Dr. Robert Malone erklärte gegenüber Gastgeber Steve Bannon, dass er mit den Leuten übereinstimmt, die die Impfung mit mRNA als „Gentherapie“ bezeichnen, und wiederholte seine Warnung

Der Erfinder der mRNA-Technologie hat erneut bekräftigt, dass die natürliche Immunität das Virus viel wirksamer in Schach hält als COVID-19-Impfungen.

Dr. Robert Malone, sagte Stephen K. Bannon von Real America’s Voice am Samstag, dass nach neuen Daten, die er erhalten hat, „die natürliche Immunität etwa 20 Mal mehr Schutz bietet als der Impfstoff“.

Malone sagte Bannon auch, dass er mit Leuten übereinstimmt, die die Impfung mit mRNA als „Gentherapie“ bezeichnen.

„Es ist eine Gentherapie, die auf Impfstoffe angewandt wird“, bestätigte er und fügte hinzu, dass er die Abneigung vieler Menschen gegen mRNA-Impfungen verstehe.

„Ich respektiere ihren Standpunkt“, sagte Malone.

„Sie haben das Recht, bei einer neuen Technologie, die noch nicht gut verstanden wird, vorsichtig zu sein.

Malone erklärte den Hauptunterschied zwischen herkömmlichen abgeschwächten Lebendimpfstoffen (LAV), wie sie gegen Polio, Pocken und Gelbfieber verwendet werden, und den verschiedenen mRNA-Injektionen gegen COVID-19: das Spike-Protein. Unter abgeschwächten Lebendimpfstoffen versteht man die Injektion eines abgetöteten oder geschwächten Organismus, um die Krankheit zu verhindern. Diese Impfstoffe „drücken alle Proteine [eines bestimmten] Virus aus“, sagte er.

Im Gegensatz zu diesen Impfstoffen konzentrieren sich die COVID-19-Impfstoffe, wie sie von Pfizer und Moderna hergestellt werden, auf ein einziges Spike-Protein, das leicht mutiert wurde. Malone warnte, dass diese Technologie Risiken für Herzentzündungen und Autoimmunreaktionen birgt, insbesondere bei jungen Menschen.

Im Juni 2021 gab Malone mehrere Warnungen ab, dass künftige Autoimmunprobleme durch die Spike-Proteine in den mRNA-Injektionen verursacht werden könnten. In einem Podcast (der später von YouTube zensiert wurde) erklärte er außerdem, dass der Food and Drug Administration (FDA) bekannt sei, dass die Spike-Proteine „biologisch aktiv sind und von der Injektionsstelle aus unerwünschte Ereignisse verursachen können, und dass das Spike-Protein, wenn es biologisch aktiv ist, sehr gefährlich ist.“

Bannon gab dem mRNA-Erfinder die Gelegenheit, diese Warnungen während der gesamten Sendung zu wiederholen. Während des Gesprächs kritisierte Malone auch die Geschwindigkeit, mit der die mRNA-Impfstoffe entwickelt wurden.

„Das Impfstoff-Forschungszentrum und alle anderen Impfstoffentwickler hatten es sehr eilig und beschlossen schnell, das zu rekapitulieren, was sie bei früheren Versuchen mit SARS-1 getan hatten, nämlich sich nur auf Spikes [Proteine] zu konzentrieren“, sagte er Bannon.

Malone fügte hinzu, dass sogar einige Leute bei Moderna Bedenken haben.

„Ich habe mit der leitenden Person gesprochen, die das Moderna-Programm aufgebaut hat, und er schämt sich ein wenig für einige der Dinge, die dort passiert sind“, sagte er.

„Jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben.“

Malone zählte dann mögliche negative Auswirkungen auf, die das Spike-Protein haben könnte.

„Nummer 1: Es tut mir leid, Reuters und all die knöcheltreuen Faktenchecker, aber Spike ist ein Gift. Ob dieses mutierte Spike eines ist, oder nicht? Beweisen Sie mir, dass es das nicht ist, aber der Wildtyp ist es“, sagte er.

„Nummer 2: Es ist klar, dass das Virus schnell dem Schutz entgeht, der durch dieses einzelne Spike-Protein erzeugt wird, das in diesen Impfstoffen leicht mutiert wurde […], wie es von Anfang an von erfahrenen Impfwissenschaftlern und Immunologen vorhergesagt wurde.“

Malone schloss mit den Worten, dass die jüngsten Daten darauf hindeuten, dass „das Virus schneller mutiert als erwartet“.

Der Forscher verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Impfstoffe. Er entdeckte die RNA-Transfektion und erklärte, dass er 1988 am Salk Institute in San Diego die mRNA-Impfstoffe erfand. Seine Forschungen wurden im darauf folgenden Jahr bei einem Pharmaunternehmen namens Vical fortgesetzt, und zwischen 1988 und 1989 verfasste Malone die Patentanmeldungen für mRNA-Impfstoffe.

Nachdem er mehrfach vor den Gefahren der in den COVID-19-Impfstoffen verwendeten RNA-Technologie gewarnt hatte, wurde Malone im Juli 2021 von Wikipedia und vorübergehend auch von LinkedIn entfernt.