Dr Tedros: Der Mann an der Spitze der WHO

Die Geschichte der WHO kann auf zwei Arten geschrieben werden.

Man kann der Organisation Erfolge z.B. als Koordinator des weltweiten Kampfes gegen Tuberkulose, vielleicht auch gegen Pocken und Polio zuschreiben. Das wäre ein historischer Ansatz, der Zeiten hervorhebt, zu denen die Organisation noch mehr oder weniger der Gesundheit verpflichtet war und nicht in der Hosentasche der größten Geldgeber gestocken hat.

Letztere Feststellung leitet über zur zweiten Sicht auf die WHO, als eine Organisation voller partikularer Interessen, die mehr oder minder zu einem Außendienstmitarbeiter für all diejenigen verkommen ist, die mit Impfstoffen und Investitionen in die Unternehmen von deren Herstellern viel Geld verdienen. Spätestens mit SARS-CoV-2 ist deutlich geworden, dass die WHO von einer Organisation, deren Hauptziel die Verbesserung der gesundheitlichen Situation in den Mitgliedsländern der WHO war, zu einem Vehikel geworden ist, in dem ideologische Zielvorgaben, die zumeist auf ein Mehr an Kontrolle zielen, Kontrolle derjenigen, deren Gesundheit man gestern noch sichern wollte, benutzt werden, um über die WHO Umsätze in Milliardenhöhe zu generieren.