Dr. Vernon Coleman: Über 50? Dann will Ihre Regierung Sie tot sehen!

In Großbritannien ist es inzwischen offizielle Regierungspolitik, die Bedürfnisse älterer Menschen zu ignorieren. Ärzte und Krankenschwestern werden angewiesen, alte Menschen sterben zu lassen – und ihnen Behandlungen vorzuenthalten, die ihr Leben retten könnten. Das Krankenhauspersonal wird angewiesen, älteren Menschen Nahrung und Wasser vorzuenthalten, damit sie eher sterben als Krankenhausbetten zu belegen. Das Personal von Pflegeheimen hat sogar das Recht erhalten, ältere Patienten ohne deren Wissen zu sedieren. Der einzige -ismus, für den sich niemand interessiert, ist der Altersdiskriminierung.

Von Dr. Vernon Coleman

Aber ab welchem Alter darf man Patienten einfach sterben lassen? Und ab welchem Alter ist ein Patient zu alt, um wiederbelebt zu werden? Ab wann hat die Gesellschaft das Recht zu sagen: „Du hast lange genug gelebt, jetzt musst du sterben und Platz für jemand anderen machen“? Und warum sollte die Wiederbelebung vom Alter abhängen? Man könnte argumentieren, dass es genauso sinnvoll wäre, nach Wohlstand oder Schönheit zu entscheiden. Aber Altersdiskriminierung ist jetzt offiziell akzeptiert. Jeder, der älter als 60 Jahre ist, gilt nun offiziell als alt, obwohl in immer mehr Krankenhäusern die Altersgrenze für eine Wiederbelebung bei 50 Jahren liegt.

Wir leben in einer politisch korrekten Welt, aber die Älteren zählen nicht – vor allem, wenn sie weiß und Engländer sind. Ein Bericht nach dem anderen zeigt, dass ältere Patienten mit Schmerzen und in schmutziger Bettwäsche zurückgelassen werden. Ältere Patienten in Krankenhäusern werden vom Personal ignoriert und dem Hungertod überlassen, ihnen wird sogar Wasser verweigert, wenn sie nicht aus dem Bett aufstehen und es sich selbst holen können.

Alte Menschen sind eine Last, die sich der Staat nicht leisten kann, und so werden die Politiker auch weiterhin jede Methode genehmigen, die notwendig ist, um die Zahl der lästigen alten Menschen auf ein Minimum zu beschränken. Die Existenz eines absurden Zweigs der Medizin namens Geriatrie wird als Vorwand benutzt, um alte Menschen in Abteilungen abzuschieben und sie mit einer zweitklassigen medizinischen Behandlung zu versorgen. Im Februar 2011 verurteilte ein offizieller Bericht den NHS für seine „unmenschliche Behandlung älterer Patienten“ und stellte fest, dass die Krankenhäuser des NHS „nicht einmal die grundlegendsten Pflegestandards“ für die über 65-Jährigen erfüllen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der NHS die älteren Menschen mit Verachtung behandelt. (Früher sagte man, dass man eine Zivilisation danach beurteilen kann, wie sie ihre älteren Menschen behandelt).

Bereits im Februar 2005 wurde bekannt, dass die Regierung geraten hatte, Krankenhauspatienten mit geringer Aussicht auf Genesung wegen der Kosten für ihre Erhaltung sterben zu lassen. Die Labour-Regierung schlug vor, „alten Menschen“ das Recht auf Nahrung und Wasser zu verweigern, wenn sie ins Koma fallen oder nicht mehr für sich selbst sprechen können. So viel zur Hoffnung für Schlaganfallopfer. Die Regierung vertrat die Auffassung, dass die Notwendigkeit von Kostensenkungen Vorrang vor der Notwendigkeit habe, das Leben der Patienten zu erhalten, und beschloss, dass sie das Recht habe, eine Entscheidung zum Recht auf Leben aufzuheben, die getroffen worden war, als ein Richter anordnete, dass die künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr nur dann eingestellt werden dürfe, wenn das Leben eines Patienten als „unerträglich“ bezeichnet werden könne. (Der Richter hatte hinzugefügt, dass im Zweifelsfall die Erhaltung des Lebens Vorrang haben sollte).

Natürlich ist der Entzug von Nahrung und Wasser bei älteren Menschen manchmal eher eine Folge von Inkompetenz als von offizieller Politik. Als meine Mutter im Krankenhaus lag, konnte sie sich nicht selbst ernähren, aber das Personal gab ihr nichts zu essen. Wenn kein Angehöriger ins Krankenhaus kommen konnte, um sie zu füttern, aß sie nichts. Getränke wurden auf ihr Tablett gestellt und dann unberührt wieder weggenommen. Hast du heute keinen Durst?“, fragte ein Idiot fröhlich.

Währenddessen schüttet die Regierung Geld in die Subventionierung des Lebens der Faulen und Arbeitsscheuen. Gesunde 30-Jährige sitzen mit wachsenden Pommeshintern und Bierbäuchen vor ihren hochauflösenden Digitalfernsehern und schauen sich ihr staatlich subventioniertes Satellitenfernsehen an, während sie die Fenster öffnen, um die Hitze herauszulassen, weil das einfacher ist, als die Zentralheizung herunterzudrehen.

Die älteren Menschen werden als „unerwünschte Generation“ eingestuft: eine politische Peinlichkeit. Älteren Menschen, die aufgrund einer altersbedingten Makulaerkrankung zu erblinden drohen, werden Medikamente verweigert, die ihre Erblindung hätten verhindern können. Ältere Menschen gelten als teuer, nutzlos und entbehrlich. Die Theorie besagt, dass sie keinen Beitrag leisten und nur selten wählen gehen, sodass man sie einfach ignorieren kann. Aber wer das glaubt, ist schneller alt, als er denkt. Und die Definition von „alt“ wird von Jahr zu Jahr jünger.

Die Kriege haben uns gelehrt, dass die Menschen anscheinend bereit sind, alle möglichen schrecklichen Dinge als normal zu akzeptieren. Aber wie unglaublich schrecklich ist es, dass Ärzte und Krankenschwestern akzeptieren, dass ältere Menschen (offiziell die über 60-Jährigen) sterben dürfen, weil es nicht kosteneffizient ist, sie am Leben zu erhalten. Die offizielle Haltung scheint zu sein, dass alte Menschen nicht wichtig sind und keine Rechte haben, nur weil sie alt sind. Mitte August 2007 berichtete ein Sonderausschuss für Menschenrechte, der sich aus Abgeordneten und Kollegen zusammensetzt, dass 21 % der Krankenhäuser und Pflegeheime nicht einmal die Mindestanforderungen an die Würde und Privatsphäre älterer Menschen erfüllen. Der Ausschuss erklärte, er habe Beweise für Vernachlässigung, Missbrauch, Diskriminierung und ungerechte Behandlung gebrechlicher älterer Menschen aufgedeckt. (Diese Entdeckung kam für diejenigen von uns, die solche Missstände seit Jahrzehnten aufdecken, nicht überraschend.) Wie haben wir es geschafft, zu vergessen, dass die Nazis in den 1930er-Jahren ältere und schutzbedürftige Patienten absichtlich verhungern und dehydrieren ließen, weil sie als nutzlose Last für die Gesellschaft angesehen wurden? Genau das tun wir heute auch.

Eine erstaunliche (und erschreckende) Umfrage unter den Lesern der Zeitschriften Nursing Standard und Nursing Older People ergab, dass weniger als eine von sechs Krankenschwestern angab, dass sie nichts daran hindern würde, den Missbrauch älterer Menschen in ihrer Obhut zu melden.

Mit anderen Worten: Fünf von sechs Pflegekräften würden es zumindest manchmal versäumen, den Missbrauch der älteren Menschen zu melden, für deren Pflege sie bezahlt werden. Meiner Meinung nach sind also fünf von sechs Krankenschwestern nicht geeignet, Krankenschwestern zu sein.

Würden dieselben Krankenschwestern den Missbrauch von Kindern so einfach ignorieren?

Ich vermute nicht.

Dies ist absolut entsetzlich und ein Armutszeugnis für den modernen Pflegeberuf.

Dieselbe Umfrage ergab, dass sechs von zehn Krankenschwestern bei der Misshandlung von älteren Menschen ein Auge zudrücken würden. Sie würden nichts sagen, wenn sie wüssten, dass ein älterer Patient oder ein Pflegeheimbewohner geschlagen, schikaniert oder ausgeraubt wird.

Warum lassen die Krankenschwestern ihre Patienten im Stich?

Ein Grund ist Feigheit.

Es ist kaum zu glauben, dass Krankenschwestern und -pfleger Angst haben, Missstände zu melden, weil sie selbst von der Person, die sie misshandelt, misshandelt werden könnten.

Oh, bitte.

Ein weiterer Grund ist offenbar die „Angst, die Situation falsch zu interpretieren“.

Was für ein politisch korrekter Unsinn ist das?

Krankenhauspatienten und Bewohner von Pflegeheimen leiden heute häufig unter Unterernährung und Dehydrierung, Misshandlung und grober Behandlung, fehlender Privatsphäre, Vernachlässigung, schlechter Hygiene und Mobbing. Tausende und Abertausende von älteren Menschen werden stundenlang in schmutziger Kleidung zurückgelassen.

Wie kann man das falsch interpretieren“?

Und warum?

Liegt es daran, dass zu viele moderne Krankenschwestern und -pfleger faul, dumm und inkompetent sind? Liegt es daran, dass zu viele viel zu selbstgefällig sind, um etwas anderes zu tun als den ganzen Tag auf einen Computerbildschirm zu starren?

Meiner Meinung nach sind Krankenschwestern, die nichts sagen, wenn sie Missbrauch sehen, genauso schuldig wie die Missbraucher. Ein einstmals großartiger Beruf ist heute in einem schlechteren Zustand als zu Zeiten von Dickens. Ist es so altmodisch von mir zu glauben, dass jede Krankenschwester jeden Missbrauchsfall melden sollte? Immer. Ohne Ausnahme.

Altersdiskriminierung ist, wie es scheint, in der Gesundheitsfürsorge mittlerweile endemisch. Eine Leserin schrieb mir, als sie ihren Arzt aufsuchte und über schmerzende Knie klagte, habe der Arzt ihr ganz unvermittelt gesagt, ihr Problem sei, dass sie zu lange lebe. Sie war am Boden zerstört. Das war kein Scherz“, sagte sie mir. Er hat es ernst gemeint. In den Monaten vor seinem Tod beklagte sich mein Vater immer wieder: „Die Leute behandeln mich wie einen Idioten, weil ich alt bin“. Ein 79-jähriger Leser sagte mir: „Wenn du über 55 bist, wollen sie dich tot sehen, weil du zu teuer bist.

Wir leben heute in einer Welt, in der es als akzeptabel gilt, dass sich Männer und Frauen eine Station teilen müssen; in der die Toiletten in Krankenhäusern so schmutzig sind, dass die Patienten sich nicht trauen, sie zu benutzen; in der es so wenige und teure Zahnärzte gibt, dass die Menschen ihre schlechten Zähne mithilfe einer Schnur, die an einen Türknauf gebunden ist, selbst ziehen müssen. Aber es sind vorwiegend die älteren Menschen, die als entbehrlich und irrelevant angesehen werden. Die Älteren haben keine Rechte. Sexismus und Rassismus sind geächtet, Altersdiskriminierung jedoch nicht. Es scheint in der Tat klar zu sein, dass Altersdiskriminierung heute ein staatlich gefördertes Vorurteil ist. Gewalttätige, wilde Jugendliche, die ältere, gesetzestreue Bürger angreifen, werden wahrscheinlich mit einer Handvoll Gutscheinen „bestraft“, die sie zu einer Handvoll kostenloser CDs berechtigen (deren Texte zu mehr Gewalt ermutigen können), aber ehrliche, ältere Bürger, die es sich nicht leisten können, ihre Gemeindesteuerrechnung zu bezahlen, landen im Gefängnis.

Wenn die Ärzte der Regierung gehören, dann werden die Prioritäten der Regierung übernommen. Und so werden die älteren Menschen, die als teure Last angesehen werden, als entbehrlich betrachtet.