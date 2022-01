Kanada plant digitale Identitätskarte auf private Unternehmen bis 2025 auszuweiten

…und dann wird irgendwann deine digitale ID, die du brauchst, um überhaupt existieren zu können wegen Missachtung wovon auch immer für ungültig erklärt.

Québec erwägt die Möglichkeit, von Privatunternehmen ausgestellte Dokumente, wie z. B. Versicherungsnachweise, in sein digitales Identitätsportfolio aufzunehmen, das 2025 eingeführt werden soll.

Die digitale Identitätsmappe soll von der Regierung von Québec ausgestellte Identitätsnachweise wie die Krankenversicherungskarte, die Geburtsurkunde oder den Führerschein umfassen. Die Regierung führt Gespräche mit Finanzinstituten, um die Möglichkeit zu prüfen, auch nicht staatliche Dokumente in das Portfolio aufzunehmen.

In einem Interview nannte der Minister für Cybersicherheit und Digitales, Eric Caire, den Nachweis der Kfz-Versicherung als Beispiel. „Es ist kein Regierungsdokument, aber es ist obligatorisch, also wollen wir in unserem Quebecer Identitätssystem in der Lage sein, Dokumente zu integrieren, die nicht notwendigerweise Regierungsdokumente sind.“

Auch die Kreditkarte könnte in die digitale Brieftasche integriert werden, fügt Caire hinzu. Er nennt das Beispiel eines Verbrauchers, der in einem Convenience Store Alkohol kauft. „Mit dem Terminal des Convenience Stores könnten Sie bestätigen, dass Sie das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Alkohol haben, und die Transaktion bezahlen. Wir würden es begrüßen, wenn Sie in der Lage wären, beides in einer einzigen Geste mit Ihrem Smartphone zu erledigen.“

Die Beteiligung privater Unternehmen am Prozess fügt eine weitere Ebene der Komplexität hinzu, räumt der Minister ein. Im Beispiel des Convenience Stores muss der Angestellte Zugang zu den Informationen haben, mit denen er bestätigen kann, dass Sie volljährig sind und dass Sie die Person sind, die Sie vorgeben zu sein. Er muss jedoch nicht Ihre Adresse oder Ihren Familienstand kennen. „Es gibt eine gewisse Komplexität, aber ich denke, wir werden es schaffen“.

Sicherheit, immer wieder Sicherheit

Caire bezeichnet sich selbst als „cyberparanoid“ und versichert, dass sein Ministerium großen Wert auf die Sicherheit der Informationen legt. „Es ist absolut notwendig, dass diese digitale Identität dort extrem sicher ist“.

Bei der Einführung des Impfpasses waren von alarmierenden Hackern Sicherheitslücken aufgedeckt worden. Einer Gruppe war es sogar gelungen, den Impfpass des Premierministers und mehrerer Abgeordneter herunterzuladen.

Der Minister versichert, dass die Sicherheit der digitalen Identität robuster sein wird. „Beim Impfpass war das Ziel, dass er schnell eingeführt wird, dass er einfach zu beschaffen und einfach zu benutzen ist. Die digitale Brieftasche muss viel sicherer sein als der Impfpass. Wir haben die Zeit dafür und wir müssen etwas machen, das auf sichere Weise viel mehr geschützt werden muss“.

Was die Befürchtung betrifft, dass die digitale Identität den Regierungen die Überwachung der Bürger ermöglichen könnte, versichert Caire, dass er Leitplanken vorgesehen hat, um Auswüchse zu verhindern. Die Informationszugangskommission von Québec fungiert als „Wachhund“, um eine unangemessene Nutzung der Daten zu verhindern. “ Sie stellt ausgezeichnete Fragen. Es liegt an uns, die Antworten zu finden, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, ein Projekt für digitale Identität zu schaffen, das dazu dienen wird, Menschen zu identifizieren und nicht, sie zu überwachen.“

SIN und Biometrie

Auf die Frage, ob die von der Bundesregierung ausgestellte Sozialversicherungsnummer (SIN) in die digitale Brieftasche integriert würde, zeigte sich Caire weniger enthusiastisch. „Das ist ein Mittel, vom 20Jahrhundert. Wir sind im 21Jahrhundert, es sollte anfangen zu erscheinen. Es hat heute keinen Platz mehr in der Art und Weise, wie man jemanden identifizieren kann.“

Der Diebstahl der Kundendaten von Desjardins im Jahr 2019 und Fälle von betrügerischen Anträgen auf die Kanadische Notfallleistung (CUP) haben in letzter Zeit die Mängel der SIN aufgezeigt, die immer noch als Identifikationsmerkmal für viele Finanz- und Regierungsdienste dient.

Minister Caire, der das Thema mit seinen föderalen Amtskollegen diskutiert, würde es begrüßen, wenn die SIN außer Gebrauch käme. „Wir können das nicht mit einem Fingerschnippen machen. Wir werden es [die SIN] mit der Zeit immer weniger nützlich machen müssen, bis es schließlich völlig nutzlos ist.“

Die Einwohner von Québec werden ihre ID auch mithilfe biometrischer Verfahren wie Gesichtserkennung oder Fingerabdruckerkennung aktivieren können. Wenn es technologisch möglich ist, dies zu tun, werden die Nutzer die Wahl haben, ob sie davon Gebrauch machen wollen oder nicht.

Sie werden andere Identifikationsmittel wählen können, wie Passwörter oder Identifikationsfragen. „Wir haben die Infrastruktur, damit wir Biometrie nutzen können. Von da an würde ich Ihnen sagen, dass es an den Bürgern liegt, zu entscheiden, ob sie sich wohl dabei fühlen, sie zu nutzen.“

Auch nicht-technologische Optionen wie die Plastikkarte werden für Menschen, die sich mit der Technologie nicht wohlfühlen, weiterhin angeboten, versichert der Minister.

Mit den Fotos auf der Krankenversicherungskarte und dem Führerschein hat die Regierung bereits biometrische Marker in ihren Datenbanken, schränkt der Minister ein. „Biometrie bedeutet nicht, der Regierung von Québec Dinge zu geben, die sie nicht bereits besitzt. Biometrie bedeutet, dass Sie der Regierung von Québec erlauben, sie zu nutzen, um Sie zu identifizieren.“