Das außenpolitische Establishment der USA ist blind darauf fixiert, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen und seine Wirtschaft zu zerstören. Beides wird nicht geschehen

Einmal am vergangenen Wochenende trafen sich einige Dutzend ehemalige Kabinettsmitglieder, hochrangige Militäroffiziere, Akademiker und Think-Tank-Analysten, um die militärische Weltlage zu bewerten.

Ich kann sagen, dass ich seit dem Herbst 1983, als ich als junger Vertragsforscher für den damaligen Sonderassistenten des Präsidenten, Norman A. Bailey, gelegentlich im Nationalen Sicherheitsrat arbeitete, nicht mehr so viel Angst hatte. Es war der Höhepunkt des Kalten Krieges, und die allzu realistische Übung Able Archer 83 hätte beinahe einen Atomkrieg ausgelöst.

Heute setzt das außenpolitische Establishment der USA seine Glaubwürdigkeit darauf, Russland zu demütigen, indem es die NATO-Grenzen bis auf wenige hundert Kilometer an Moskau heranrückt und gleichzeitig Moskaus Wirtschaft durch Sanktionen zerstört.

Es hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, die ihm bei den europäischen Regierungen zur Verfügung stehen, und seine Heerscharen von Journalisten, Think Tanks und bezahlten Politikern mobilisiert, um den Stellvertreterkrieg in der Ukraine voranzutreiben, mit dem Ziel, die russischen Streitkräfte zu degradieren und letztlich einen Regimewechsel in Russland zu erzwingen.

Die wichtigsten Teilnehmer – ehemalige Kabinettsmitglieder mit Verantwortung für Verteidigung und nationale Sicherheit – vertraten die Ansicht, dass die NATO nach wie vor entschlossen sei, um jeden Preis zu gewinnen. „Die Frage ist, ob Russland in der Lage ist, strategische Reserven aufzubauen“, sagte einer der Teilnehmer. „Sein Offizierskorps ist nur noch zu 50 Prozent besetzt, und es gibt keine Unteroffiziere mehr.“

„Die Russen erleiden massive Verluste von 25.000 bis 30.000 Soldaten pro Monat“, fügte der ehemalige Offizier hinzu. „Sie können den Kampfeswillen auf dem Schlachtfeld nicht aufrechterhalten. Die Russen stehen vor einer Zerreißprobe. Können sie ihren nationalen Willen bewahren? Nicht, wenn die manipulierte Wahl [von Wladimir Putin in diesem Monat] ein Zeichen war. Ihre Wirtschaft ist verwundbar. Wir müssen die Sanktionen und das finanzielle Verbot von Lieferungen nach Russland verdoppeln. Die Russen haben ein potemkinsches Bild von Stärke.

All diese Aussagen sind nachweislich falsch und dem Berichterstatter bekannt. Die Behauptung, Russland habe 25.000 bis 30.000 Opfer pro Monat zu beklagen, ist lächerlich. Etwa 70 Prozent der Verluste auf beiden Seiten werden durch die Artillerie verursacht, und nach allen Schätzungen verschießt Russland fünf- bis zehnmal so viele Granaten wie die Ukraine. Russland hat Frontalangriffe sorgfältig vermieden, um Arbeitskräfte zu sparen.

Die wichtigste Tatsache bei Putins Wiederwahl ist, dass 88 Prozent der Russen gewählt haben, eine viel höhere Wahlbeteiligung als in jeder westlichen Demokratie. Die Russen hatten vielleicht keine große Auswahl an Kandidaten, aber sie hatten die Wahl zu wählen oder nicht zu wählen. Die hohe Wahlbeteiligung steht im Einklang mit den 85 Prozent Zustimmung für Putin, die die unabhängige Levada-Umfrage ergab.

Putins Zustimmung oder Ablehnung in der Levada-Umfrage. Quelle: Statista

Statt zu kollabieren, ist Russland zum Zentrum einer Neuordnung der globalen Lieferketten und ihrer Finanzierung geworden, und seine Wirtschaft wächst, statt um die Hälfte zu schrumpfen, wie Präsident Biden im März 2022 versprochen hat.

Der Ukraine gehen die Soldaten aus und sie kann sich nicht auf ein neues Wehrpflichtgesetz einigen. Ein prominenter Militärhistoriker erklärte: „Überall in der Ukraine sieht man junge Männer ohne Uniform herumhängen! Die Ukraine weigert sich, die volle Leistung zu erbringen“.

Russland produziert vier- bis siebenmal mehr Artilleriegeschosse als die Ukraine. Die ukrainische Luftabwehr ist erschöpft, weil die alten Flugabwehrraketen aus Sowjetzeiten verschrottet wurden und die NATO-Bestände an Patriot-Raketen zur Neige gehen.

Russland verfügt über einen unerschöpflichen Vorrat an großen Bomben aus Sowjetzeiten, die mit billigen Lenksystemen ausgestattet sind und von russischen Flugzeugen aus einer Entfernung von 96,5 Kilometern präzise auf ukrainische Ziele abgefeuert werden. Russland, das fünfmal so viele Einwohner hat wie die Ukraine, gewinnt den Abnutzungskrieg.

Ein anderer Berichterstatter des Wochenendtreffens warf Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs vor, sich zu sehr um die „nukleare Schwelle“ zu sorgen – den Punkt der Eskalation, an dem Russland Atomwaffen einsetzen könnte. Er forderte Deutschland auf, der Ukraine den Langstrecken-Marschflugkörper Taurus mit einer Reichweite von 1.000 Kilometern und einem zweistufigen Sprengkopf zu liefern, der große Infrastrukturen zerstören kann.

Hochrangige deutsche Luftwaffenoffiziere diskutierten im vergangenen Monat in einem heimlich aufgezeichneten und von russischen Medien veröffentlichten Gespräch den Einsatz von 20 Taurus-Raketen zur Zerstörung der Brücke von Kertsch, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Das Gespräch enthüllte auch die Anwesenheit Hunderter britischer und anderer NATO-Soldaten vor Ort in der Ukraine.

Den Krieg nach Russland zu tragen und wichtige Infrastruktur zu zerstören, ist eine Möglichkeit, den Stellvertreterkrieg mit der Ukraine zu einem allgemeinen europäischen Krieg zu machen. Eine andere ist die Entsendung von NATO-Soldaten in die Ukraine, wie sie der französische Präsident Emmanuel Macron ins Gespräch gebracht hat (aber mit ziemlicher Sicherheit nicht beabsichtigt).

Bemerkenswert ist, dass eine mögliche Verhandlungslösung des Konflikts mit keinem Wort erwähnt wurde. Ein Verhandlungsergebnis zum jetzigen Zeitpunkt würde Russland die von ihm annektierten ostukrainischen Oblaste zusprechen und ihm wahrscheinlich eine Pufferzone bis zum Ostufer des Dnepr zugestehen – gefolgt von einer Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen zu Westeuropa.

Russland würde als Sieger hervorgehen und die amerikanischen Ressourcen in Westeuropa würden geschwächt. Die Auswirkungen auf Amerikas Ansehen in der Welt wären verheerend: Wie mehrere Teilnehmer bemerkten, beobachtet Taiwan genau, was mit den amerikanischen Stellvertretern geschieht.

Die Regeln des Treffens hindern mich daran, viel mehr zu sagen, aber es steht mir frei zu berichten, was ich der Versammlung gesagt habe: Die Sanktionen gegen Russland sind kläglich gescheitert, weil Russland Zugang zu unbegrenzten Mengen chinesischer (wie auch indischer und anderer) Importe hatte, sowohl direkt als auch über eine Vielzahl von Zwischenhändlern, darunter die Türkei und die ehemaligen Sowjetrepubliken.

Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Russlands gegenüber den vermeintlich verheerenden Sanktionen ist jedoch nur das Spiegelbild eines großen Wandels im Welthandel. Chinas Exporte in den globalen Süden haben sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt und China exportiert heute mehr in den Süden als in die entwickelten Märkte. Der beispiellose Exporterfolg Chinas ist wiederum auf die rasche Automatisierung der chinesischen Industrie zurückzuführen, die inzwischen mehr Industrieroboter pro Jahr installiert als der Rest der Welt zusammen.

Dies spiegelt sich in Chinas neuer Dominanz auf dem globalen Automobilmarkt wider, hat aber auch entscheidende militärische Implikationen. China verfügt nach eigenen Angaben über automatisierte Fabriken, die 1.000 Marschflugkörper pro Tag herstellen können – was nicht unmöglich ist, wenn man bedenkt, dass China auch 1.000 Elektrofahrzeuge pro Tag oder Tausende von 5G-Basisstationen herstellen kann.

Das bedeutet, dass China das Äquivalent von Amerikas 4.000 Marschflugkörpern in einer Woche herstellen kann, während amerikanische Rüstungsunternehmen Jahre benötigen, um sie von Hand zusammenzubauen.

Niemand hat meine Zahlen bestritten. Und niemand hat geglaubt, dass Russland 25.000 Opfer pro Monat zu beklagen hat. Die Fakten waren nicht das Problem: Die versammelten Würdenträger, ein repräsentativer Querschnitt der intellektuellen und exekutiven Führung des außenpolitischen Establishments, konnten sich eine Welt, in der Amerika nicht mehr das Sagen hat, einfach nicht vorstellen.

Sie sind es gewohnt, die Dinge zu regeln, und sie werden alles tun, um ihre Position zu halten.