Dr. Robert Malone: Maske auf, Berkeley-Studenten

Ich wollte eigentlich nicht mehr über Masken schreiben, aber das hier ist unglaublich. Die UC Berkeley, diese Bastion des kalifornischen Hochschulwesens, verlangt jetzt Masken – sowohl drinnen als auch draußen – wenn man nicht gegen… Grippe geimpft ist! Und als Virologe und Vakziologe lässt mich die Verwendung des umgangssprachlichen Begriffs „Grippe“ erschaudern. Es gibt keine „Grippe“-Impfstoffe. Es gibt eine Reihe von Impfstoffen zur Verringerung von Influenza-A- und Influenza-B-Virusinfektionen und -erkrankungen.

Keiner von ihnen funktioniert besonders gut. Und genau wie beim SARS-CoV-2-Virus tritt die große Mehrheit der Todesfälle durch Influenza A und B bei älteren oder anderweitig gebrechlichen Menschen auf. Nicht bei jungen Erwachsenen im College-Alter. In den meisten Ländern ist die Grippeimpfung weder Routine noch vorgeschrieben. Einer der Hauptgründe, warum die Grippeimpfung in den USA vorangetrieben wird, ist die Aufrechterhaltung einer „warmen Basisproduktionskapazität“ für den Fall, dass ein wirklich tödliches Grippevirus auftritt.

Wir alle wissen, dass Staubmasken, auch wenn sie als chirurgische Masken bezeichnet werden, die Übertragung von RNA-Atemwegsviren nicht wirklich verhindern können, oder? Je nach Studie könnten Staubmasken die Übertragung vielleicht um einen winzigen Bruchteil reduzieren? Schwer zu sagen, wenn das lästige kleine Problem der statistischen Signifikanz immer wieder guten klinischen Studien im Weg steht, die die Verwendung von Masken unterstützen könnten. Die klinische Studie scheint einfach nicht zu funktionieren. Um es kurz zu sagen: Es gibt Hinweise darauf, dass N95-Masken die Übertragung von Atemwegsviren verringern können – wenn sie korrekt und jederzeit getragen werden, aber das ist nicht das, was vorgeschrieben ist.

Nun, diese Hochschulverwaltungen wissen sicherlich, dass diese „Grippe“-Impfstoffe einen fantastischen Schutz bieten, oder? ähm nicht so sehr. Warum nicht, fragen Sie? Nun, ein Hauptgrund ist das lästige Problem, das auch die SARS-CoV-2/COVID-Impfstoffe plagt. Die Prägung des Immunsystems, auch bekannt als „antigene Erbsünde“. Je mehr man sich impfen lässt, desto geringer ist der Schutz gegen neue Stämme. Und sowohl Influenza A (der wichtigere Erreger) als auch Influenza B haben einen Trick, den Coronaviren nicht haben. Sie haben ein „multisegmentiertes“ Genom.

Im Wesentlichen handelt es sich um mehrere RNA-Stränge, die sich neu sortieren können, um neue Varianten zu bilden, wenn eine Zelle gleichzeitig von zwei verschiedenen Viren unterschiedlicher Stämme infiziert wird. Daher können Influenza-A- und -B-Viren sowohl „driften“ (sich Schritt für Schritt weiterentwickeln, wie Coronaviren) als auch „shiften“ (ihre Genomstränge neu sortieren). Wenn wir also immer wieder gegen neue Grippestämme impfen, wird die Wirksamkeit der Grippeimpfstoffe im Allgemeinen immer geringer.

Dies ist ein weiterer Punkt, über den Ärzte und Impfstoffexperten nicht sprechen sollten, aber der Beweis für die Richtigkeit des Puddings liegt im Essen. In der nachstehenden Tabelle sind die Daten aufgeführt. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Die von Fachleuten überprüfte Literatur über Grippeimpfung und Immunprägung/ursprüngliche antigene Sünde ist jedoch sehr umfangreich und tiefgründig.

Ja… nun, das ist ermutigend. Die bereinigte Gesamtwirksamkeit der Grippeimpfung lag in den letzten fünf Jahren in den USA bei durchschnittlich 30 %. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Warum schreibt die UC Berkeley also Masken für Menschen vor, die nicht gegen Grippe geimpft sind, wenn 1) Staubmasken unwirksam sind und 2) Grippeimpfstoffe wirklich nicht gut wirken?

Es scheint, als ob die UC Berkeley in einer autoritären Realität lebt, in der es akzeptabel ist, medizinische Verfahren auf der Grundlage ihrer eigenen verdrehten Moral, Werte und Tugendhaftigkeit vorzuschreiben.

Übrigens empfiehlt nicht einmal die CDC, dass Menschen in öffentlichen Bereichen Masken tragen sollen, um sich oder andere vor der Grippe zu schützen. Aber die UC Berkeley muss es doch besser wissen, oder? Nein. Die Antwort ist nein. Es gibt keinen triftigen Grund, warum die UC Berkeley das Tragen von Masken für Menschen vorschreibt, die nicht gegen Grippe geimpft sind. Übrigens definiert die CDC die Grippesaison von Oktober bis Ende Mai – das sind 8 Monate, also drei Viertel des gesamten Schuljahres!

Die Frage ist das „große Warum?“.

Ich vermute, es hat nichts mit Staubmasken oder Impfstoffen zu tun.

Wie wir inzwischen wissen, ist das Tragen einer Staubmaske eine Form der Stammesidentifikation und eine Form der Tugendbekundung.

Die Hochschulverwaltung der UC Berkeley schikaniert diejenigen, die sich nicht gegen Grippe impfen lassen. Die große Frage ist: Warum?

In einem Artikel von Vaccines Today werden Belege dafür angeführt, dass die politische und moralische Einstellung des Einzelnen eine Rolle bei der Einhaltung der Impfvorschriften spielt.

Tatsächlich muss man sich nur die Gebiete ansehen, in denen die COVID-Impfung am zögerlichsten durchgeführt wird, um festzustellen, dass die Bevölkerung in konservativeren Gegenden eher zögerlich ist. Ich denke, wir können diese Logik auch auf Grippeimpfstoffe anwenden.

Zurück zur UC Berkeley. Die neue Heimat der kollektivistischen Despoten. Verwaltet von einer Brigade totalitärer Administratoren.

Eine Interpretation ist, dass die UC Berkeley nicht will, dass Republikaner, Konservative, Religiöse und/oder Libertäre ihre heiligen Hallen zieren. Was gibt es Besseres, als „diese“ Leute von Anfang an zu schikanieren und sie wissen zu lassen, wie unwillkommen sie wirklich sind? Lassen Sie sie die Tugend der Reinheit und Autoritätshörigkeit auf ihrem Gesicht tragen, die Staubmaske für acht Monate im Jahr – drinnen und draußen. Trotz der Daten, die sowohl ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten (hauptsächlich Bakterien) durch das chronische Tragen von Masken als auch die fast völlige Unwirksamkeit bei der Verhinderung einer Infektion mit RNA-Atemwegsviren oder deren Verbreitung belegen.

Die Wahrheit ist, dass die UC Berkeley eine lange Geschichte der Diskriminierung von Menschen hat, die sich als „konservativ“ bezeichnen.

Berkeley College Republicans Settle Free Speech Lawsuit with University Campus Safety, Dec 2018Die UC Berkeley hat einen Rechtsstreit über die freie Meinungsäußerung mit einer konservativen Studentengruppe beigelegt, die behauptete, dass die Schulverwaltung „systematisch und absichtlich die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsäußerung unterdrückt“, indem sie Veranstaltungsrichtlinien einführte, die hochkarätige konservative Redner diskriminierten.

Studentenwohnheime außerhalb des Campus der UC Berkeley verbieten Weißen den Zugang zu Gemeinschaftsräumen New York Post, August 2022

Leben und Kämpfen für Republikaner in Berkeley New York Times, Mai 2017

Das, meine Freunde, ist nicht nur Belästigung, es ist politische und religiöse Diskriminierung, und sie ist in Berkeley, Kalifornien, lebendig und gut. Die Botschaft und das Mandat lautet nun: „Wenn du unsere öffentlich finanzierte Schule besuchen willst, musst du ein äußeres Abzeichen tragen, um deine Tugend und Loyalität zu unserem Stamm zu demonstrieren.“ Entweder du nimmst den Impfstoff oder trägst die Gesichtswindel, oder du kannst keine öffentlich finanzierte Universität besuchen.

Dies ist ein weiteres Beispiel für die Folgen der Einparteienherrschaft.

Vergessen Sie nie die Worte des deutschen lutherischen Pfarrers Martin Niemöller.

… die Menschen, die damals in die Lager gesteckt wurden, waren Kommunisten. Wer kümmerte sich um sie? Wir wussten es, es stand in den Zeitungen. Wer hat seine Stimme erhoben, vielleicht die Bekennende Kirche? Wir dachten: Kommunisten, diese Gegner der Religion, diese Feinde der Christen – „soll ich meines Bruders Hüter sein? Dann wurden sie die Kranken los, die sogenannten Unheilbaren. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einem Menschen hatte, der behauptete, ein Christ zu sein. Er sagte: Vielleicht ist es richtig, diese unheilbar Kranken kosten den Staat nur Geld, sie sind nur eine Last für sich selbst und für andere. Wäre es nicht das Beste für alle Beteiligten, wenn sie aus der Mitte [der Gesellschaft] herausgenommen würden? Erst dann hat die Kirche als solche davon Kenntnis genommen.

Dann haben wir angefangen zu reden, bis unsere Stimmen in der Öffentlichkeit wieder zum Schweigen gebracht wurden. Können wir sagen, wir sind nicht schuldig/verantwortlich? Die Judenverfolgung, die Art und Weise, wie wir die besetzten Länder behandelt haben, oder die Dinge in Griechenland, in Polen, in der Tschechoslowakei oder in Holland, die in den Zeitungen geschrieben wurden. … Ich glaube, wir Bekennende-Kirchen-Christen haben allen Grund zu sagen: mea culpa, mea culpa! Wir können uns herausreden mit der Ausrede, es hätte mich den Kopf gekostet, wenn ich mich geäußert hätte.