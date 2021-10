Es ist eine Vierte Zeitenwende: Was habt ihr erwartet?

„Denkt mal darüber nach, was passiert, wenn ein schrecklicher Wintersturm heraufzieht. Ihr hört die Wetterwarnungen, aber habt vielleicht nicht darauf reagiert. Der Himmel verdunkelt sich. Dann schlägt der Sturm mit voller Wucht zu und die Luft wird zu einem heulenden Weiß. Nach und nach brechen die Verbindungen zum Maschinenzeitalter zusammen. Die Stromversorgung bricht ein, kein TV mehr. Batterien gehen zur Neige, kein Radio mehr. Das Telefon ist stumm. Auf die Straße kann man sich nicht wagen und Autos bleiben stecken. Die Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Alltägliche Gegenstände der modernen Zivilisation – Bankautomaten, Anlagefonds, Einkaufszentren, Computer, Satelliten, Flugzeuge, Regierungen – werden bedeutungslos. Nun stellt euch vor, ihr und eure Liebsten stecken in einem wütenden Blizzard, der mehrere Jahre andauert. Überlegt mal, was ihr brauchen würdet, wer euch helfen könnte und warum euer Schicksal irgend jemanden interessieren sollte außer euch selbst. So plant man für einen langanhaltenden Winter. Glaubt ja nicht, ihr könntet der Vierten Wende entrinnen. Die Geschichte warnt uns, dass eine Krise jene grundlegende soziale und wirtschaftliche Umgebung umgestalten wird, die wir für gegeben betrachten.“

– The Fourth Turning – Strauss & Howe

„Im Rückblick mag der Auslöser so bedrohlich erscheinen wie ein Finanzcrash, so gewöhnlich wie eine nationale Wahl oder so trivial wie eine Tea Party. Der Katalysator wird sich gemäß einer grundlegenden Krisendynamik entfalten, die all diesen Szenarien zugrunde liegt: Eine Initialzündung wird eine Kettenreaktion von unnachgiebigen Reaktionen und weiteren Notfällen auslösen. Die Kernelemente dieser Szenarien (Verschuldung, zivilgesellschaftlicher Verfall, globale Unordnung) werden wichtiger sein als die Details, die der Katalysator auf unerklärliche Weise nebeneinander stellt und miteinander verbindet. Wenn ausländische Gesellschaften ebenfalls in eine Vierte Wende eintreten, könnte dies die Kettenreaktion beschleunigen. Im In- und Ausland werden diese Ereignisse das Zerreißen des zivilen Gefüges an Punkten extremer Verwundbarkeit widerspiegeln – Problembereiche, in denen Amerika notwendige Maßnahmen vernachlässigt, verweigert oder verzögert hat.“ –

Die vierte Zeitenwende – Strauss & Howe



Ich habe über diese Vierte Wende in Artikeln nachgedacht, seit sie im September 2008 mit der von der Wall Street und der Federal Reserve initiierten globalen Finanzimplosion spektakulär einsetzte. Die obige Beschreibung ist treffend, da dieser seit zwei Jahrzehnten andauernde