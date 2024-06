Kanada führt jetzt 15-Minuten-Städte ein

Auch in Kanada werden die 15-Minuten-Städte eingeführt, zum Leidwesen der Einwohner. Die kanadischen Medien werden sofort genutzt, um das Konzept zu erklären und „Verschwörungstheorien“ zu entlarven.

Der Stadtrat von Edmonton arbeitet seit drei Jahren an Plänen, die Stadt in 15 Bezirke aufzuteilen. Für 600.000 neue Einwohner sollen zahlreiche neue Wohnungen gebaut werden, der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden und alle Güter des täglichen Bedarfs sollen innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto erreichbar sein.

15 minute cities are now being rolled out in Canada.



The city of Edmonton is about to be divided into fifteen "districts", as part of the globalist push to roll out "15 minute cities" worldwide.



"After three years of planning, city administration is presenting its vision to… pic.twitter.com/i5zm9TmjGJ