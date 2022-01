Dr. Robert Malone: Eine Flut von Dokumenten über „Gain-of-Function“ und das Leck des Virus – Die Sache wird langsam interessant (und unbestreitbar)

Es gibt so viele Nachrichten, die von den Mainstream-Medien und den sozialen Medien zensiert werden, dass sie kaum noch zu überblicken sind.

Beginnen wir mit dem Brief, den die Abgeordneten Jim Jordan (ranghohes Mitglied des Justizausschusses) und James Comer (ranghohes Mitglied des Ausschusses für Aufsicht und Reform) an den Gesundheitsminister Xavier Becerra geschickt haben. Hier ist der erste Auszug:

Der Brief fährt fort:

Anstatt dem Ausschuss gegenüber transparent zu sein, fahren HHS und NIH fort, die Wahrheit zu verbergen, zu verschleiern und zu verschleiern. Indem sie sich weiterhin weigern, mit uns zusammenzuarbeiten, entscheiden sich Ihre Behörden dafür, Informationen zu verbergen, die dazu beitragen würden, die Ursprünge der aktuellen Pandemie aufzuklären, künftige Pandemien zu verhindern, auf künftige Pandemien zu reagieren, die aktuelle nationale Sicherheitslage der Vereinigten Staaten zu informieren und das Vertrauen in unsere Gesundheitsexperten wiederherzustellen. Die fortgesetzte Obstruktion des HHS und der NIH wird der Glaubwürdigkeit dieser Einrichtungen wahrscheinlich irreparablen Schaden zufügen. Die heute veröffentlichten E-Mails werfen wichtige Fragen auf, unter anderem

Haben Dr. Fauci oder Collins irgendjemanden im Weißen Haus vor der Möglichkeit gewarnt, dass COVID-19 aus einem Labor stammt und absichtlich genetisch manipuliert werden könnte? Wenn diese Bedenken nicht geteilt wurden, warum wurde dann beschlossen, sie zu verschweigen?

Welche neuen Erkenntnisse über COVID-19 sind zwischen dem 1. Februar 2020 und dem 4. Februar 2020 zutage getreten, die die Annahme, dass es aus einem Labor stammt, widerlegen?

Haben Dr. Fauci oder Collins das Nature Medicine-Papier mit dem Titel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ bearbeitet?

Wäre es für die Entwicklung eines Impfstoffs oder einer Behandlung von Vorteil gewesen, dieses Wissen früher zu haben?

Hatten Dr. Fauci oder Collins am 1. Februar 2020 Kenntnis von den Warnungen des Außenministeriums zur Sicherheit von WIV?

Hätte diese Warnung die frühe Reaktion auf die COVID-19-Pandemie verändert?

Diese Fragen sind für das Verständnis dieser und künftiger Pandemie-Reaktionen von entscheidender Bedeutung. Leider haben sich das HHS und die ihm unterstellte Behörde bisher hinter Schwärzungen versteckt, um diese E-Mails vor der Öffentlichkeit zu schützen. Wir fordern Sie auf, diese Schwärzungen unverzüglich aufzuheben und die E-Mails dem Kongress vorzulegen. In Anbetracht der Bedeutung der obigen Fragen fordern wir außerdem, dass Dr. Anthony Fauci unverzüglich für ein transkribiertes Interview zur Verfügung gestellt wird. Bitte antworten Sie uns bis zum 18. Januar 2022, um dies zu bestätigen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser wichtigen Angelegenheit.

Die Anhänge dieses Schreibens enthalten eine Reihe von E-Mails, die die oben genannten Behauptungen im Detail belegen. Nochmals: Bitte öffnen Sie das Dokument und lesen Sie selbst. Diese E-Mails sind an sich schon die rauchende Waffe, die die Lügen aufdecken, die Dr. Fauci dem Kongress darüber erzählt hat, was er über die gain-of-function Forschung wusste. Hier zu finden.

Wenn Sie eine detaillierte Analyse des obigen Schreibens und der angehängten E-Mails wünschen, empfehle ich den Artikel von ZeroHedge Tyler Durden mit dem Titel „House Republicans Release Damning Fauci Emails Suggesting Concealed Knowledge Of Lab Leak“.

Mehr zum Project Veritas Daten-Dump.

Kleinere Mainstream-Medien versuchen bereits, die Veritas-Dokumente zu verunglimpfen, obwohl sie bisher noch keinen direkten Treffer gelandet haben. Ihre Taktik besteht darin, Veritas anzugreifen und die Legitimität der Dokumente in Frage zu stellen (ohne Beweise, soweit ich das beurteilen kann). Dabei ignorieren sie den Inhalt der Dokumente selbst. Haben „wir“ wirklich mehr von ihnen erwartet?

Ich werde der Erste sein, der sagt, dass wir keine vollständige Verifizierung haben, aber der Bericht, den Major Joseph Murphy vom US Marine Corp. am 13. August 2021 an den Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums herausgegeben hat, scheint bis jetzt das einzig Wahre zu sein. Als Project Veritas Major Murphy kontaktierte, lehnte er es ab, über die Dokumente zu sprechen, aber Project Veritas berichtete, dass er Folgendes sagte:

Für mich klingt die obige Aussage nicht gerade wie ein Dementi. Irgendetwas sagt mir, dass Major Murphy auf die eine oder andere Weise dazu gedrängt werden wird, mehr von dem, was er weiß, preiszugeben. Entweder um die Legitimität seines Berichts zu bestätigen oder nicht.

Zunächst empfehle ich jedem, den eigentlichen Bericht zu lesen.

Dieser Bericht ist in vielerlei Hinsicht vernichtend. Lesen Sie ihn. Lesen Sie ihn. Lesen Sie ihn.

Wenn er bestätigt wird, ist er so umfangreich wie die Pentagon-Papiere. Das würde bedeuten, dass die von der US-Regierung finanzierte und durchgeführte Forschung den Tod von Millionen von Menschen weltweit verursacht hat. Denken Sie einmal darüber nach. Ich kann diese Vorstellung kaum fassen. Schockierend beschreibt nicht, wie wichtig dies ist. Die Geschichte wird sich daran erinnern.

Ich werde mich kurz auf nur einen winzigen Aspekt dieses Berichts konzentrieren. Das „Wie und Warum“, das alles geschah:

Übersetzt: Der Zweck des Forschungsprojekts bestand darin, Fledermäuse zu impfen, die in Höhlen in Yunnan, China, gefunden wurden, in denen bestätigte SARS-Viren festgestellt worden waren. Mit diesem Forschungsprojekt sollte die Prävalenz der SARS-Viren in den dortigen Fledermauspopulationen verringert werden. Im Grunde versuchten die Forscher, einen Impfstoff mit abgeschwächten Virus-Spike-Proteinen zu entwickeln, um das „Immungedächtnis“ der Fledermäuse zu stärken. Natürlich sollte man sich an das Sprichwort erinnern, dass man nicht gegen eine Pandemie oder ein schnell mutierendes RNA-Virus impfen sollte, da man keine Impfstoff-Escape-Mutanten erzeugen will. Aber diese Forscher schienen sich dieses Risikos nicht bewusst zu sein (sie schienen sich in einer ganzen Reihe von Fragen nicht bewusst zu sein, aber das ist hier nicht von Belang). Warum sollte man Fledermäuse mit Viren impfen, die an den Menschen angepasst sind, könnte man sich fragen. Major Murphy erklärt dann, dass das Virus versehentlich freigesetzt wurde, bevor es vollständig abgeschwächt war (abgeschwächt bedeutet, dass es so mutiert ist, dass es nicht mehr pathogen ist, vermutlich für Fledermäuse und Menschen).

Nun, ich habe dazu alle möglichen Fragen. Meine erste und wichtigste Frage ist, warum die Forscher eine Chimäre, die sich an menschliche ACE2-Rezeptoren anlagert, als Ziel gewählt haben.

Achtung – verschlungene Logikkurven voraus…

Ich vermute, dass die Logik darin bestand, dass durch die Impfung der Fledermäuse mit einem solchen Konstrukt das Risiko der Entwicklung eines an den Menschen angepassten, ACE2-bindenden SARS-Virus in denselben Fledermäusen verringert würde. Aber wenn dies der Fall ist, dann ist die Logik wirklich verworren. Man würde zunächst ein an den Menschen angepasstes SARS-ähnliches Virus entwickeln, das menschliches ACE2 bindet, dann dieses Virus abschwächen, dann einen Weg finden, es zu aerosolieren, und dann die Fledermäuse infizieren. Und anscheinend gab es vor dem Schritt der Abschwächung des an den Menschen angepassten Virus, um die Fledermäuse zu infizieren, ein Leck im Labor.

Ich denke, dass dies die zugrundeliegende Logik und Geschichte gewesen sein könnte, zumindest soweit ich es zu diesem Zeitpunkt herausfinden kann.

Ich denke, wir sind uns alle einig, dass strengere Auflagen für die Erforschung des Funktionsgewinns erforderlich sind. Und meiner Meinung nach müssen wir den Vertrag über Biowaffen neu verhandeln.

Wie wir jedoch arrogante Wissenschaftler mit einem Gefühl des Anspruchs daran hindern können, rücksichtslose Dinge mit Viren zu tun, ist mir schleierhaft.

Ich bezweifle auch immer noch die Legitimität dieses Berichts. Die Herkunft und die Überwachungskette müssen geklärt werden. Eine Erklärung von Major Murphy an jemanden oder eine Gruppe, die nicht die Hauptquelle der Dokumente ist, wäre ein guter Anfang.

Bitte beachten Sie, dass ich nur einen winzigen Aspekt dieses Berichts angesprochen habe. Bitte lesen Sie ihn selbst. Er ist atemberaubend in seinen Details und Anschuldigungen.

Ich weiß auch, dass es für den Kongress an der Zeit ist, einzuschreiten und zu ermitteln. Sind alle diese Dokumente echt? Enthält der Bericht von Major Murphy eine genaue Beschreibung aller Ereignisse? Schließlich habe ich volles Vertrauen in die Absicht der Kongressabgeordneten Jim Jorden und James Cramer, diese Untersuchung durchzuführen. Ich hoffe nur, dass der Rest des Kongresses ihnen aus dem Weg geht und sie ihre Arbeit machen lässt.