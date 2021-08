Dringende Warnung, Impfpässe im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit? Warum Impfpässe abgelehnt werden müssen

mercola.com

Illinois hat Vax Verify eingeführt, ein Online-Portal zur Überprüfung der COVID-Impfung für Einwohner. Jeder, der über 18 Jahre alt ist, kann das Portal nutzen, um seine Impfunterlagen für Veranstaltungen und Unternehmen, die dies verlangen, zu überprüfen und herunterzuladen

Die Identitätsauthentifizierung auf dem Vax Verify-Portal erfolgt über einen einmaligen Verifizierungsprozess durch das Kreditauskunfteiunternehmen Experian – eine Entscheidung, die darauf hindeutet, dass der Impfpass in Zukunft mit Finanzinformationen verknüpft werden wird

Ende Juli 2021 kündigte Thales eine digitale biometrische ID-Brieftasche an, die den „Zugang zu staatlichen Dienstleistungen von überall“ ermöglichen soll. Thales räumt ein, dass der Impfpass „als Vorläufer für die Einführung mobiler digitaler IDs dienen wird“.

Der Plan ist, so viele persönliche Informationen wie möglich zu sammeln und zusammenzuführen, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass diese Daten nicht zu Kontrollzwecken, für Social Engineering und zu Profitzwecken weitergegeben werden. Das ist es, was Google, Facebook und andere Plattformen schon seit Jahren tun.

The Great Reset bindet Sie durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto, Ihren Gesundheitsdaten und Ihrem Sozialkreditsystem verknüpft ist, in sein neues soziales Kontrollsystem ein, das dann dazu verwendet werden kann, jede Facette Ihres Lebens zu bestimmen.

Am 12. August 2021 berichtete NBC Chicago1 über den Start von Vax Verify, einem Online-Portal zur Überprüfung der COVID-Impfung für Einwohner von Illinois. Jeder, der über 18 Jahre alt ist, kann das Portal nutzen, um seine Impfunterlagen für Veranstaltungen und Unternehmen, die dies verlangen, zu überprüfen und herunterzuladen. Die Direktorin des Illinois Department of Public Health, Dr. Ngozi Ezike, sagte in einer Erklärung:

„Da immer mehr Unternehmen, Veranstaltungen, Organisationen und andere den Nachweis einer Impfung verlangen, können die Einwohner von Illinois mit Vax Verify bestätigen, dass sie gegen COVID-19 geimpft wurden. Angesichts des aktuellen Anstiegs der Fälle entscheiden sich immer mehr Menschen für eine COVID-19-Impfung, und dieses neue Tool wird den Einwohnern dabei helfen, ihre Impfung bei Bedarf zu bestätigen.“

Werden Ihr medizinischer Status und Ihre Finanzen miteinander verknüpft?

Die Identitätsauthentifizierung auf dem Vax Verify-Portal erfolgt über einen einmaligen Verifizierungsprozess durch das Finanzunternehmen Experian – eine Entscheidung, die darauf hindeutet, dass Ihre medizinische Geschichte und Ihre Finanzen in Zukunft miteinander verknüpft werden könnten.

Dies ist ein riskantes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass bereits jetzt Forderungen laut werden, ungeimpfte Personen auf verschiedenste Weise aus der Gesellschaft auszuschließen. So haben Politiker, Regierungsbeamte, Gesundheitsbehörden, Medienvertreter und das gemeine Volk vorgeschlagen, das Leben für Ungeimpfte unerträglich zu machen, indem sie:

Sie müssen sich täglich auf eigene Kosten testen lassen.

Kürzung ihrer Gehaltszahlungen (sofern sie überhaupt arbeiten dürfen)

ihnen nicht erstattungsfähige Quarantänegebühren aufzuerlegen

Verweigerung der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern und privaten Arztpraxen

Stornierung ihrer privaten Versicherung oder Erhöhung der Prämien um Tausende von Dollar pro Jahr

Aussetzung ihrer Waffenscheine

Entzug des Führerscheins

Verweigerung des Zugangs zu Krediten

Vorenthaltung staatlicher Unterstützung

Vorenthaltung von Bundesleistungen wie Sozialversicherung, VA-Leistungen, Sozialwohnungen und Renten

Ausschluss aus Bars und Restaurants

Ausschluss aus Fitnessstudios und Hotels

Ausschluss vom Lebensmitteleinkauf in Lebensmittelgeschäften

Verbot der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und des Reisens in Flugzeugen

So wie es aussieht, ist es nicht schwer, sich eine nahe Zukunft vorzustellen, in der es ungeimpften Menschen nicht erlaubt ist, einen Job zu haben, eine Ausbildung zu machen, zu reisen oder sogar Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen zu haben. Für bare Münze genommen, deutet die derzeitige Rhetorik darauf hin, dass der Plan darin besteht, das Leben all jener zu zerstören, die sich weigern, an diesem medizinischen Experiment teilzunehmen.

Dies ist die größtmögliche Nötigung, die es geben kann, und die Nötigung von Freiwilligen zur Teilnahme an medizinischen Versuchen am Menschen ist sowohl durch nationale als auch durch internationale Bioethikgesetze streng verboten. Dennoch geschieht dies in einem Ausmaß, das nicht weniger als verblüffend ist, und mit voller Unterstützung der US-Regierung.

Es ist nicht nur ein Impfpass

Jahrelang hat Naomi Wolf, Autorin des Buches Das Ende von Amerika: Letter of Warning to a Young Patriot“, warnt seit Jahren davor, dass sich die Vereinigten Staaten auf dem Weg zur Tyrannei befinden. In ihrem Buch legt sie 10 Schritte auf dem Weg zur Tyrannei dar, die von praktisch allen Möchtegern-Tyrannen befolgt werden, egal ob sie politisch links oder rechts stehen. Sie wurden in Italien in den 20er Jahren, in Deutschland in den 30er Jahren, in Ostdeutschland in den 50er Jahren, in Chile in den 70er Jahren, in China in den 80er Jahren und jetzt gerade weltweit befolgt.

Die 10 Schritte zur Tyrannei beginnen mit der Beschwörung einer furchterregenden inneren und/oder äußeren Bedrohung. Dabei kann es sich um eine reale oder eine eingebildete Bedrohung handeln, aber in jedem Fall ist es eine aufgebauschte Bedrohung. Von 2001 an war diese Bedrohung der Terrorismus, der als Rechtfertigung für die Beschneidung unserer Freiheiten diente.

Der „Krieg gegen den Terror“ hat sich nun von unbekannten Terroristen auf einen noch schwer fassbaren Feind verlagert: das Virus. Und im Gegensatz zu früheren Kriegen gehören zu den Staatsfeinden jetzt auch die eigenen Bürger.

Die strafbaren Handlungen des Terrors haben sich ebenfalls verlagert: von der Sprengung von Dingen mit Sprengstoff hin zur einfachen Meinungsverschiedenheit mit unserer Regierung in medizinischen Fragen und der Ablehnung irrationaler Gesundheitsempfehlungen. Die „Opposition gegen COVID-Maßnahmen“ steht jetzt sogar auf der Liste der potenziellen Terrorbedrohungen des Ministeriums für Heimatschutz.

In einem Interview mit Steve Hilton von Fox News am 28. März 2021 erläuterte Wolf, wie Impfpässe letztendlich dazu verwendet werden, Sie zu kontrollieren und die Freiheit des Menschen vollständig auszulöschen:

Impfpass klingt nach einer schönen Sache, wenn man nicht versteht, was diese Plattformen leisten können“, sagte sie. „Ich bin CEO eines Technologieunternehmens, ich weiß, was diese Plattformen können. Es geht nicht um den Impfstoff, es geht nicht um den Virus, es geht um Ihre Daten. Wenn das erst einmal eingeführt ist, haben Sie keine Wahl mehr, ob Sie Teil des Systems sein wollen. Was die Leute verstehen müssen, ist, dass jede andere Funktionalität auf diese Plattform geladen werden kann … Sie kann mit Ihrem Paypal-Konto, mit Ihrer digitalen Währung zusammengelegt werden.

Microsoft spricht bereits davon, es mit Zahlungsplänen zu verbinden. Ihr Netzwerk kann aufgesaugt werden. Es lokalisiert Sie überall, wo Sie hingehen. Ihre Kreditgeschichte kann einbezogen werden. Ihr gesamter medizinischer und gesundheitlicher Werdegang kann einbezogen werden … Es ist so viel mehr als ein Impfpass … Ich kann nicht genug betonen, dass es die Macht hat, Ihr Leben abzuschalten oder einzuschalten, Sie in die Gesellschaft einzubinden oder an den Rand zu drängen.

Die digitale ID-Brieftasche ist da

Dass der Great Reset vor der Tür steht, ist klar. Ende Juli 2021 kündigte Thales eine digitale biometrische ID-Brieftasche an, mit der man „von überall aus auf Behördendienste zugreifen“ kann.

In dem Artikel wird erläutert, wie die letzten 18 Monate dazu geführt haben, dass wir ein digitales Äquivalent für Dienstleistungen benötigen, die wir normalerweise persönlich in Anspruch nehmen. Hier erklärt Thales, was bisher als Verschwörungstheorie abgetan wurde:

Sogenannte digitale ‚Impfpässe‘ werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Bürgern den Zugang zu allen möglichen Dienstleistungen zu ermöglichen, und sie werden als Vorläufer für die Einführung mobiler digitaler IDs dienen.

Thales gibt zu, dass dies die Absicht hinter der Einführung von Impfpässen in der Europäischen Union ist. Thales erklärt weiter, dass die digitalen IDs:

Ermöglicht es Ihnen, Ihre Identität zu authentifizieren

Sie können mehrere Dokumente an einem Ort aufbewahren

Kombinieren Sie Identitätsüberprüfung und Zahlungen

Verwaltung digitaler Unterschriften, wodurch die Ausführung von Verträgen aus der Ferne ermöglicht wird

Wenn Sie sich die Liste der vorgeschlagenen Strafen für das Fehlen einer COVID-Injektion ansehen, können Sie sehen, wie diese Technologie all diese Prozesse mehr oder weniger automatisch machen könnte. Der Impfpass wird einfach zu einer digitalen ID-Brieftasche, und ohne eine digitale ID-Brieftasche kann man einfach nichts tun und nirgendwo hingehen.

Wenn Sie sich darüber aufregen, dass PayPal und andere digitale Transaktionsdienste Ihr Konto aufgrund Ihrer persönlichen Ansichten und der Dinge, die Sie lesen, schließen, dann warten Sie nur, bis Ihr gesamtes Leben an einen digitalen Ausweis gebunden ist und Sie Ihre monatliche Geheiminjektion verpassen.

Sie könnten sich plötzlich als Unperson wiederfinden, ohne Zugang zu Lebensmitteln, Geld oder Dienstleistungen jeglicher Art – und wahrscheinlich auch ohne ein echtes menschliches Wesen, bei dem Sie sich beschweren oder Einspruch erheben könnten.

Natürlich wird diese digitale ID zweifellos auch mit einer von China inspirierten sozialen Kreditwürdigkeit verknüpft sein, so dass Sie zu einer Persona non grata – einem inakzeptablen und unwillkommenen Ausgestoßenen – werden könnten, wenn Sie nur illegal die Straße überqueren oder den Kot Ihres Hundes nicht aufheben. Videoüberwachung mit Gesichtserkennung ist allgegenwärtig, und Sie tragen bereits einen (oder zwei) Geolokalisierungs-Tracker bei sich.

Es gibt keine Rechtsmittel gegen Verletzungen der Privatsphäre

Dass Impfpässe Ihre Privatsphäre verletzen werden, ist praktisch garantiert. Wie die MSNBC-Kolumnistin Tiffany Li in einem Artikel mit dem Titel „The Risks of COVID ‚Vaccine Passports‘ Are Scarier Than You Might Think“ (Die Risiken von COVID-‚Impfpässen‘ sind beängstigender als Sie denken) feststellt:

„Das Fehlen eines Bundesgesetzes zum Schutz der Privatsphäre macht digitale Impfpässe anfällig für Datenschutzverletzungen, sie lösen nicht das eklatante Problem der Ungleichheit bei der Impfung, und, was vielleicht am gefährlichsten ist, sie bergen die Gefahr, ein System von Besitzenden und Besitzlosen zu verstärken, während unsere armen und marginalisierten Gemeinschaften bereits unverhältnismäßig stark unter der Pandemie leiden … Während Impfpässe also dazu beitragen könnten, das Ende der Pandemie zu beschleunigen, bergen sie auch erhebliche Risiken für die Privatsphäre, die Gleichberechtigung und die bürgerlichen Freiheiten. Es gibt Möglichkeiten, Impfpass-Apps so zu gestalten, dass die Privatsphäre des Einzelnen so weit wie möglich geschützt wird.

Das Problem bei allen Lösungen ist jedoch, dass uns Rechtsmittel für Verletzungen der Privatsphäre und technologische Diskriminierung fehlen … Es gibt nur wenige rechtliche Grenzen für die Daten, die eine Impfpass-App sammeln könnte, und die Dinge werden kompliziert, wenn sich Menschen gezwungen fühlen, die Apps zu benutzen, um wieder in die Gesellschaft einzutreten. Natürlich gibt es Möglichkeiten, diese Datenschutz- und Sicherheitsprobleme zu lösen. Impfpass-Apps sollten so wenig Informationen wie möglich sammeln – und nur solche, die unbedingt notwendig sind, um Impfungen zu überprüfen.

Staaten und Unternehmen müssten sich verpflichten, die von den Apps gesammelten Informationen nicht zu verkaufen – oder zumindest die Gesundheitsdaten oder andere sensible private Informationen nicht zu verkaufen.“

Vergessen Sie die Privatsphäre – Sie werden keine haben

Leider ist das nicht der Plan. Im Gegenteil, der Plan ist ganz klar, so viele persönliche Daten wie möglich zu sammeln und zusammenzuführen, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass diese Daten nicht für den Profit eines anderen weitergegeben werden.

Der Große Reset bindet Sie durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto, Ihren Gesundheitsdaten und Ihrem sozialen Kreditsystem verknüpft ist, an sein Kontrollsystem, sodass es dann verwendet werden kann, um jeden Aspekt Ihres Lebens zu bestimmen

Das tun Google, Facebook und andere Plattformen schon seit Jahren. Big Data ist eine ganz eigene Branche, und sie werden kaum auf die Chance verzichten, von der beispiellosen Menge an personalisierten Daten zu profitieren, die sie durch das Anzapfen digitaler IDs erhalten können. Das scheint zu diesem Zeitpunkt eine Selbstverständlichkeit zu sein. Hinzu kommen die Tatsachen, dass:

In einem Weißbuch der Rockefeller Foundation heißt es, dass die Privatsphäre notwendigerweise gelockert werden muss, wenn wir die biologischen Bedrohungen besiegen wollen

Biologische Bedrohungen sind der neue Krieg, der nie enden wird, weil er der Weg zum Great Reset ist.

Der Great Reset und die anschließende technokratische Herrschaft hängen vom Social Engineering ab, und

Effektives Social Engineering hängt von Big Data aus der Massenüberwachung ab, kombiniert mit künstlicher Intelligenz

Wir sind auf dem Weg dorthin, wo nur wenige hinwollen

Wie der unabhängige Journalist James Corbett erklärt, bindet der Great Reset Sie durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto, Ihren Gesundheitsdaten und Ihrem Sozialkreditsystem verknüpft ist, an sein Kontrollsystem, sodass es dann dazu verwendet werden kann, jeden Aspekt Ihres Lebens zu diktieren. Wenn uns diese Pandemie etwas gelehrt hat, dann, dass Möchtegern-Diktatoren die Macht nicht an das Volk zurückgeben, wenn sie sie einmal haben.

Sobald man auch nur ein Minimum an Freiheit aufgegeben hat, muss man mit allen Mitteln darum kämpfen, sie zurückzubekommen. Das sehen wir derzeit in allen US-Bundesstaaten, in denen die Gouverneure nach mehr als 18 Monaten immer noch an vorübergehenden Notstandsbefugnissen festhalten. Freiheit wird einfach nicht verschenkt, und es ist viel einfacher, seine Freiheit zu schützen, als sie zurückzubekommen, wenn sie einem einmal genommen wurde.

Bedenken Sie auch, dass die gesamte Hardware, Software, Überwachungstechnologie und künstliche Intelligenz, die die Technokraten benötigen, um Ihr Leben zu kontrollieren und zu ruinieren, bereits vorhanden ist. Alles, was sie tun müssen, ist, alles miteinander zu verknüpfen und all die verschiedenen Datenpunkte mit jeder einzelnen Person zu verbinden. Sobald das geschehen ist, gehorchen Sie entweder dem nächsten Dekret oder Sie werden sich von der Matrix, die den Alltag ausmacht, abkoppeln.

In einem Artikel vom 7. Januar 2021 mit dem Titel „Technocrats Embrace a New COVID Policy: Vaccine Passports“ (Impfpässe), stellte Mitchell Nemeth fest, dass „das Konzept eines Impfpasses vorerst nur eine abstrakte Idee ist“. Nur sieben Monate später sind wir schon mittendrin, und die Regierungen von Staaten und Ländern auf der ganzen Welt führen Gesundheitspässe und entsprechende Verordnungen ein.

Damals wies Nemeth darauf hin, dass die Kommunistische Partei Chinas diese Idee aufgreift, und forderte die Länder auf, ihre Politik mit der Chinas zu „harmonisieren“, wo QR-Codes verwendet werden, um zu bestimmen, wer aufgrund seines Infektionsstatus öffentliche Räume betreten darf und wer nicht – wobei ein Test verwendet wird, von dem inzwischen bekannt ist, dass er überwiegend falsch positive Ergebnisse liefert.

Das chinesische Überwachungssystem ist in der Lage, die Reise einer infizierten Person durch die Stadt minutengenau zu verfolgen und automatisch jede Person zu markieren, der sie auf ihrem Weg bis auf einen Meter nahe gekommen ist, sodass sie einen QR-Code erhalten und zu Hause in Quarantäne gehen müssen.

CDC hat uns über das Übertragungsrisiko im Freien getäuscht

Da wir gerade beim Thema Übertragung sind, hoffe ich, dass Sie sich den Bericht von Tucker Carlson am Anfang dieses Artikels ansehen. Er deckt in nur 15 Minuten eine ganze Menge ab, einschließlich der Enthüllung, dass die CDC gelogen hat, als sie behauptete, die Übertragung im Freien mache „weniger als 10 % der COVID-Fälle“ aus – eine Statistik, die zu der Empfehlung führte, eine Maske zu tragen, wenn man im Freien spazieren geht oder Sport treibt.

Wie sich herausstellte, basierte die 10%-Statistik „teilweise auf einer falschen Klassifizierung einiger COVID-Übertragungen, die tatsächlich in geschlossenen Räumen stattfanden“, so die New York Times, die Anfang Mai 2021 über die Geschichte berichtete.

„Die Behauptung, dass weniger als 10 % der COVID-Übertragungen im Freien stattfinden, ist so, als würde man sagen, dass Haie weniger als 20.000 Schwimmer pro Jahr angreifen. (Die tatsächliche weltweite Zahl liegt bei etwa 150.) Das ist wahr und trügerisch zugleich“, so die New York Times.

Hinzu kommt, dass selbst in geschlossenen Räumen die Übertragungsrate äußerst gering ist – wahrscheinlich unter 1 % und möglicherweise sogar nur 0,1 %, berichtet Carlson. Das Risiko, sich anzustecken, ist also auch in geschlossenen Räumen gering, mit oder ohne Maske. Natürlich bringt das Tragen einer Maske im Freien nichts, vor allem nicht, wenn Sie Sport treiben.

Pässe beweisen keine Immunität, sondern nur die Einhaltung der Vorschriften“.

Um auf die Passfrage zurückzukommen, wies die unabhängige Journalistin Sharyl Attkisson in einem Blogbeitrag Mitte August 2021 auf etwas hin, das eigentlich für jeden offensichtlich sein sollte, es aber aus irgendeinem Grund immer noch nicht ist: „Impfpässe beweisen keine Immunität, sondern nur die Einhaltung der Vorschriften“.

Der Grund dafür ist einfach. Die COVID-Impfungen verhindern weder eine Infektion noch eine Übertragung. Dies wird von allen Entwicklern der COVID-Impfung, der CDC und realen Infektionsdaten zugegeben. Da die Impfung eine Ansteckung oder Übertragung nicht verhindern kann, stellen diejenigen, die die Impfung erhalten haben, kein geringeres Risiko für andere Menschen dar als eine ungeimpfte Person. Welchen Nutzen für die öffentliche Gesundheit bietet der Impfpass also genau?

„Das einzig Sichere, was ein Impfpass oder eine Verifizierung beweist, ist, dass jemand den Ratschlägen oder Vorschriften nachgekommen ist“, schreibt Attkisson. „Er garantiert nicht, dass die Person ein gewisses Maß an Immunität besitzt. Die Person könnte mit COVID-19 infiziert sein und es an andere weitergeben. Die breitere und länger anhaltende Immunität, von der Wissenschaftler glauben, dass sie bei den über 120 Millionen Amerikanern besteht, die sich von COVID erholt haben (oder infiziert wurden, ohne Symptome zu zeigen), wird in der öffentlichen Diskussion kaum erwähnt.

Diese Gruppe ist den meisten wissenschaftlichen Daten zufolge im Allgemeinen besser geschützt als die Gruppe der geimpften Patienten, insbesondere unter den Geimpften, bei denen die Impfstoffe nicht mehr so wirksam sind wie in den ersten Monaten nach der Impfung. Was steckt Ihrer Meinung nach hinter dem Vorstoß, Impfungen und Pässe vorzuschreiben und die natürliche Immunität zu ignorieren?“

In den Kommentaren auf Attkissons Blog wurde überwiegend die Meinung vertreten, dass hinter den Impfpässen die Absicht steht, Macht zu erlangen, die Bevölkerung zu kontrollieren und die Einnahmequellen von Big Pharma zu vergrößern. Wie sehen Sie das?

Wie könnten sich Impfpässe auf unsere Wirtschaft auswirken?

Abschließend wird in einem Blogbeitrag der Birch Gold Group, einem Spezialisten für Edelmetall-IRAs, erörtert, wie sich Impfpässe auf die Finanzwelt auswirken und die wirtschaftliche Landschaft umgestalten könnten:

„Ja, es ist jetzt ein offizielles Anliegen … Ein obligatorischer ‚Impfpass‘ … Sollte ein obligatorisches Impfpass-System eingeführt werden, wird das Leben nie wieder normal sein … Ein solches Programm würde bedeuten, dass etwa die Hälfte des Landes in die Lage versetzt werden könnte, zu hören, dass sie kein Recht auf Beschäftigung oder möglicherweise sogar auf allgemeine Interaktion im Handel haben, weil sie die experimentelle Impfung nicht nehmen wollen … Zweitens müssen wir bedenken, welche unmittelbaren wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen dieser Konflikt haben wird. Schauen Sie sich zum Beispiel an, wie viele Verlagerungen und Abwanderungen es allein im letzten Jahr in den USA gegeben hat … Wie gut dokumentiert ist, erholen sich blaue Staaten im Vergleich zu roten Staaten mit weniger Restriktionen wirtschaftlich viel langsamer. Und nicht nur das: Geld wandert mit den Menschen. Das ist eine harte Realität …

Aber nehmen wir einmal an, die Impfpässe würden überall im Land zur gleichen Zeit eingeführt. Was würde dann passieren? Nun, der bürokratische Aufwand, der zwischen dem Durchschnittsverbraucher und dem alltäglichen Handel entstehen würde, wäre immens, und mit der Bürokratie geht eine Verlangsamung der Wirtschaft einher. Es müssten ganz neue Bereiche der Regierung geschaffen werden, um die Vorschriften für Impfpässe zu verfolgen und durchzusetzen … Es müssten regelmäßige Inspektionen von Unternehmen eingeführt werden, und es müssten neue Steuern eingeführt werden, um das System zu finanzieren, …

Das Endergebnis wäre der völlige Zerfall des Kleinunternehmertums … und natürlich würden dabei viele Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Weniger Wettbewerb bedeutet ständig steigende Preise und eine geringere Qualität von Waren und Dienstleistungen … Andererseits … [w]enn Regierungen den Binnenhandel einschränken und die Beteiligung der Verbraucher aufgrund leichtfertiger Anforderungen begrenzen, finden die Menschen … andere Wege, um die Dinge, die sie brauchen, freier zu bekommen. Das bedeutet Schwarzmarkthandel oder Tauschbörsen, alternative Währungen und manchmal ganze Untergrundwirtschaften …

Und das ist der Punkt, an dem der staatliche Deckmantel der Humanität wirklich fallen und die wahre Tyrannei zum Vorschein kommen wird … Indem sie sich gegenseitig helfen, würden die Menschen „die Tür“ zum Überleben außerhalb des Systems öffnen, und wenn Überleben möglich ist, dann ist auch Nicht-Impfen möglich. Daher wird das Establishment das Argument vorbringen, dass alternative Ökonomien „zum Wohle der Gesellschaft als Ganzes“ beseitigt werden müssen. Für Totalitarismus gibt es immer eine Ausrede. Da ein großer Teil der Bevölkerung nach einer Möglichkeit sucht, ohne Unterdrückung zu leben, werden alternative Märkte florieren, und die Regierung wird ihnen den Kampf ansagen. Das bedeutet, dass die Menschen gezwungen sein werden, Krieg gegen die Regierung zu führen. Das ist in jedem Szenario unvermeidlich …

Der reine Tauschhandel wird nützlich sein, aber auch Edelmetalle (vor allem Gold und Silber) und andere harte Güter mit innerem Wert und Nutzen. Was ich in naher Zukunft sehe, ist eine wirtschaftliche Katastrophe im Gefolge jedes Versuchs eines Impfpass-Systems. Millionen von Menschen werden ihre Arbeit verlieren oder aus Protest kündigen. Kleine Unternehmen werden unter der Last der Bürokratie und der ständigen Kontrolle verschwinden. Die Qualität von Waren und Dienstleistungen wird unter dem schwindenden Wettbewerb leiden. Aber ich sehe auch die Geburt eines völlig neuen Wirtschaftssystems außerhalb des Kontrollnetzes des Mainstreams. Ich sehe die Rückkehr echter freier Märkte, und schließlich sehe ich eine ausgewachsene Rebellion.

Ich schlage vor, dass sich die Menschen auf diese Eventualität vorbereiten. Wir müssen wieder zu Produzenten und nicht nur zu Konsumenten werden. Um in dem neuen Handelsumfeld erfolgreich zu sein, müssen wir in der Lage sein, Notwendiges herzustellen, Notwendiges zu reparieren oder notwendige Fähigkeiten zu vermitteln. Diejenigen, die dazu in der Lage sind, werden auf den alternativen Märkten sehr gut abschneiden.

Ablehnung von Impfpässen

Wie der Autor des Birch-Gold-Artikels sehe auch ich nichts Positives in den verpflichtenden COVID-Injektionen und Impfpässen, sondern nur die Zerstörung von Leben und Existenzgrundlagen. Und dabei ist die potenzielle Zerstörung der Gesundheit der Menschen noch nicht einmal mit eingerechnet.

Schon jetzt hat sich etwa die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung dem Risiko ernsthafter Gesundheitsprobleme in der Zukunft ausgesetzt, deren ganzes Ausmaß noch nicht abzusehen ist. Kann das Gesundheitssystem einen solchen Ansturm überstehen?

Wird das medizinische System überhaupt langfristig überleben, wenn die schlimmsten Vorhersagen eintreten und die Menschen erkennen, dass sie von Menschen, denen sie ihr Leben anvertraut haben, getäuscht wurden? Und wer wird für das medizinische Gemetzel bezahlen – wiederum, wenn sich die schlimmsten Vermutungen bewahrheiten sollten?

Der Ausweg aus diesem Albtraum besteht meiner Meinung nach darin, jetzt einfach „Nein“ zu sagen, solange noch genug von uns da sind, um das Blatt zu wenden. Ja, Sie könnten Ihren Job verlieren. Kündigen Sie nicht. Lassen Sie sich entlassen und lassen Sie sich den Grund (Impfstoffverweigerung) schriftlich geben. Ja, es kann sein, dass Sie in der nächsten Zeit nicht mit bestimmten Fluggesellschaften fliegen oder diesen Sommer keine Kreuzfahrt machen können. Hier geht es um das langfristige Spiel. Jede Freiheit, die Sie heute aufgeben, werden Sie morgen nicht mehr zurückbekommen.

Denken Sie daran, dass der Impfpass/die digitale ID-Brieftasche nur so lange gültig ist, wie Sie sich an die aktuellen Regeln halten. Im Moment ist der Preis für den Eintritt in die Gesellschaft eine oder zwei COVID-Impfungen. In ein paar Monaten wird es eine weitere Spritze sein. Und dann noch eine, und dann etwas anderes.

Wenn man einmal in dieser Tretmühle der Compliance angekommen ist, kann man nicht mehr aussteigen. Man muss sich immer wieder fügen, egal was verlangt wird, oder man verliert seine „Privilegien“ – die früher alltägliche Freiheiten waren, die wir unser ganzes Leben lang als selbstverständlich angesehen haben. Ist das wirklich das Leben, das Sie für sich und Ihre Kinder wollen?

Wenn nicht, müssen Sie mutig sein. Die gute Nachricht ist, dass wir in diesem Krieg den Kugeln nicht ausweichen müssen. Aber wir müssen Zivilcourage zeigen und einfach sagen: „Nein, ich werde meine Freiheit nicht aufgeben. Nicht für einen Virus. Nicht für irgendetwas.“

