Dr. Robert Malone über die Gründe für seine Klage gegen die WaPo, die Zukunft der Unternehmensmedien und die nächsten Schritte von Fauci

childrenshealthdefense.org: In einem exklusiven Interview mit The Defender sprach Dr. Robert Malone über seine Verleumdungsklage gegen die Washington Post, warum er glaubt, dass die Medien „alarmiert“ sind und wohin Dr. Anthony Fauci seiner Meinung nach gehen wird, wenn er im Dezember von seinen Regierungsaufgaben zurücktritt.

Dr. Robert Malone, der an der Entwicklung der in den COVID-19-Impfstoffen verwendeten mRNA-Technologie mitgewirkt hat, fordert von der Washington Post 50,35 Millionen Dollar Schadensersatz und Strafschadenersatz wegen angeblicher Verleumdung.

Malone, ein ausgesprochener Kritiker der COVID-19-Impfstoffe und -Gegenmaßnahmen, reichte am 19. August beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Virginia eine Klage gegen die Zeitung ein, die Jeff Bezos gehört.

Malones Verleumdungsklagen gehen auf einen Artikel der Washington Post vom 24. Januar zurück: „Die diskreditierten Behauptungen eines Impfstoffwissenschaftlers haben eine Bewegung von Fehlinformationen gestärkt.“

Der Artikel, der einen Tag nach der „Defeat the Mandates“-Kundgebung in Washington, D.C., veröffentlicht wurde, stützt sich auf Malones Rede auf dieser Veranstaltung.

Malone fordert ein Schwurgerichtsverfahren.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sprach Malone über die Klage, über Behauptungen, die von den Massenmedien über ihn aufgestellt wurden, und über die Bemühungen des Establishments, so genannte „Verschwörungstheorien“ und „Fehlinformationen“ zu unterdrücken.

Malone sprach auch über die Entwicklungen durch die Ankündigung von Dr. Anthony Fauci vom Montag, dass er im Dezember von seinen Regierungsämtern zurücktreten wird.

Post hat Äußerungen aus Malones „Defeat the Mandates“-Rede „aus dem Kontext gerissen

Malones Klage beschreibt ihn als „international anerkannten Wissenschaftler/Physiker und den ursprünglichen Erfinder der mRNA-Impfung als Technologie, der DNA-Impfung und mehrerer nicht-viraler DNA- und RNA/mRNA-Plattform-Technologien“.

Der Klage zufolge ist er „der führende Beitrag zu der [mRNA-]Wissenschaft, die von Pfizer und anderen Pharmakonzernen genutzt wird, um die angeblichen ‚Impfstoffe‘ für das neuartige Coronavirus zu entwickeln“.

In der Klage wird behauptet, „WaPo beschuldigt Dr. Malone fälschlicherweise des Betrugs, der Desinformation, der Unehrlichkeit, der Täuschung, der Belügung der amerikanischen Öffentlichkeit, des Mangels an Integrität, der Unmoral und der ethischen Verfehlungen.“

„Die Kernaussage des Artikels ist, dass Dr. Malone als Arzt und Wissenschaftler ungeeignet ist [und] Dr. Malone öffentlichem Spott, Hohn und Verachtung ausgesetzt hat und Dr. Malone in seiner Anstellung schwer beeinträchtigt hat“, heißt es in der Klage.

Malone erklärte gegenüber The Defender, dass zwar mehrere Mainstream-Medien verleumderische Aussagen gegen ihn gemacht haben, dass aber die von der Washington Post veröffentlichten Aussagen besonders ungeheuerlich waren und zu der Klage führten.

„Zusammen mit meinem Anwalt haben wir die bekanntesten und ungeheuerlichsten diffamierenden Äußerungen in den großen Presseorganen identifiziert“, sagte Malone und nannte neben der Washington Post auch die New York Times, The Atlantic, Rolling Stone und The Scientist.

Malone schickte den Publikationen Unterlassungserklärungen, die seiner Meinung nach „repräsentativ“ für die verleumderischen Behauptungen waren, die in den Mainstream-Medien gegen ihn aufgestellt wurden.

Laut Malone haben alle fünf Medien „bestritten, dass unsere Verleumdungs- und Unterlassungsaufforderung berechtigt war, haben „jegliche Ansprüche oder Haftung“ für alles, was sie über ihn veröffentlicht haben, abgelehnt und sich geweigert, Maßnahmen zu ergreifen, wie die fraglichen Artikel zurückzuziehen oder Korrekturen zu veröffentlichen.

Die von der Washington Post veröffentlichte Geschichte sei jedoch das extremste Beispiel für Verleumdung gewesen, so Malone.

Malone sagte gegenüber The Defender:

„Im Fall der Washington Post haben sie diese Behauptungen darüber aufgestellt, was ich auf den Stufen des Lincoln Memorials gesagt hatte, und dann auch noch die übliche ‚Verbreitung von Fehlinformationen‘ [Behauptung].

„Sie benutzten direkt Begriffe wie ‚lügen‘ [und] Aussagen über Fehlinformationen. Das machte diesen speziellen Fall einfach am deutlichsten und zwingendsten. Deshalb haben wir uns entschieden, diesen Fall als ersten zu wählen.

Malone fügte hinzu:

„Sie haben nie den Begriff ‚Desinformation‘ verwendet. Es heißt immer ‚Fehlinformation‘. Sie identifizieren selten, wenn überhaupt, was diese ‚Fehlinformation‘ ausmacht … sie werfen es einfach als Charakterisierung in den Raum.“

Laut Malone hat die Washington Post seine Äußerungen „aus dem Zusammenhang gerissen“ und sie dann „mit Informationen widerlegt“, die die CDC kürzlich auf ihrer MMWR-Seite [Morbidity and Mortality Weekly Report] veröffentlicht hat, die nicht von Fachleuten überprüft wird.

Die Zeitung verdrehte seine Bemerkungen, dass „die Impfstoffe nicht funktionieren“, sagte er:

„Was ich klar und deutlich gesagt habe, ist, dass die Impfstoffe bei Omikron nicht wirken. Sie verhindern nicht die Infektion, Replikation und Ausbreitung des Virus. Ich habe nichts über Tod und Krankheit gesagt, weil ich wusste, dass das immer noch umstritten ist.

„Die Washington Post nannte mich einen Lügner, weil die CDC erst vor kurzem veröffentlicht hatte, dass die Impfstoffe immer noch wirksam sind, um Todesfälle und Erkrankungen durch das Virus zu reduzieren.

Laut Malone „gibt es viele Videos von der Rede, sodass das alles vor Gericht ausgetragen werden kann. Die Rede wurde ganz bewusst in dem Wissen geschrieben, dass ich wahrscheinlich von ‚Faktenprüfern‘ und anderen angegriffen werden würde“, sagte er.

In der Klage heißt es, dass Malone der Washington Post am 7. Juni eine schriftliche Mitteilung zustellte, in der er die WaPo darauf hinwies, dass die Aussagen in dem Artikel falsch und verleumderisch seien, und verlangte, dass die Aussagen zurückgezogen und/oder korrigiert und aus dem Internet entfernt würden, was die Zeitung jedoch ablehnte.

Stattdessen, so heißt es in der Klageschrift, habe sich die Washington Post „dafür entschieden, Dr. Malones Schaden zu vergrößern, indem sie den Artikel erneut veröffentlichte“, eine Aktion, die Malone in seinem Interview mit The Defender als „noch mehr Öl ins Feuer gießen“ bezeichnete.

Die Klage zitiert wortwörtlich mehrere spezifische Fälle von angeblicher Verleumdung im Artikel der Washington Post, darunter:

Malones Behauptungen seien „diskreditiert“ worden und seine Ansichten stellten „Fehlinformationen“ dar.

„Robert Malone stand auf den Stufen des Lincoln Memorials vor Tausenden von Anti-Impf- und Anti-Mandat-Demonstranten [und] wiederholte die Unwahrheiten, die ihm Legionen von Anhängern beschert haben.“

„‚Was die genetischen COVID-Impfstoffe betrifft, so steht die Wissenschaft fest‘, sagte [Malone] in einer 15-minütigen Rede … ‚Sie funktionieren nicht.‘ Die Fehlinformation kam zwei Tage nachdem die Centers for Disease Control and Prevention ihre ersten Studien veröffentlicht hatten.“

Malones „Behauptungen und Vorschläge wurden … als nicht nur falsch, sondern auch als gefährlich diskreditiert.“

„Es gibt einen riesigen Markt für Fehlinformationen … Die Art und Weise, wie er in der Welt der Verschwörungstheorien dargestellt wird, ist, dass er ein mutiger Whistleblower ist und nicht jemand, der Fehlinformationen verbreitet – und das stärkt nur sein Profil.“

„Malone ist zwar ein brillanter Wissenschaftler, der über ein enormes Maß an Erfahrung und Wissen über Impfstoffe verfügt, aber es gibt Grund zur Sorge, dass sein neu gewonnener Ruhm ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen könnte.

„Es besteht ein Risiko für uns alle, wenn er die Informationen nicht korrekt wiedergibt.“

„Auf [der Joe Rogan Experience] propagierte er eine unbegründete Theorie namens ‚Massenbildungspsychose‘, indem er Rogan erzählte, dass ein ‚Drittel der Bevölkerung im Grunde hypnotisiert ist‘ und glaubt, was die Mainstream-Medien und Anthony S. Fauci über den Impfstoff berichten.“

„Malone hat schlechte Forschung zur Waffe gemacht.“

„Angesichts seiner zunehmenden Bekanntheit in den letzten Wochen fordern ihn einige auf, einen Schritt zurückzutreten und über den Schaden nachzudenken, den seine Fehlinformationen anrichten.“

Auf der Grundlage dieser Aussagen wird in der Klage argumentiert, dass „die von der Washington Post verunglimpften Qualitäten – Dr. Malones Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Integrität, Kompetenz, Urteilsvermögen, Moral und Ethik als zugelassener Arzt und Wissenschaftler – für Dr. Malone von besonderem Wert sind und in der Praxis und im Beruf eines jeden Mediziners und Wissenschaftlers absolut notwendig sind.“

In der Klage wird behauptet, dass die Washington Post „Dr. Malone Verhaltensweisen, Eigenschaften und Bedingungen zuschreibt, einschließlich Betrug, Desinformation, Fehlinformation, Täuschung und Unehrlichkeit, die seine Eignung als Mediziner und die Ausübung des Arztberufs beeinträchtigen würden“.

In der Klage heißt es: „WaPo war sich Dr. Malones Fachwissen und Erfahrung wohl bewusst … ignorierte absichtlich Dr. Malones Zeugnisse und Ansehen und entschied sich, sein Ansehen in der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft infrage zu stellen.“

Malone sagte, die Absichten der Washington Post seien ihm von Anfang an klar gewesen, als sie sich vor der Veröffentlichung des Artikels an ihn wandte. Unter Bezugnahme auf Timothy Bella, der den Artikel verfasst hat, sagte Malone gegenüber The Defender:

„[Es gab] etwas an der Art, wie dieser Typ an die Sache herangegangen ist, und an der Tatsache, dass es die Washington Post war. Ich wusste, dass es auf keinen Fall eine freundliche Geschichte werden würde.

„Und so sagte ich ‚Nein‘. Ich war sehr darauf bedacht, ‚Nein‘ nicht in einer Weise zu sagen, die ihn vorverurteilen würde. Aber ich habe einfach gesagt, dass es nicht möglich sein würde.

Malone verwies auf eine frühere Erfahrung, als er von einem Reporter von The Atlantic kontaktiert wurde, bevor sie eine Geschichte über ihn brachten, eine Erfahrung, die ihm zeigte, wie Journalisten von solchen Medien oft versuchen, Personen wie ihn in die Irre zu führen, wenn sie zum ersten Mal um ein Interview bitten.

Malone sagte dazu:

„Was sie tun, ist, dass sie sagen. Ich möchte nur Ihr Freund sein und Ihre Geschichte veröffentlichen. Sie sagen vielleicht etwas in der Art, dass sie anerkennen, dass ich in früheren Geschichten schlecht gemacht worden bin, und dann gewinnen sie dein Vertrauen.

„Es ist wirklich ein Spiel mit dem Vertrauen. Wir verwenden den Begriff ‚Hochstapler‘ … und viele dieser Journalisten, die auf diese Weise versuchen, das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen, sind meiner Meinung nach wirklich Hochstapler. Das ist ihre Art, das zu tun.“

Malone zufolge wandte sich Bella an einen seiner Kollegen, von dem er annimmt, dass es sich um dieselbe Person handelt, „die einen negativen Kommentar in dem Atlantic-Artikel anonym abgegeben hatte“.

In der Klage wird dies angesprochen und behauptet:

„Die WaPo hat sich blind auf Aussagen von ‚Quellen‘ verlassen und diese erneut veröffentlicht, von denen die WaPo wusste, dass sie unzuverlässig waren, einschließlich Quellen, von denen bekannt war, dass sie sehr voreingenommen waren und ein Hühnchen mit Dr. Malone zu rupfen hatten und die darauf aus waren, seinen Ruf zu ruinieren.“

Die Klage beschreibt auch, wie der Präsident der Zeitung, Stephen Hills, „in die Verleumdung einstieg“, indem er in Bezug auf Malone twitterte, dass „die diskreditierten Behauptungen eines Impfstoffwissenschaftlers eine Bewegung von Fehlinformationen gestärkt haben.“

You really can’t make this stuff up. Idiocoracy is here. A vaccine scientist’s discredited claims have bolstered a movement of misinformation https://t.co/ANBxv19ZWB — Stephen Hills (@sphills) January 25, 2022

Die Klage behauptet:

„Die Leser des Artikels und die Anhänger der WaPo auf Twitter haben die Aussagen des Artikels sofort so verstanden, dass sie den beabsichtigten und gebilligten diffamierenden Kern und die Bedeutung vermitteln: dass Dr. Malone ein anrüchiger Mediziner ist, dass er seine Lizenz verlieren sollte, dass er unehrlich und gefährlich ist, dass er Lügen und Fehlinformationen verbreitet und dass er Betrug und Desinformation betreibt.“

Solche Behauptungen, „einschließlich der direkten und starken Anschuldigungen von ‚Betrug‘ und medizinischer Desinformation“, gelten als „Kampfbegriffe“, die nach dem Recht von Virginia einklagbar sind, heißt es in der Klage.

Das Ausmaß der potentiellen Schädigung von Malones Ruf wird in der Klage ebenfalls geschätzt, in der es heißt, dass „zusätzlich zur Veröffentlichung des Artikels in gedruckter Form und auf ihrer Website, die WaPo und ihre Agenten den Artikel auffällig an ein drittes Zielpublikum – 19.703.612+ Twitter-Follower – veröffentlicht haben“.

Außerdem heißt es in der Klage: „Der Artikel wurde in Virginia [dem Bundesstaat, in dem die Klage eingereicht wurde] millionenfach neu veröffentlicht, unter anderem von der WaPo und ihren Agenten und Anhängern, von Politico und seinen Agenten und von vielen anderen, vorwiegend von Vertretern der Demokratischen Partei.“

WaPo koordinierte falsche Darstellung mit Bidens Regierung, Klage behauptet

Die Behauptung, die Washington Post sei politisch motiviert gewesen, spielt eine wichtige Rolle in der Klage, in der behauptet wird:

„Die WaPo hat die Geschichte erfunden und die falsche Darstellung mit der Biden-Administration und ihren Agenten und Agenten koordiniert, um Dr. Malone ins Visier zu nehmen.

„Die WaPo hat nicht nach der Wahrheit gesucht oder über sie berichtet. Vielmehr verriet die WaPo die Wahrheit um ihrer institutionellen Voreingenommenheit und ihres Wunsches willen, die politischen Operationen und Machenschaften der Biden-Regierung zu unterstützen.“

In seinem Interview hob Malone die Bedeutung dieses besonderen Aspekts des Prozesses hervor. Er sagte:

„Wenn diese [Klage] zugelassen wird … werden wir wahrscheinlich weitere Details über die Interaktion zwischen der Washington Post und einer Reihe anderer Medienunternehmen erfahren, die sehr eng mit der derzeitigen Regierung und ihren politischen Interessen verbunden sind.

„Wenn man nachweisen kann, dass diese Medienunternehmen auf Anweisung und in einigen Fällen mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung tätig waren, dann erfüllen wir die Kriterien dafür, dass diese Organisationen als Stellvertreter der Bundesregierung agieren und … die freie Meinungsäußerung im Namen der Regierung unterdrücken.“

Dies hätte laut Malone verfassungsrechtliche Auswirkungen:

„Die Bundesregierung … kann die Beschränkungen der Redefreiheit und des Ersten Verfassungszusatzes nicht umgehen, indem sie Stellvertreter wie [die] Konzernpresse oder Big Tech einsetzt.

„Was wir beobachten, ist die bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen den Positionen, die vorwiegend von der Biden-Administration, aber auch von der Trump-Administration eingenommen wurden, im Laufe der Zeit.

„Es geht also über links und rechts hinaus. Das ist keine Frage von links oder rechts. Es ist eine Frage des Verwaltungsstaates.“

Es ist auch Teil eines breiteren Musters, so die Klage, die sich auf „die schiere Anzahl und Art der von der WaPo seit 2020 veröffentlichten Hit-Pieces“ bezieht.

In der Klage heißt es: „WaPo und ihre Agenten hegen eine institutionelle Feindseligkeit, Hass, extreme Voreingenommenheit, Bosheit und Böswilligkeit gegenüber Dr. Malone und anderen medizinischen Fachleuten … die die unbequeme Wahrheit über COVID-19 und die sogenannten ‚Impfstoffe‘ aussprechen.“

Die Washington Post verdoppelte ihre Behauptungen und druckte Aspekte der Geschichte bei mehreren Gelegenheiten nach, so die Klage, darunter am 30. Juli in einem Artikel, der „fälschlicherweise wiederholte, dass Dr. Malone ‚diskreditierte Informationen über Coronavirus-Impfstoffe verbreitete‘.“

Laut Malone stellt eine solche Wiederveröffentlichung – insbesondere nachdem der Publikation eine Unterlassungserklärung zugestellt wurde – „einen klaren Beweis für Böswilligkeit dar“.

In der Klage wird argumentiert, dass dies auch gegen die Wiederveröffentlichungsregel verstößt, die durch die Präzedenzfälle Weaver v. Beneficial Finance (1957) und Moore v. Allied Chemical (1979) in Virginia bestätigt wurde.

Klage: WaPo „handelte mit tatsächlicher Böswilligkeit und rücksichtsloser Missachtung der Wahrheit

Malone fordert in seiner Klage 50 Millionen Dollar Schadensersatz und 350.000 Dollar Strafschadensersatz, die Erstattung der Prozesskosten sowie Zinsen in Höhe von 6 % pro Jahr ab dem 24. Januar, dem Tag der Veröffentlichung des Artikels.

In der Klage wird behauptet, dass die Washington Post „die Aussagen mit tatsächlichem oder konstruktivem Wissen, dass sie falsch waren, oder mit rücksichtsloser Missachtung der Tatsache, dass sie falsch waren, veröffentlicht hat“ und dass die Zeitung „mit tatsächlicher Bosheit und rücksichtsloser Missachtung der Wahrheit gehandelt hat“.

In der Klage wird ferner behauptet, Malone habe „Rufschädigung (in der Vergangenheit und in der Zukunft), Beleidigung, Schmerzen und seelisches Leid (in der Vergangenheit und in der Zukunft)“ erlitten, zusätzlich zu „besonderen Schäden, einschließlich entgangenem Einkommen, Karriereschäden und Beeinträchtigung der zukünftigen Erwerbsfähigkeit“.

Der Karriereschaden umfasst „Geschäfts- und Einkommensverluste, verlorene öffentliche Auftritte aufgrund des wahrgenommenen Reputationsrisikos … und Auswirkungen auf [Malones] Aussichten auf einen beruflichen Aufstieg.“

Malone erklärte gegenüber The Defender, dass der Artikel der Washington Post „oft von Ärzten zitiert wird, wenn sie von ihren Patienten über die Risiken des [COVID-]Impfstoffs befragt werden, und dass Patienten ihre Ärzte bitten, einfach auf das zu hören, was Dr. Malone gesagt hat.

„Was sie zurückbekommen“, so Malone, sind Behauptungen, dass „Dr. Malone Fehlinformationen verbreitet, wie die Washington Post berichtet“.

Infolgedessen, so Malone, „hat der Artikel der Washington Post seine Absicht erreicht, nämlich [mich] zu delegitimieren, zumindest für diejenigen, die in diese Art von Gruppendenken verstrickt sind, um nicht für die Informationen geradestehen zu müssen, die ich in den letzten anderthalb Jahren verbreitet habe.“

In der Klage wurden auch diffamierende Postings von Twitter-Nutzern als Reaktion auf den Artikel der Washington Post zitiert, in denen unter anderem behauptet wurde, dass „Malone eine Anti-Impf-Disinfo-Diva“ sei, und in denen gefordert wurde, dass Mediziner wie Malone „anfangen, ihre Lizenzen zu verlieren.“

In der Klage heißt es: „In ihrer Gesamtheit stellen die Aussagen einen ungeheuerlichen Angriff auf den Charakter von Dr. Malone, seine Erfahrung, sein Ansehen in der medizinischen Gemeinschaft und die Wahrheit dar.

In der Klage wird argumentiert, dass „Dr. Malones Aufgabe darin besteht, die Sicherheit von Impfstoffen zu gewährleisten [und] sein Ziel darin besteht, Leben zu retten“, und dass er „Abkürzungen, Datenbankprobleme, Verschleierung und, offen gesagt, Lügen bei der Entwicklung“ der COVID-19-Impfstoffe aufgedeckt hat.

Malone sagte, wenn er sich durchsetze, werde die Gesellschaft mehr davon profitieren als er persönlich:

„Werde ich jemals meinen Ruf wiederherstellen können, wenn ich in einem Prozess gegen die Washington Post gewinne? Es wäre eine Kleinigkeit. Ich denke, der richtige Begriff ist ‚Pyrrhussieg‘.

„Aber im Hinblick auf die breiteren Auswirkungen für unsere Regierung und das amerikanische Experiment wäre die Feststellung, dass es für die Regierung inakzeptabel ist, ihre Nachrichtendienste oder Stellvertreter in den Medien einzusetzen, um Informationen zu unterdrücken, ein riesiger Schritt nach vorn für das Recht auf freie Meinungsäußerung für Einzelpersonen und super wichtig, da wir uns in diese neue Medienumgebung begeben, in der die Dinge nicht zentralisiert sind … und in der alternative Stimmen zu den wichtigsten Informationsströmen werden.“

Medienkonzerne „beunruhigt“ über Verlust der Kontrolle über die Nachrichtenübermittlung

In seinem Interview äußerte sich Malone zu den jüngsten Bemühungen der Vereinten Nationen und des Weltwirtschaftsforums (WEF) sowie von Social-Media-Plattformen, „Verschwörungstheorien“ und angebliche „Fehlinformationen“ weiter einzuschränken und zu kontrollieren, und sagte voraus, dass alternative Stimmen „in den nächsten Jahren“ eine stärkere Position einnehmen werden.

Er sagte gegenüber The Defender:

„Wir bewegen uns jetzt in eine Zeit, in der es einen großen Hunger nach Rechenschaftspflicht gibt.

„Ich denke, die große Botschaft, die uns in den nächsten zwei Jahren erwartet, ist die langsame Aushöhlung der Macht der zentralisierten Konzernmedien und das Entstehen einer viel stärker balkanisierten Medienlandschaft, in der die Nutzer die Informationsströme auswählen, die sie abonnieren wollen.

„Durch diese Balkanisierung wird es immer schwieriger, die Berichterstattung so zu kontrollieren, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Die großen Institutionen und Medien sind laut Malone zunehmend beunruhigt darüber:

„Ich denke, dass das, was wir [von Seiten der grossen Medien und Institutionen] nicht sehen, eine Reaktion auf den Verlust der Kontrolle über die Botschaft ist.

„Ein Schaden für das WEF ist ein Schaden für [den französischen Präsidenten] Emmanuel Macron, einen Schaden für [den kanadischen Premierminister] Justin Trudeau und den Premierminister von Neuseeland und die Führung in Australien. All das muss kontrolliert werden, und sie müssen die Kontrolle über die Storyline zurückgewinnen.

„Es gibt immer mehr globale Bemühungen, die Kontrolle über die Botschaften und die Storyline zurückzuerobern, und zwar von diesen globalen Akteuren, die teilweise geschädigt worden sind.

Malone hob die Rolle großer Investmentfonds wie Vanguard, BlackRock und State Street hervor, die aufgrund ihrer beträchtlichen Beteiligungen an mehreren Unternehmen in vielen Branchen – von den Medien über Banken bis hin zur Pharmazie – zu einer Situation führen, in der sie aufgrund ihrer gemeinsamen Eigentümerschaft wie ein einziges Unternehmen funktionieren“.

Als Beispiel für eine solche versuchte Kontrolle des Narrativs führte Malone an, dass die Suchalgorithmen von Google in jüngster Vergangenheit die Ergebnisse von Suchanfragen verändert haben, die den Begriff „Massenbildungspsychose“ enthielten, den er in seinem Interview mit Rogan berühmt gemacht hatte.

Malone sagte, das Rogan-Interview selbst sei jetzt „sehr schwer zu finden, obwohl es wahrscheinlich weit über 100 Millionen Aufrufe hat … man kann es nicht bei Google finden“.

Er bezeichnete solche Aktionen als „eine konzertierte Aktion, um die Gültigkeit“ der Hypothese der „Massenbildungspsychose“ zu leugnen, sowie seine eigene und die anderer Wissenschaftler, die diese Hypothese vertreten haben, einschließlich des Forschers Mattias Desmet.

Malone zitierte die jüngsten Angriffe gegen die Professorin für Gesundheitspolitik Dr. Leana Wen, eine CNN-Analystin, die ironischerweise auch häufig für die Washington Post schreibt.

Wen, die früher strenge COVID-19-Gegenmaßnahmen und Impfvorschriften befürwortet hatte, ist unter Beschuss ihrer Kollegen geraten, weil sie jetzt einen gemäßigteren Ansatz unterstützt.

Faucis vorzeitiger Rücktritt zur Vermeidung einer „Hexenjagd“?

Malone ging auch auf die Ankündigung Faucis vom Montag ein, dass er im Dezember von seinem Amt zurücktreten werde und nicht erst am Ende der Amtszeit Bidens, wie er zuvor behauptet hatte.

Malone wies darauf hin, dass angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass insbesondere das Repräsentantenhaus nach den Zwischenwahlen von den Republikanern kontrolliert wird, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es im Januar zu „bedeutenden Untersuchungen im Repräsentantenhaus kommen wird“.

Laut Malone „ist die gängige Erklärung, dass Fauci seinen Posten jetzt verlassen hat, um zu vermeiden, dass er im Januar vor dem neuen Kongress aussagen muss“.

Doch Malone wies diese Behauptungen zurück. „Er wird auf jeden Fall vorgeladen“, sagte er.

Stattdessen will Fauci mit der Ankündigung seines Rücktritts im Dezember zwei Vorteile erreichen, so Malone. Ein möglicher Vorteil ist, dass sein Rücktritt den Demokraten helfen wird, denn „die Umfragen zeigen, dass Tony Fauci ein großes Problem für die Demokratische Partei auf dem Weg zu den Zwischenwahlen ist“.

Ein weiterer potenzieller Vorteil sei, so Malone, dass er die Möglichkeit habe, seinen Nachfolger auszuwählen und zu bestätigen, bevor das neue Repräsentantenhaus und der neue Senat einberufen werden.

Ein Rücktritt zu diesem Zeitpunkt könnte es Fauci ermöglichen, eine Aussage vor dem Kongress ganz zu vermeiden, so Malone.

„Ich vermute, dass er aufsteigt“, sagte Malone, „der Weg ist die Weltgesundheitsorganisation, eine leitende Position bei der Bill & Melinda Gates Foundation oder CEPI [die Koalition für Epidemievorbereitungsinnovationen].“ „Dies sind die Wege“, die ehemalige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens in den USA und anderen Ländern eingeschlagen haben, sagte er.

Dies würde bedeuten, so Malone gegenüber The Defender, dass sich Fauci „sehr wohl gegen Vorladungen des US-Kongresses zu seiner Aussage wehren könnte, mit der Begründung, dass er jetzt notwendige Arbeit auf der Weltbühne leistet und keine Zeit für republikanische ‚Hexenjagden‘ oder ähnliche Botschaften hat.“