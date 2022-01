Großer Goldbreakout in Sicht

Gold steht kurz vor einem wichtigen technischen Ausbruch aus einer massiven Chartformation. Dieser klassische Wimpel ist eine Art Fortsetzungsmuster, eine lange Hochkonsolidierung, in die Gold von unten hineinkam. Die Chancen stehen also gut, dass sich dieser verengende Wimpel nach oben hin auflöst und Gold über den oberen Widerstand steigt. Dieser Ausbruch wird Wunder für die angeschlagene Stimmung beim Gold bewirken und die Psychologie der Herde schnell von einer bearischen wieder in eine zinsbullische Richtung lenken.

Die technische Analyse bzw. das Studium von Preisdiagramm-Mustern ist so etwas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Sie funktioniert in den meisten Fällen, weil genügend Händler an sie glauben. Wenn ein Kurs aus den vielbeachteten technischen Linien ausbricht, sind die Händler schnell zur Stelle, um diese Dynamik zu beschleunigen und zu verstärken. Technisch orientierte Händler sind auf einigen Märkten häufiger anzutreffen als auf anderen, und sie sind bei Gold besonders stark vertreten.

Bei diesem führenden alternativen Vermögenswert