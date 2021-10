Drei der Covidimpfstoffe enthalten tatsächlich DNA (nicht nur RNA) für die Spike-Proteinsynthese in Ihrem Körper

Die verschiedenen COVID-Impfstoffe, die in aller Eile auf den Markt gebracht werden, funktionieren nicht wie herkömmliche Biologika (Impfstoffe) und werden fälschlicherweise als solche dargestellt und reguliert. Bei herkömmlichen Impfstoffen werden abgeschwächte Formen eines Zielvirus in Verbindung mit entzündungsfördernden Adjuvantien und anderen Chemikalien eingeführt. Diese neuen mRNA-, Adenovirus- und DNA-Impfstoffe nutzen die „Software“ des Virus und zwingen den Körper, Kopien davon herzustellen. Professor Jonathan Gershoni von der israelischen Universität Tel Aviv erklärt, dass es sich bei drei auf dem Markt befindlichen Covid-Impfstoffen eigentlich um DNA-Impfstoffe handelt.

Die von Sputnik V, AstraZeneca und Johnson & Johnson hergestellten Impfstoffe enthalten DNA (nicht nur RNA), die in den Kern menschlicher Zellen eingeschleust wird, um schließlich im Labor hergestellte Spike-Proteine zu übersetzen und zu replizieren. Indien erhält einen neuartigen DNA-Impfstoff, der von Zydus Cadila hergestellt wird; er wird ZyCoV-D heißen. Dieser Impfstoff enthält weniger DNA als die anderen DNA-Impfstoffe, und diese DNA ist nicht durch einen viralen Vektor (Adenovirus) verdeckt. Bei diesen Impfstoffen ist die 1 200 Aminosäuren umfassende Sequenz des Coronavirus-Spike-Proteins in einem Plasmid enthalten und wird in einem dreimaligen, dreimonatigen Dosisprotokoll unter Verwendung eines Hochdruckflüssigkeitsstroms, der die DNA enthält, intradermal verabreicht.

Genexperimente, zelluläre Umprogrammierung und die Zerstörung des angeborenen Immunsystems

Die mit Adenoviren geimpften Covidimpfstoffe enthalten alle DNA aus dem manipulierten Spike-Protein. Diese Impfstoffe transportieren die DNA der Biowaffe heimlich, indem sie sie in einer Adenovirus-Hülle verstecken. Sobald die DNA des Spike-Proteins das angeborene Immunsystem umgangen hat, werden seine genetischen Anweisungen in die menschlichen Zellen eingeschrieben, wodurch die im Labor hergestellten Spike-Proteine massenhaft produziert werden. Die pharmazeutischen Medien und die Faktenprüfer lügen weiterhin über die experimentelle, genverändernde Wissenschaft hinter den neuen COVID-Impfstoffen. Sie behaupten unisono, dass die Impfstoffe die menschliche DNA nicht verändern oder die genetische Expression verändern. Bei diesen Impfstoffen handelt es sich jedoch um genetische Experimente, die darauf abzielen, die Menschen von Impfstoff-Updates abhängig zu machen; die Impfungen wurden so konzipiert, dass sie das angeborene Immunsystem durchbrechen, um zu verändern, wie Zellen den körpereigenen genetischen Code lesen. Die mit Adenoviren geimpften Impfstoffe schleusen die DNA des Spike-Proteins in die Zelle ein, indem sie das Adenovirus nutzen, um die angeborene Immunantwort zu unterlaufen. Bei den mRNA-Impfstoffen werden Lipid-Nanopartikel verwendet, um die Anweisungen zu verbergen und sie in die Ribosomen der Zelle einzuschleusen. In der Anfangsphase der Unterwanderung des Immunsystems rufen diese Impfstoffe keine ausreichend starke T-Zell-Antwort hervor, um eine ausreichende Anzahl von T-Helfer-1-, T-Helfer-2- und Gedächtnis-B-Zellen zu erzeugen. Da das angeborene Immunsystem nicht dem gesamten Virus, einschließlich der Hülle und des Nukleokapsids, ausgesetzt ist, leidet das Immunsystem. Diese unvollständige und unterdrückte Immunreaktion bereitet den Körper auf schwere Krankheiten bei einer erneuten Infektion vor.

Keine Garantie, dass diese genverändernden Experimente vorübergehend sind

Bei dieser neuen Impfstofftechnologie wird die Boten-RNA oder die DNA eines fremden, im Labor hergestellten Spike-Proteins in den Körper eingeführt, um die natürliche Proteinsynthese der betroffenen Zellen zu überschreiben. Sobald dieser natürliche Transkriptionsprozess durch die Impfstoffe verändert wurde, gibt es keine Garantie dafür, dass die Zellen diesen fremden Code nicht mehr verwenden. Es gibt keine Studien, die kartieren, wohin die Spike-Proteine im Körper wandern, wie lange sie sich halten können oder ob ihre Replikation die Proteinsynthese auf unbestimmte Zeit verändert und Teil der menschlichen Zellen oder der menschlichen DNA wird. Da die DNA nicht in der Lage ist, sich selbst zu transkribieren, müssen die DNA-Impfstoffe die fremde DNA in den Kern der menschlichen Zelle einschleusen. Dadurch kann die Boten-RNA eine Einwegkopie der DNA erstellen und Anweisungen für die Proteinsynthese im Ribosom vorbereiten. Die RNA hat die Fähigkeit, mit den Ribosomen der Zelle zu interagieren, und ist für die Kodierung des Proteintyps verantwortlich, den die Zelle herstellen soll. Wenn die vorherrschenden Mutationen des Spike-Proteins in der Natur entdeckt werden, können die Impfstoffhersteller diese DNA studieren und die DNA und mRNA in ihren Impfstoffen umrüsten, um jedes Jahr neue Sequenzen des Spike-Proteins im Menschen zu replizieren.