in einem Hollywood-Film dargestellt wurde, umzukehren.

Antisemitismus wird mit Nationalsozialismus gleichgesetzt. Es gibt jedoch drei prominente jüdische Dynastien, die während des Zweiten Weltkriegs mit den Nazis kollaboriert haben. Die Ausstellung erklärt, wie und warum Nazi-Wissenschaftler überlebten und in die USA, nach Kanada, Argentinien und in die Schweiz deportiert wurden.

Trotz des Etiketts ist die Schweiz in den Jahren 2019, 2021 und 2022 von „Wahlbetrugsvorwürfen“ betroffen, was zu einer Verschlechterung des „Election Freedom Index“ führt…

Gemäss USAID wird Demokratie wie folgt definiert: Ein Regierungssystem, in dem die Macht vom Volk ausgeht. Demokratische Regierungsführung und Menschenrechte sind entscheidende Komponenten für nachhaltige Entwicklung und dauerhaften Frieden.

In den USA sind die Menschenrechte abgeschafft worden. In 17 der letzten 250 Jahre herrschte Frieden. Da Wahlen immer nur ein Vehikel für das britische und zionistische Establishment waren, liegt die Regierungsgewalt in den Händen von Kriegsfanatikern. Und die „nachhaltige Entwicklung“ ist eine Schöpfung der Klaus-Schwab-Zion-Protokolle, die eine Massenentvölkerung befürworten, um die Erde für die Auserwählten zu erhalten.

Mit anderen Worten: Demokratie existiert heute nicht und hat wahrscheinlich nie existiert, aber der Begriff wurde als Mittel der Massenhypnose benutzt, um jeden zu dämonisieren, der nicht dem Meister des Kartells – Rothschild – folgt. Natürlich ist ein globaler Staatsstreich ziemlich schwierig, wenn nur 10 von 196 Nationen oder 5% der Regierungen in den Kult kolonisiert wurden – aber ihre EverReady-Batterie ist immer noch funktionsfähig – wenn auch auf dem letzten Watt ihres Lebens, während wir, um die Ecke biegen und anfangen zu sehen, was es braucht, um rückgängig zu machen, was getan wurde.

Ich glaube, dass eine solche Auflösung eine Reihe von Revisionen von oben nach unten erfordert. Sonst drehen wir uns nur im Kreis und das Vierte Reich wird in der Zukunft entstehen… als „Die Auserwählten“ neu gestaltet.