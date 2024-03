Warum ist die Nationalgarde während der großen amerikanischen Sonnenfinsternis am 8. April im Einsatz?

Michael Snyder

Eigentlich sollte die Nationalgarde nur in Notsituationen eingesetzt werden. Aber heutzutage wird die Nationalgarde für alles Mögliche eingesetzt. Hunderte werden unter anderem von Soldaten der Nationalgarde eingesetzt, um die Taschen der U-Bahn-Fahrer in New York zu kontrollieren, was ein sehr beunruhigender Präzedenzfall ist, und ich verstehe nicht, warum sich nicht mehr Leute darüber aufregen. Und jetzt haben wir erfahren, dass die Truppen der Nationalgarde während der großen amerikanischen Sonnenfinsternis am 8. April eingesetzt werden. Was um alles in der Welt glauben sie, was während dieser Sonnenfinsternis passieren wird?

Es wird zweifellos ein historisches Ereignis sein.

Wie ich bereits sagte, wird es wahrscheinlich das meistgesehene astronomische Ereignis in der Geschichte unseres Landes sein.

Und praktisch jeder in Nordamerika wird in der Lage sein, zumindest eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen…

Fast jeder auf dem Kontinent wird zumindest einen Teil der Sonnenfinsternis sehen. Je weiter man vom Pfad entfernt ist, desto weniger wird man von der Sonnenfinsternis sehen.

Selbst in Städten wie Seattle und Portland, Oregon, die weit vom Pfad entfernt sind, wird etwa ein Drittel der Sonne verdeckt sein.

Am 8. April werden Millionen von Amerikanern an Orte reisen, die im Pfad der totalen Sonnenfinsternis liegen. Oklahoma wird als einer der am besten geeigneten Staaten für diesen Zweck angepriesen, und es wird berichtet, dass die Oklahoma National Guard „Ersthelfer und Einheiten mit Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr zur Verfügung stellen wird“…

Die Nationalgarde von Oklahoma wird während der bevorstehenden totalen Sonnenfinsternis im Einsatz sein, wenn bis zu 100.000 Menschen in einem Bezirk erwartet werden.

In einer Erklärung vom Dienstag sagte die Garde, sie werde das Notfallmanagement bei der Bewältigung einer „beispiellosen Anzahl von Touristen“ am 8. April in McCurtain County im Südosten des Bundesstaates unterstützen. Die Wache wird sowohl Ersthelfern als auch Einheiten zur Verfügung stehen, die im Falle eines Zwischenfalls, wie eines Industriebrandes, die Gefahrenabwehr übernehmen können

Ich verstehe, dass sie darauf vorbereitet sein wollen.

Aber die Nationalgarde zu rufen, ist doch etwas übertrieben, oder?

Die Einwohner von Oklahoma werden aufgefordert, sich vor der Sonnenfinsternis mit Benzin und Lebensmitteln einzudecken und neben dem Handy mehrere Kommunikationsmittel bereitzuhalten…

Um sich auf die Sonnenfinsternis vorzubereiten, hat der Bundesstaat einige Tipps zur Vorausplanung herausgegeben. Die Einwohner von Oklahoma sollten einige Tage vor der Sonnenfinsternis ihre Besorgungen und Termine planen und sich mit Benzin und Lebensmitteln eindecken. Der Bundesstaat empfiehlt außerdem, neben dem Handy mehrere Kommunikationsmittel zu nutzen, auf den Straßen vorsichtig zu sein und sich über die Wetterbedingungen auf dem Laufenden zu halten.

Im Ernst?

Das alles für eine Sonnenfinsternis, die nur wenige Minuten dauern wird?

Oklahoma ist nicht der einzige Staat, der solche Warnungen herausgibt: Laut einem Newsweek-Artikel mit dem Titel „Map Shows Warnings for People to Stock Up on Food Ahead of Solar Eclipse“ (Karte zeigt Warnungen für Menschen, sich vor der Sonnenfinsternis mit Lebensmitteln einzudecken) haben inzwischen mindestens vier Bundesstaaten ihre Bürger gewarnt, sich mit Lebensmitteln einzudecken…

Mindestens vier US-Bundesstaaten, die auf dem Pfad der Sonnenfinsternis liegen, haben ihre Bürger gewarnt, sich vor der Sonnenfinsternis mit Lebensmitteln einzudecken. Einige Behörden haben bereits den Notstand ausgerufen, und einige Schulen bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die texanischen Behörden haben eine Reihe von Warnungen herausgegeben. So sollten sich Menschen, die in der Totalitätszone leben, in den Tagen vor der Sonnenfinsternis mit Lebensmitteln und Benzin eindecken und alle Erledigungen wie das Einlösen von Rezepten erledigen. Ein Beamter forderte auch Tierhalter auf, sich mit Vorräten für ihre Tiere einzudecken.

Ich verstehe, dass die Gebiete, die im direkten Pfad der totalen Sonnenfinsternis liegen, mit einer großen Anzahl von Besuchern rechnen, aber ich habe das Gefühl, dass die Behörden wirklich übertreiben.

Schauen Sie sich nur an, was die Behörden in Hays County, Texas, ihren Einwohnern auferlegen…

Parkprobleme – Parkplatzmangel, Parkgebühren, Parken und zu Fuß gehen (Bitte parken Sie nur auf ausgewiesenen Flächen und nicht auf Privatgrundstücken oder in Bereichen, in denen die Sicherheit gefährdet ist).

Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen

Längere Wartezeiten in Restaurants (zu Hause kochen oder eine kleine Kühlbox mit Fertiggerichten mitnehmen)

Mehr Staus (Fußgänger und Fahrzeuge)

Verspätete Reaktion auf Notruf/911

Unterbrechungen des Mobiltelefondienstes/kein Dienst

Höheres als normales Stressniveau und/oder erhitzte Gemüter

Geldautomaten funktionieren nicht (Bargeld mitbringen)

Warum sollten Geldautomaten nicht funktionieren?

Und warum sollte der Telefondienst ausfallen?

Das verstehe ich nicht.

In Arkansas wurde sogar eine „Live-Übung“ durchgeführt, bei der Notfälle simuliert wurden, die während der Sonnenfinsternis auftreten könnten…

Weniger als einen Monat vor der großen amerikanischen Sonnenfinsternis hat die Arkansas Division of Emergency Management (ADEM) einen wichtigen Schritt unternommen und eine Live-Übung durchgeführt. Ziel der Übung war es, die Reaktion der ADEM auf Probleme zu testen, die auftreten könnten, wenn Besucher nach Arkansas strömen, um das Ereignis zu erleben. Die Einsatzkräfte der ADEM und anderer staatlicher Stellen befassten sich mit möglichen Szenarien wie Unwetter, Verkehr, medizinische Notfälle und Kommunikationsprobleme.

An der Übung nahmen Notfallmanager aus den Bezirken sowie Vertreter des Nationalen Wetterdienstes, der Nationalgarde von Arkansas, des Ingenieurkorps, der Krankenhausvereinigung von Arkansas, des drahtlosen Informationsnetzes von Arkansas und der Ministerien für Gesundheit, Verkehr, Energie, Umwelt und Human Services von Arkansas teil.

Ich erwarte keine größeren Katastrophen oder Notfälle am Tag der Sonnenfinsternis.

Aber man weiß ja nie, vielleicht irre ich mich.

Und es ist sicher unvermeidlich, dass es im Laufe des Jahres noch viele „Überraschungen“ geben wird.

Der ehemalige US-Kongressabgeordnete Ron Paul warnte in einem Interview mit Tucker Carlson ausdrücklich vor der Möglichkeit eines Schwarzen Schwans…

Ron Paul, der für seine Prinzipienfestigkeit und Weitsicht in der Wirtschafts- und Außenpolitik bekannt ist, nutzte die Plattform, um seine Besorgnis über unerwartete, große Ereignisse auszudrücken, die die Welt überraschen könnten.

„Ich glaube, dass wir an einen Punkt kommen, an dem plötzlich etwas passieren wird. Ich glaube an die Theorie vom Schwarzen Schwan. Ja, es wird passieren und es wird unkontrollierbar sein“, sagte Paul.

Ich glaube nicht, dass es am 8. April einen Schwarzen Schwan geben wird.

Aber diese Sonnenfinsternis wird riesig sein.

Das riesige „X“ über Amerika, das mit der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis 2017 begonnen hat, wird mit der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis 2024 enden.

Und wenn die Große Amerikanische Sonnenfinsternis 2024 über unser Land zieht, werden die Sonne, der Mond und die anderen sieben Planeten unseres Sonnensystems in einer Reihe am Himmel zu sehen sein.

Unser gesamtes Sonnensystem schreit förmlich danach, dass dieser Tag wichtig ist, und man sollte meinen, dass mehr Menschen über das riesige „X“ sprechen würden, das direkt über der New Madrid-Verwerfungszone erscheinen wird.

Leider werden die meisten Menschen diese Sonnenfinsternis schnell vergessen, sobald sie vorüber ist, und das ist sehr bedauerlich.