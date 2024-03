Wir werden massiv durch unsere Nahrung vergiftet, und das ist Teil des Plans von Bill Gates.

„Als ich jung war, hatte der durchschnittliche Kinderarzt in seiner gesamten Laufbahn nur einen einzigen Patienten mit Diabetes. Heute hat jeder dritte seiner Patienten Prädiabetes oder Diabetes. Etwas läuft schief“, sagte der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. bei seinem Besuch an der Universität von Austin.

„Wir geben mehr Geld für Diabetes aus als für unser gesamtes Verteidigungsbudget“, sagte Kennedy. „Niemand fragt, warum das so ist. Wir wissen, warum es so ist. Es ist wegen Glukose-Fruktose-Sirup, wegen Glyphosat, Neonicotinoiden, Atrazin und all dem anderen Mist, der in unseren Lebensmitteln ist“.

„Wir ernähren die Menschen nicht, wir vergiften sie“, betonte der Präsidentschaftskandidat.

Er wies darauf hin, dass der Verzehr verarbeiteter Lebensmittel Depressionen, Angstzustände und Autoimmunerkrankungen fördere. „Kinder sollten nicht so krank sein“, sagte er.

Kennedy fügte hinzu, dass nirgendwo auf der Welt so viele Menschen an chronischen Krankheiten leiden wie in den Vereinigten Staaten. „Wir werden durch unsere Nahrung massiv vergiftet. Wir haben die weltweit kränksten Menschen, die weltweit fettesten Menschen“.

Er sagte auch, dass Menschen, die in Amerika an Corona sterben, laut der Gesundheitsbehörde CDC durchschnittlich 3,8 Grunderkrankungen haben, darunter Diabetes, Fettleibigkeit und Asthma. „Daran sind sie gestorben. Corona gab den letzten Anstoß.“

„Es hat alles mit unserer Ernährung zu tun. Und das ist Teil des Plans von Bill Gates. Er will, dass wir Insekten essen und Lebensmittel voller Chemikalien.“