Yuval Harari, Berater des Weltwirtschaftsforums, ist ein Marxist, der glaubt, dass es keine Wahrheit, sondern nur Macht gibt

Yuval Harari, Berater des Weltwirtschaftsforums, lehnt objektive Werte wie die Menschenrechte offen ab, bezeichnet sie als „Fiktionen“ oder „Geschichten“ und ist in ungewöhnlicher Weise auf Macht fixiert.

Yuval Noah Harari wird von der denkenden Bevölkerung zu Recht als einer der weltweit gefährlichsten Intellektuellen angesehen.

Der Berater des Weltwirtschaftsforums ist bereits für seine entmenschlichenden Aussagen, dystopischen Vorhersagen und seine Rolle in einer Organisation bekannt, die deren Erfüllung zu beschleunigen scheint (man denke an die digitale Kontaktverfolgung zur Eindämmung von Krankheiten).

Aber woher wissen wir, dass die Leute nicht einfach auf eine Karikatur von Harari überreagieren?

Die Antwort läuft auf diese Frage hinaus: Wenn wir in Hararis Augen nicht höher stehen als die Tiere und die „große Mehrheit“ der Weltbevölkerung überflüssig geworden ist, wo bleiben wir dann?

Ganz offensichtlich hat er die Formel für eine ungezügelte Tyrannei mit einer Vorahnung versehen. Harari glaubt an einen Grundsatz des Kulturmarxismus: Es gibt keine Wahrheit, nur Macht.

Das heißt, Harari glaubt, dass es keine „Wahrheit“ gibt, und zwar in der konsequentesten und gefährlichsten Art und Weise. Während er anerkennt, dass es eine objektive wissenschaftliche Realität gibt, lehnt Harari die Existenz von objektiven Werten offen ab. So lehnt er feste Werte, wie die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, als Grundlage für die Gesellschaft und ihre Gesetze ab.

Dies hat er kürzlich in einem Interview mit Chris Anderson, dem Leiter der TED-Mediengruppe, deutlich gemacht, in dem er auch erklärt hat, dass die Welt die „große Mehrheit“ ihrer Bevölkerung nicht benötigt.

In ihrem Gespräch bezeichnete Harari gesellschaftliche Werte bezeichnenderweise als „Fiktionen“ oder „Geschichten“ und nannte die Menschenrechte als ein solches Beispiel. Er sagte, die Menschenrechte seien „keine biologische Tatsache“, sondern eine „Geschichte, die wir konstruiert haben“.

Harari ist sogar so weit gegangen zu behaupten, dass „der Homo sapiens eine Post-Wahrheitsspezies ist, deren Macht davon abhängt, Fiktionen zu schaffen und zu glauben“.

Die Bedeutung seiner Überzeugung wird in seinem Interview mit Anderson auf beunruhigende Weise deutlicher, wenn er sich von den Menschenrechten als festem Prinzip völlig zu distanzieren scheint.

Als Anderson erneut auf die Menschenrechte zu sprechen kommt und sie ebenfalls als „menschliche Konstruktion“ bezeichnet, wirft Harari ein und spricht in der Vergangenheitsform, was darauf hindeutet, dass unveräußerliche Rechte kein zeitlos gültiges Prinzip sind:

„Es war eine sehr gute Geschichte … Aber es ist auch gefährlich, eine Geschichte, die wir in einem bestimmten historischen Umfeld konstruiert haben, zu verwechseln und zu denken, dass wir sie einfach auf jede andere historische Periode oder jeden anderen politischen und geografischen Ort in der heutigen Welt anwenden können.“

Harari (und Anderson) sind so raffiniert, dass sie über die Idee der Menschenrechte hinausgegangen sind! In der Tat ist ihr Glaube eine natürliche Folge des Atheismus, der jeden Glauben an objektive Werte willkürlich macht.

Hararis kulturmarxistische Behauptung, dass die Macht die Wahrheit usurpiert hat, wurde in seinen früheren Artikeln und Interviews stark angedeutet, z. B. als er behauptete, dass es in der Wissenschaft um Macht und nicht um Wahrheit geht, oder als er schrieb, dass „die Menschen als Spezies die Macht der Wahrheit vorziehen“.

Dieser Glaube wird auch in Hararis Interview mit Anderson angedeutet, als dieser fragt: „Ist es nicht möglich, dass einige dieser Geschichten [sprich: Werte] wahrer sind als andere?“ und die Wissenschaft als etwas erwähnt, von dem er nicht glauben will, dass es „nur eine weitere Geschichte ist“.

Harari kommt sofort auf das Thema Macht zu sprechen und antwortet: „Nein, die Wissenschaft ist es nicht. Wir müssen in der Geschichte zwischen zwei Arten von Macht unterscheiden. Es gibt die Macht über die objektive Realität, wie das Bauen von Brücken, die Heilung von Krankheiten oder den Bau einer Atombombe. Und dann gibt es die Macht über die Menschen und ihre subjektiven Gefühle, ihre Vorstellungskraft, die sie dazu bringt, an etwas zu glauben.“

Harari signalisiert hier, dass er das gesamte Spektrum der Realität eher durch die Linse der Macht als durch die der Wahrheit sieht, sogar seinen „objektiven“ Bereich der Wissenschaft. Aufschlussreich ist auch die Bedeutung, die er der Macht über den menschlichen Willen, über die „Gefühle“ und die „Vorstellungskraft“ beimisst.

Wenn man seine Ideen hier zusammenfügt, kann man Hararis kulturmarxistische Weltsicht erkennen: Diejenigen, die an der Macht sind, können die Werte der Gesellschaft zu ihren eigenen Zwecken manipulieren, und da es so etwas wie objektive Werte – einschließlich der Menschenrechte – nicht gibt, ist die Gesellschaft den willkürlichen Ideen und Launen ihrer Machthaber ausgeliefert.

Im Jahr 2018 schrieb Harari: „Wahrheit und Macht können nur bis zu einem gewissen Punkt zusammen reisen. Einmal gehen sie getrennte Wege. Wenn man Macht haben will, muss man zu einem anderen Zeitpunkt Fiktionen verbreiten. Wenn man die Wahrheit über die Welt wissen will, muss man eines Tages auf die Macht verzichten. Man wird Dinge zugeben müssen – zum Beispiel über die Quellen der eigenen Macht -, die Verbündete verärgern, Anhänger entmutigen oder die soziale Harmonie untergraben werden.“

„Als Spezies ziehen wir Menschen Macht der Wahrheit vor. Wir verwenden viel mehr Zeit und Mühe auf den Versuch, die Welt zu kontrollieren, als auf den Versuch, sie zu verstehen – und selbst wenn wir versuchen, sie zu verstehen, tun wir das gewöhnlich in der Hoffnung, dass das Verstehen der Welt es einfacher machen wird, sie zu kontrollieren. Wenn Sie also von einer Gesellschaft träumen, in der die Wahrheit regiert und Mythen ignoriert werden, haben Sie vom Homo sapiens wenig zu erwarten. Versuchen Sie Ihr Glück lieber mit Schimpansen.“

In Anbetracht von Hararis Position als Berater des Leiters des Weltwirtschaftsforums, das massiven Einfluss auf Regierungen und Unternehmen hat, sollten wir uns fragen: Was sagt diese Aussage von Harari über ihn selbst und das WEF aus?