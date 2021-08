BigTech werden die Banken ersetzen

armstrongeconomics.com

FRAGE: Können Sie erklären, inwiefern die Nutzung von Jack Dorseys Finanztools eine weitere Möglichkeit ist, wie die Amerikaner ihre Freiheiten aufgeben, obwohl die Transaktionsgebühren nur einen Bruchteil von denen der Banken betragen und die Zeitdauer minimal ist.

ANTWORT: Damals, im Jahr 2020, hatte ich Informationen, dass BigTech in der Schlange stand und ihnen versprochen wurde, dass sie Online-Banking erhalten würden, wenn sie helfen würden, Trump zu stürzen. BigTech wurde die Macht versprochen, die Banken zu stürzen. Die Mächtigen wollen, dass jeder im Bankensystem ein für alle Mal mit dem Papiergeld Schluss macht. Sie haben erkannt, dass der Stolperstein darin besteht, dass es über 1 Milliarde Menschen außerhalb des Bankensystems gibt (lesen Sie einfach was der IWF schreibt). Es ist ein absolut irrsinniges Ziel, jeden Ziegenhirten in abgelegenen Gegenden online zu haben. Aber die Leute, die diese Ideen haben, sind eher egoistische Verrückte als praktisch intelligente Menschen, die jemals in solche Gegenden gereist sind.

Für Big Tech stand bei den Wahlen 2020 viel auf dem Spiel. Ich habe davor gewarnt, dass sie alles zensieren, um zu versuchen, Biden ins Weiße Haus zu drängen, damit sie ihre Chips am 20. Oktober 2020 wieder einlösen können. Die Mainstream-Medien sind ebenfalls mit an Bord und haben sogar Glen Greenwald gezwungen, von der von ihm gegründeten Nachrichtenorganisation zurückzutreten. Die Medien haben auch Zuschüsse vom größten Philanthropen/Manipulierer der Geschichte – Bill Gates – erhalten. Dorseys neue Online-Bank unter dem Namen Square, über die ich im März 2021 berichtet habe, hat meine ursprünglichen Quellen genau getroffen.

Damit die digitale Währung funktioniert, MUSS die Transaktion sofort erfolgen. Man kann nirgendwo hingehen und mit einer digitalen Währung bezahlen, die Stunden oder Tage braucht, um abzurechnen. Im Bankensystem reichen Sie einen Scheck ein, und es dauert oft 3 Tage, bis er eingelöst ist. Das alte Bankensystem kann keine digitalen Transaktionen zulassen, die die Abschaffung des Papiergeldes ermöglichen würden.

Square beantragte im September 2017 bei der FDIC, eine Bank zu werden, die Einlagen entgegennimmt. Im Juli 2018 hatte Dorsey seine Pläne für eine Banklizenz fallen gelassen. Im Jahr 2018 stellte er dann erneut einen Antrag. Zuvor hatte Jack Dorseys Fintech eine Partnerschaft mit der Celtic Bank für Bankprodukte geschlossen. Square begann mit dem Underwriting und der Vergabe von Geschäftskrediten für das bestehende Kreditprodukt von Square Capital.

Dies alles wurde ermöglicht, um die Abschaffung des Papiergeldes voranzutreiben, und dadurch glauben die scheiternden Regierungen, dass sie in der Lage sein werden, die von ihnen geforderten Steuern zu ergreifen, und dass niemand mehr in der Lage sein wird, Steuern zu vermeiden. Darüber hinaus wollen sie den internationalen Reiseverkehr so weit wie möglich unterbinden, um „den Planeten zu retten“, aber auch, um zu verhindern, dass die Menschen wegen der Besteuerung aus ihrem Hoheitsgebiet fliehen. Das Endziel ist eine Mischung aus der alten Sowjetunion, in der wir nicht mehr frei reisen können und die uns zu zukünftigen Wirtschaftssklaven macht.

Aus diesem Grund hat Twitter Trump verboten. Welchen Vorwand BigTech auch immer nutzen kann, um Trump auszuschalten und sicherzustellen, dass Biden die Wahl gewinnt, es wurde alles getan, um diese Agenda voranzutreiben, bei der ihnen versprochen wurde, dass traditionelle Banken obsolet werden würden. Filialen werden nicht mehr benötigt. Man kann bereits einen Scheck einreichen, indem man ihn mit dem Handy einscannt, so dass man keine Bankfiliale aufsuchen muss. Wenn das Bargeld erst einmal abgeschafft ist, bleibt nur noch ein Bankschließfach übrig, in dem sich ihrer Meinung nach Wertsachen befinden, auf die man Steuern zahlen muss.

Wenn die Regierung alles Papiergeld abschafft, wird der nächste Schritt darin bestehen, alle Renten zu beschlagnahmen, die dann durch das garantierte Grundeinkommen ersetzt werden. Auf diese Weise werden sie in der Lage sein, alle Staatsschulden zu begleichen, und die moderne Geldtheorie wird Wirklichkeit, indem sie unsere Freiheit einschränkt, wenn nicht sogar ganz beseitigt. Die Politiker sehen sich selbst als die Aristokraten, die immer über den großen Ungewaschenen stehen werden.

Dagegen habe ich in den letzten Jahren gekämpft. Ich habe 2015 an der Solution Conference teilgenommen, weil dies genau die Vorschläge waren, gegen die ich hinter dem Vorhang argumentiert habe.