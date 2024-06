Sasha Latypova beschreibt, wie man kontrollierte Opposition erkennen kann

„Wenn man sieht, dass die Person erkennt, dass Impfstoffe gefährlich sind… und die Rolle der Pharmaindustrie anerkennt … aber die Rolle der Regierung eifrig verschweigt, dann weiß man, dass sie kontrolliert wird“.

Latypova, eine pensionierte Forschungs- und Entwicklungsleiterin in der Pharmaindustrie, stellt in diesem Auszug aus einem Interview mit Counterspin Media fest, dass „kontrollierte Opposition definitiv ein reales Phänomen ist“ und „sicherlich nicht speziell für diese Veranstaltung [COVID] erfunden wurde“.

"If you see the person acknowledging that vaccines are dangerous…acknowledging pharma's role in it…but they studiously avoid government's role in it, you know that they're controlled."



