Covid-Spritzen „integrieren“ sich mit Krebszellen, so die Studie

Wissenschaftler haben eine beunruhigende neue Entdeckung gemacht, als sie die Auswirkungen von DNA-Verunreinigungen in Covid mRNA-Aufnahmen untersuchten.

Der Genomforscher Kevin McKernan hat Beweise dafür gefunden, dass sich die DNA in Covid-Spritzen in Krebszellen „einbaut“.

Die COVID-19-Impfstoff-Spike-Sequenz wurde in zwei Arten von Chromosomen in Krebszelllinien nach Exposition mit Covid mRNA-Spritzen nachgewiesen.

In einem Bericht über seine Ergebnisse warnt McKernan, dass „eine Vielzahl von Anomalien auftreten kann“, wenn die Spike-Sequenz in die menschliche DNA integriert wird.

Es wird erwartet, dass dies „seltene Ereignisse“ sind, aber sie können auftreten, so McKernan.

Seit der Einführung der Covid mRNA-Injektionen sind einige Bürger besorgt, dass die Impfstoffe die menschliche DNA verändern könnten.

Die Sorge besteht darin, dass die Impfstoffe ihre Sequenzen mit dem menschlichen Genom verbinden.

Sogenannte „Fact-Checker“ haben dies jedoch widerlegt und betont, dass mRNA nicht in DNA umgewandelt werden kann.

Dennoch haben McKernans Studien gezeigt, dass die DNA in den Impfstoffampullen in der Lage sein könnte, die menschliche DNA zu verändern.

Die früheren Phasen dieser Forschung wurden von einem Professor für Humanbiologie am Universitätsklinikum Würzburg in Deutschland durchgeführt.

Die Arbeit von Professorin Ulrike Kämmerer zeigte Zusammenhänge zwischen der Injektion und Brust- und Eierstockkrebs beim Menschen auf.

Kämmerer setzte Krebszellen den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna aus.

Die Professorin stellte fest, dass etwa die Hälfte der Zellen das Spike-Protein COVID-19 auf ihrer Zelloberfläche exprimierten.

Diese Expression deutet darauf hin, dass die Krebszellen die Impfstoffe aufgenommen haben.

McKernan führte daraufhin eine Gensequenzierung durch und stellte fest, dass diese Zellen und ihre Nachkommen Impfstoff-DNA enthielten.

Dann testete er, ob sich die DNA des Impfstoffs mit der DNA der Krebszelle verbindet, ein Prozess, der als DNA-Integration bekannt ist.

Die Integration ist in gesunden Zellen problematischer als in Krebszellen, da sie die genetische Stabilität und Integrität der Zellen stört und das Krebsrisiko erhöht.

Da Krebszellen jedoch bereits über eine instabile DNA verfügen, sind die Auswirkungen der DNA-Integration weniger klar.

Derzeit werden in der biomedizinischen Forschung die meisten Experimente mit Krebszelllinien durchgeführt, da diese leichter zu beschaffen, zu untersuchen und im Labor zu halten sind.

McKernan entdeckte DNA-Sequenzen des Impfstoffs auf zwei Chromosomen der Krebszelllinien: Chromosom 9 und Chromosom 12.

Das Sequenziergerät entdeckte beide Integrationsorte zweimal.

Es ist wichtig, zwei Lesungen der DNA-Integration zu erhalten, um sicherzustellen, dass die Integration nicht das Ergebnis eines Lesefehlers oder eines zufälligen Fehlers ist“, sagte er.

„Die Integration der genetischen Information des ‚Impfstoffs‘ in das Genom der Zellen war für mich keine große Überraschung, sondern eher eine Bestätigung dessen, was wir leider erwarten mussten“, erklärt er.

Für McKernan ist es nicht überraschend, dass die Integration nur auf zwei Chromosomen mit zwei Messwerten pro Integration festgestellt wurde.

Das liegt daran, dass die Integration selten ist und die Gene viele Male sequenziert werden müssen, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten.

Die aktuellen Ergebnisse seien noch vorläufig.

Weitere Tests sind notwendig, um festzustellen, ob die DNA-Integration an nachfolgende Krebszellen weitergegeben werden kann und ob dies Auswirkungen auf Krebspatienten haben könnte.

Da der Test an Krebszellen und nicht an gesunden menschlichen Zellen durchgeführt wurde, lässt er auch nicht den Schluss zu, dass die gleiche Integration in gesunden menschlichen Zellen stattfinden würde.

Hiroshi Arakawa, ein Forscher am Institut für Molekulare Onkologie, der in Molekularbiologie und Immunologie promoviert hat, schrieb jedoch in seinem Blog, dass „das, was in kultivierten Zellen passiert, auch in normalen Zellen passieren kann“, nachdem er McKernans Daten untersucht hatte.

Seine Überprüfung von McKernans Daten ergab auch Anzeichen für eine DNA-Integration auf den Chromosomen 9 und 12.

„Abhängig vom Ort der Genomintegration kann eine Vielzahl von Anomalien [in normalen Zellen] auftreten“, sagt Arakawa.

Die beiden Integrationsereignisse auf Chromosom 9 fanden an derselben Stelle statt, ebenso die Integrationsereignisse auf Chromosom 12.

Laut McKernan liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 1 zu 3 Milliarden, was zeigt, dass der Ort, an dem die DNA integriert wird, nicht zufällig ist.

„Es gibt wahrscheinlich Hotspots dafür“, sagte er und wies darauf hin, dass im menschlichen Genom springende Gene – kurze Abschnitte von DNA-Sequenzen – dazu neigen, in hoch aktivierte Bereiche der DNA zu „springen“.

McKernan glaubt, dass die Impfstoff-DNA in Krebszellen hoch aktiv ist. Sein Sequenziergerät entdeckte die DNA von Krebszellen 30-mal, aber die Spike-DNA 3.000-mal.

Er wies nicht nur deutlich höhere Mengen an Impfstoff-DNA nach, sondern entdeckte auch neue Varianten in bestimmten Abschnitten der Impfstoff-DNA.

Diese neuen DNA-Variationen waren weder in den ungeimpften Krebszellen noch im Impfstoff, der nicht mit den Krebszellen in Kontakt gekommen war, zu finden.

In den COVID-19 mRNA-Shots ist aufgrund des Herstellungsprozesses DNA enthalten.

Dies wurde von der U.S. Food and Drug Administration (FDA), Health Canada und der Europäischen Arzneimittelagentur bestätigt.

Die mRNA-Impfstoffe werden aus DNA hergestellt; ein Teil dieser DNA verbleibt aufgrund unzureichender Entfernung im Endprodukt.