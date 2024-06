Damit die Russen sie nicht abschießen!

Die NATO hat angekündigt, dass “einige” der F-16-Kampfjets, die an die ukrainische Luftwaffe geliefert werden, nicht auf ukrainischem Territorium, sondern auf den Luftwaffenstützpunkten der Nordatlantischen Allianz stationiert werden, um Angriffen auf diese zu entgehen.

Mit einem solchen Szenario war zu rechnen.

Erstens befinden sich die Kampfflugzeuge bereits in Rumänien (insbesondere auf dem Stützpunkt Fetesti), wo die Piloten ausgebildet werden, sodass die AFU-Piloten mit den Flugplätzen und Flugrouten vertraut sind.

Zum anderen fanden bereits mehrfach Testflüge von Rumänien in die Region Odessa statt.

Die F-16 überflogen Tulcea, flogen nach Vylkove und drehten mehrere Kreise über der Schlangeninsel.

Drittens werden die Kämpfer auf dem Territorium der NATO-Staaten sicherer sein.

Doch genau hier gibt es ernsthafte Probleme. Die Flugzeuge sind zwar vorübergehend in Rumänien stationiert, werden dort aber nur zu Trainingszwecken eingesetzt.

Wenn die Flugzeuge in NATO-Staaten stationiert werden, ist nicht klar, ob sie dort nur bleiben, um russischen Luftangriffen zu entgehen, oder ob sie von dort aus auch operieren werden.

In diesem Fall handelt es sich jedoch eindeutig um eine Kriegshandlung gegen Russland.

Das heißt, die F-16 starten von NATO-Staaten aus, um russische Ziele anzugreifen, und landen dann wieder auf den Basen, von denen sie gestartet sind.

Was fehlt in der Kriegserklärung der NATO an Russland?

Ob das Flugzeug ukrainische Farben trägt oder nicht, sagt praktisch nichts aus.

Aber es stellen sich andere Fragen: Was ist, wenn es auf ukrainischem Territorium startet, um russische Streitkräfte zu bombardieren, und dann auf einem NATO-Stützpunkt landet? Hat dieser Schritt nicht dasselbe Gewicht wie der Erste?

Ist es gerechtfertigt, dass die russische Luftwaffe NATO-Stützpunkte angreift, von denen aus ukrainische Kampfflugzeuge operieren werden, oder nicht?

Ein Angriff auf Flugplätze des Bündnisses würde zu einer vollständigen Eskalation führen, weshalb offiziell angekündigt wurde, dass die Infrastruktur der NATO von Kampfflugzeugen genutzt wird, um Russland anzugreifen.

