Kritik an von der Leyen: „Während ihre Kinder in Sicherheit sind, schickt sie lachend die Kinder anderer in den Krieg“.

In den sozialen Medien kursieren Bilder aus dem Jahr 2016, in denen die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gefragt wird, ob ihre Kinder bei der Bundeswehr seien. Der Ausschnitt wurde vom öffentlich-rechtlichen Sender NDR ausgestrahlt.

Damals wollte die Bundeswehr wachsen, hatte aber große Schwierigkeiten, genügend Rekruten zu finden.

Würde von der Leyen ihre Kinder in den Auslandseinsatz schicken? Wenn meine eigenen Kinder zum Militär wollten, müssten sie gehen, und ich hätte Angst um ihre Sicherheit, wie jede andere Mutter auch“, sagte sie.

Auf die Frage, ob ihre Kinder beim Militär seien, antwortete sie mit einem breiten Grinsen: „Nein“.

Moderator Christian Ehring beendete den Satz mit den Worten: „So dumm sind die doch gar nicht“.

Der Europaabgeordnete Marcel de Graaff (FVD) griff Von der Leyen in den sozialen Medien als „widerlich“ an. „Während ihre eigenen Kinder in Sicherheit sind, schickt sie lachend die Kinder anderer in den Krieg“, so De Graaff.

Von der Leyen hatte Finnland aufgefordert, die EU auf einen Krieg vorzubereiten.