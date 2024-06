Von Phil Butler

In Berichten von The Telegraph und den Autoren James Rothwell und Roland Oliphant wird die erschütternde Geschichte erzählt, dass der russische Präsident Wladimir Putin persönlich die Verteidigungsanlagen der NATO testet. Laut “Sicherheitschefs” irgendwo in London, Schweden oder den baltischen Staaten “testet Wladimir Putin die Grenzen der NATO auf Schwachstellen”. Der Himmel verbietet es (der liberalen Ordnung zufolge) russischen Führern, Informationen über aggressive Staaten zu sammeln. Im Folgenden finden Sie die Comic-Version (oder den RAND-Bericht) der Geschichte.

Behauptungen und dramatische Bilderwelten

Der Bericht des Telegraph wird von der ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Aliona Hlivco unterstützt, die in ihre Kristallkugel schaut. Die Geschäftsführerin der Henry-Jackson-Gesellschaft, Aliona Hlivco, hat Berichten zufolge gesehen, wie Putin ein feststehendes Bajonett aus einer Kalaschnikow über die nebligen Grenzen hinweg in baltisches Gebiet gestochen hat. Präsident Putins bösartige Vorstöße in NATO-Gebiet werden durch mädchenhafte Schreie am anderen Ende von Putins Waffe unterstrichen. Unterdessen deuten die jüngsten Einschätzungen darauf hin, dass die NATO-Grenzen im Norden sicher sind. Dies wird durch das ständige und unermüdliche Gejammer ehemaliger Abgeordneter und Genies aus Washingtoner Denkfabriken bewiesen.

So lächerlich das alles auch klingen mag, was sonst könnte die “logische” Antwort auf die baltische Hysterie sein? Einige Analysten sind sogar der Meinung, dass die führenden Politiker der EU, Londons und Washingtons so besorgt sind, dass sie entlang dieser Grenzen Verteidigungspositionen eingenommen haben. Beobachtern zufolge haben die jüngsten “Teststiche” des russischen Präsidenten Hunderte von estnischen, lettischen und litauischen Politikern mit Stichwunden am Gesäß in die Krankenhäuser gebracht.

Diejenigen unter Ihnen, die sich fragen, wie sich die geopolitische Analyse in Sarkasmus und Zynismus verwandelt hat, kann ich versichern, dass wir erst den Anfang gesehen haben. Und dieser Autor hat nicht damit angefangen, ebenso wenig wie Wladimir Putin. Der Telegraph, die BBC, die WAPO, die mächtige New York Times, alle großen westlichen Medien, Denkfabriken, politischen Spendensammler und Unternehmensstrategiesitzungen stellen Wladimir Putin und die Russen als Barbaren dar, die auf die Welteroberung aus sind. Alle NEO-Leser wissen das nun schon seit Jahren. Nur der Wahnsinn eskaliert weiter.

Eskalierende Spannungen und westliche Handlungen

Die Beziehungen zwischen dem Westen und dem Osten befinden sich in einer immer tieferen Spirale. Wichtige europäische Staaten rasseln mit den Säbeln und schlagen vor, Truppen in die Ukraine zu schicken. Der Startschuss für die Ukraine, amerikanische, britische, französische und deutsche Waffen auf Russland zu schießen, steht unmittelbar bevor. Vom logischen Standpunkt aus betrachtet, wundere ich mich als Amerikaner, wie geduldig Putin und die Russen gewesen sind. Ich versuche mir vorzustellen, dass von Mexiko aus Raketen aus ausländischer Produktion und Lieferung auf El Paso, Texas, abgefeuert werden. Dann hätte man wohl schon den Krieg erklärt, denke ich. Und nun haben der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron festgestellt, dass französische Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, darunter auch Langstreckenraketen, nun auf Stützpunkte in Russland gerichtet werden dürfen.

Die russische Antwort und der Weg zum Krieg

Tass zitierte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit den Worten, die NATO-Länder, insbesondere die USA und mehrere europäische Länder, seien “in eine neue Runde der Eskalation der Spannungen eingetreten, und sie tun dies absichtlich”. Peskow sagte auch, dass die NATO-Verbündeten alles tun, um die Ukraine in diesem nicht zu gewinnenden Konflikt zu halten. Darüber hinaus hat die verkommene Führung Dänemarks den Einsatz von gespendeten F-16-Kampfflugzeugen für Angriffe auf Ziele in Russland genehmigt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die potenzielle Nuklearfähigkeit der F-16. (F-16 können die taktische Atombombe B-61 tragen)

Und Putin wird beschuldigt, die NATO zu sondieren! Der ideale russische Führer würde sich mit Kaviar und Beluga-Wodka in Sotschi vergnügen und die Verteidigung seines Landes vergessen. Der “ideale” russische Führer wäre in den Köpfen der westlichen Eliten jemand wie der schläfrige Joe Biden, eine baumelnde Marionette, die unsichtbaren Leuten die Hand schüttelt und vom Fahrrad fällt.

Was Putin und seine AK-47 mit aufgesetzter Stichwaffe angeht, scheint dieser RAND-Bericht zu sagen, dass das Herumstochern der Russen im Baltikum ein “Weg” zum Krieg sein könnte. Lesen Sie ihn, wenn Sie die Zeit dazu finden. RAND scheint Wladimir Putins jüngste “Sondierungen” als nicht-kenatische (indirekte militärische Aktion) einzustufen. Wie auch immer, die Genies in Washington scheinen eine Eskalation des Ukraine-Konflikts zu provozieren. Wir alle müssen abwarten, ob die “gestochene” NATO-Frontlinie klüger oder dümmer wird. Biden und die Washingtoner Experten werden sie zweifellos ermahnen, den dummen Weg einzuschlagen.

Bleiben Sie dran, falls Putin die NATO-Nachbarn mit weiteren bedeutenden Instrumenten sondiert.