Dr. Wolfgang Wodarg hinterfragt das plötzliche Verschwinden der SARS-Viren von 2003

“Wir diskutieren über die Ursprünge…ob das Virus von Tieren kommt oder aus Gain-of-Function-Instituten, aber ich habe ein paar Fragen: Wo sind die SARS-Viren von 2003 geblieben?…wo waren sie plötzlich? Sie…sind plötzlich verschwunden.”

Der Spezialist für Innere Medizin, Pneumologie, Hygiene/Umweltmedizin, öffentliche Gesundheit, Epidemiologie und Anti-Korruptionsarbeit, Dr. Wolfgang Wodarg, beschreibt während einer kürzlich geposteten Präsentation der “Doctors for Covid Ethics”, dass er “einige Fragen” zum SARS-Virus (dem ursprünglichen Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom) hat. Einschließlich der Frage, warum es “plötzlich verschwand.”

"[W]e are arguing about the origins…whether the virus come[s] from animals or…gain-of-function institutes, but I just have some questions: Where have those SARS viruses from 2003 [gone?]…where were they suddenly? They…suddenly vanished."



