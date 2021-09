Biden-Zelenksy-Treffen zeigt, dass die USA nichts aus Afghanistan gelernt haben

Amerikanischer Militarismus, Kriegsführung und imperiales „Nation-Building“ werden weitergehen. Denn das ist typisch für den US-Kapitalismus und seine Abhängigkeit von Hegemonie.

In dieser Woche hat US-Präsident Joe Biden seine Doppelzüngigkeit auf erschütternde Weise demonstriert. In umgekehrter Reihenfolge empfing Biden am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski im Weißen Haus und kündigte an, dass die Vereinigten Staaten dem Kiewer Regime „angesichts der russischen Aggression“ zusätzliche 60 Millionen Dollar an militärischer Unterstützung zukommen lassen würden.

Am Tag zuvor hatte Biden in einer feierlichen Ansprache an die Nation erklärt, dass „die Zeit der Kriege zur Nationenbildung vorbei“ sei. Der US-Präsident markierte das endgültige Ende des 20-jährigen Krieges in Afghanistan, als am Montag um Mitternacht das letzte amerikanische Militärflugzeug aus Kabul abhob. Der Abflug bildete den Höhepunkt der schändlichen und beschämenden Niederlage der Vereinigten Staaten von Amerika gegen die aufständischen Taliban, die fast zwei Jahrzehnte nach ihrem Sturz durch eine US-Militärinvasion in dem zentralasiatischen Land im Oktober 2001 an die Macht zurückgekehrt sind. Der längste Krieg war umsonst.

In seiner landesweiten Ansprache bekräftigte Biden seine Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung war, die Billionen Dollar teure militärische Besatzung zu beenden. Er sagte, die Vereinigten Staaten müssten aus ihren Fehlern in Afghanistan lernen und dürften sich nicht wieder in Kriege zum „Nation-Building“ verwickeln lassen. Er fügte hinzu, dass es beim Rückzug der USA nicht nur um Afghanistan gehe. Dies sei ein strategischer Wendepunkt in der Außenpolitik Washingtons, der ein Ende der „großen Militäroperationen zur Umgestaltung anderer Länder“ bedeute.

Wenn Bidens Rede den Anschein erweckte, dass der US-Imperialismus einschneidende Einschnitte erfährt, so wurde dieser Eindruck innerhalb weniger Stunden widerlegt, als er anschließend den ukrainischen Präsidenten empfing.

Die Regierung Biden teilte dem Kongress mit, dass sie die militärische Unterstützung für das Kiewer Regime wegen der zunehmenden „Bedrohung durch Russland“ aufstocke. Die zusätzliche Lieferung von Ausrüstung im Wert von 60 Millionen Dollar umfasst Javelin-Panzerabwehrraketen „zur Verteidigung der Ukraine gegen einen russischen Überfall“.

„Die erheblichen Fähigkeitslücken der Ukraine müssen dringend geschlossen werden, um die Abschreckung angesichts der gegenwärtigen russischen Bedrohung zu verstärken“, erklärte die Regierung Biden in ihrer Mitteilung an den Kongress, der die zusätzliche Ausstattung mit tödlicher militärischer Feuerkraft gebilligt hat.

Damit beläuft sich der Gesamtbetrag der US-Militärhilfe für die Ukraine allein in diesem Jahr auf 400 Millionen Dollar. Seit dem von Washington unterstützten Staatsstreich in Kiew gegen eine gewählte Regierung im Jahr 2014 haben die USA die Ukraine mit über 2 Milliarden Dollar militärisch unterstützt. Das hat einen siebenjährigen Krieg gegen die russischstämmige Bevölkerung in der Ostukraine angeheizt, die den Putsch von 2014 nicht als rechtmäßig anerkennt. Es sind die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte unter dem Kommando von Kiew, die ständig gegen einen nominellen Waffenstillstand verstoßen, indem sie zivile Zentren in den selbsterklärten autonomen Regionen Donezk und Luhansk angreifen. Dennoch beschuldigen Washington und sein Marionettenregime in Kiew Russland der Aggression.

Die angebliche „Annexion“ der Krim durch Russland ist ein weiteres Ablenkungsmanöver, das Washington immer wieder ins Feld führt, obwohl die russischstämmige Bevölkerung der Krim 2014 in einem legalen Referendum die Abspaltung von der Ukraine und den Anschluss an die Russische Föderation beschlossen hat. Sie lehnten auch den von den USA unterstützten Putsch in Kiew 2014 ab, der Neonazis an die Macht brachte. Historisch gesehen hat die Krim eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte und Kultur mit Russland. Das von den USA eingesetzte Regime in Kiew hat eine unheilvolle Vorgeschichte als Kollaborateur des Dritten Reichs bei der Unterstützung des Völkermords an den slawischen Völkern während des Zweiten Weltkriegs. Wie wäre es damit als historischer Beweis für die wahre Natur der Macht Washingtons und das, womit es sich trotz aller frommen, sich selbst beschönigenden Plattitüden über demokratische Tugenden verbindet?

Moskau verurteilte in dieser Woche die Aufstockung der US-Militärtechnik in der Ukraine. Zusammen mit der provokativen Rhetorik Bidens über die „Verteidigung der Ukraine im Angesicht der russischen Aggression“ ist diese Entwicklung zutiefst destabilisierend für das Land, das an Russland grenzt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die neue Militärhilfe „könnte zu unvorhersehbaren Aktionen der ukrainischen Seite führen, die versuchen, den Ukraine-Konflikt mit Gewalt zu lösen“, und fügte hinzu: „Das ist sehr gefährlich.“

Denis Puschilin, Präsident der selbsternannten Volksrepublik Donezk, kommentierte das Treffen zwischen Biden und Zelenski mit den Worten, es gebe „keinen einzigen Hinweis auf eine Friedenslösung“.

In der Tat war Bidens Treffen im Weißen Haus eine Wiederholung falscher Anschuldigungen gegen Russland in Bezug auf die Ukraine und eine dreiste Verzerrung der Frage, wer die Aggressorpartei ist. Der US-Präsident erwähnte mit keinem Wort die Verpflichtungen des Kiewer Regimes zur Umsetzung des Minsker Friedensabkommens, das 2015 von Frankreich, Deutschland und Russland vermittelt worden war.

Es wurde jedoch berichtet, dass Zelensky mit der zusätzlichen Auszahlung amerikanischer Militärhilfe nicht ganz zufrieden war. Er will viel mehr von Washington sowie die sofortige Aufnahme in das NATO-Militärbündnis, ein Schritt, vor dem Moskau wiederholt gewarnt hat, da er eine zu große Bedrohung für seine nationale Sicherheit darstellt.

Auch andere US-Analysten sprachen sich dafür aus, dass die Biden-Administration die Lieferung von Waffen im großen Stil an das Kiewer Regime verstärkt. Alexander Vershbow, ein ehemaliger Botschafter in Russland, der jetzt bei der Denkfabrik Atlantic Council in Washington DC tätig ist, forderte das Weiße Haus auf, Flugabwehrraketensysteme in der Ukraine zu stationieren. Solche Leute – die in den US-Medien als angeblich intelligente Kommentatoren zitiert werden – sind in Wirklichkeit nichts anderes als kriegslüsterne Verrückte vom Schlage eines Dr. Seltsam, die sabbern und von „l-l-l… luvving“-Bomben fantasieren.

Wenn Washington Jahr für Jahr militärische Kräfte in die Ukraine entsendet, verschärft das den Konflikt in diesem Land und schürt die explosiven Spannungen mit Russland. Wenn das Kiewer Regime seine Aggression gegen die östliche Donbass-Region ausweitet und damit die ethnische russische Zivilbevölkerung weiter gefährdet, könnte Moskau gezwungen sein, seine nationalen Sicherheitsinteressen zu verteidigen. Washingtons ignorante oder zynische Unterstützung für das Kiewer Regime und seine äußerst feindselige Russophobie haben zu einem Pulverfass geführt.

Hinzu kommt, dass Washington seine militärische Unterstützung für die Ukraine an die Bedingung knüpft, dass sich das Kiewer Regime in den Bereichen Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, Justizreform und Übernahme einer von den USA genehmigten Wirtschaftspolitik verbessert. Kurz gesagt, das klingt sehr nach Nation-Building per Dekret aus Washington.

Das zeigt, dass die Herrscher der Vereinigten Staaten aus ihrem Desaster in Afghanistan absolut nichts gelernt haben. Amerikanischer Militarismus, Kriegsführung und imperiales „Nation-Building“ werden weitergehen. Denn das ist für den US-Kapitalismus und seine Abhängigkeit von Hegemonie typisch.

Bidens feierliche Worte über die Beendigung von Kriegen sind daher nur ein Zugeständnis an eine Nation, die chronisch krank ist von der zerstörerischen imperialistischen Gewalt der USA. Angesichts der Rohheit Afghanistans und der schwärenden Wunden dieser Katastrophe ist Biden verpflichtet, eine kriegsmüde Nation zu trösten. Doch seine Worte sind leer.

Wie sein nächstes Treffen zur Ukraine schnell zeigen würde, ist es imperiales Business-as-usual.