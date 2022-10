Russland beginnt mit der Impfung mobilisierter Bürger – eine der weltweit strengsten Zwangsimpfungen wurde eingeführt

Von Riley Waggaman

Die Umgehung der Mobilisierung (und der Impfpflicht) kann zu 10 Jahren Gefängnis führen

Das russische Verteidigungsministerium hat im Juni 2021 die COVID-Impfung für das gesamte Personal, einschließlich der Wehrpflichtigen, zur Pflicht gemacht.

Ende September schrieb Ihr Korrespondent eine kurze Telegramm-Nachricht, in der er sich fragte, ob diese Regelung auch für die 300.000 Russen gelten würde, die gerade mobilisiert worden waren.

Nun, jetzt haben wir die Antwort.

Die medizinische Versorgung von Militärangehörigen ist eine Priorität für den Staat. Gemäß der Verordnung Nr. 129 des Chefarztes des russischen Verteidigungsministeriums vom 18. Juni 2021 gilt die Impfpflicht für alle Kategorien von Militärangehörigen, einschließlich derjenigen, die zur Mobilisierung einberufen werden, Quelle

Alle mobilisierten Einwohner Tatarstans werden gegen das Coronavirus geimpft, bevor sie zu Sondereinsätzen entsandt werden. Dies wurde auf einer Pressekonferenz von Vladimir Zhavoronkov, dem stellvertretenden Gesundheitsminister der Region, bekannt gegeben. Quelle

Im Herbst 2021 führte jede russische Region irgendeine Form der Pflichtimpfung ein. Ein Jahr später impfen die Regionen nun auch Bürger, die zum Militärdienst einberufen wurden.

Genau wie bei den regionalen Impfverordnungen werden die Durchsetzung und die Gründlichkeit variieren. Dies ist jedoch kaum beruhigend.

Diese neue Form der Zwangsimpfung ist weitaus extremer als das, was Russland bisher praktiziert hat. Vor der Mobilisierung war die Impfpflicht in der Regel an den Beschäftigungsstatus gebunden. Deswegen behauptete der Kreml wiederholt (und auf erbärmliche Weise), dass es in Russland keine „echte“ Impfpflicht gäbe, da man jederzeit seinen Job kündigen könne.

Mobilisierten Russen drohen 10 Jahre Gefängnis, wenn sie versuchen, sich dem Militärdienst zu entziehen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Versuch, sich der Impfpflicht zu entziehen, ein Jahrzehnt hinter Gittern zur Folge haben kann.

Mit anderen Worten: Russland hat soeben eine der weltweit strengsten Zwangsimpfungen eingeführt.

Die Russen werden aufgefordert, ihr Leben in einem zunehmend fragwürdigen Krieg in der Ukraine zu riskieren, und im Gegenzug wird ihnen zwangsweise ein unbewiesener (und höchstwahrscheinlich abgelaufener) genetischer Brei injiziert.

Ist das in Ordnung? Ha-ha. Nichts ist mehr in Ordnung.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)