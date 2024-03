Dringender Appell an medizinische Führungskräfte: Sofortiges Moratorium für Covid-Impfstoffe während der Schwangerschaft

585 Millionen Tote oder Verletzte und massive Schädigung von Schwangeren durch Covidin-Injektionen: Arzt alarmiert amerikanische Ärzteorganisationen

In einem mutigen Schritt zum Schutz der Patientengesundheit hat Dr. James Thorp, ein prominenter Geburtshelfer und Spezialist für fötale und mütterliche Medizin, eine deutliche Warnung an führende medizinische Organisationen bezüglich der Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen an schwangere Frauen gerichtet.

Dr. Thorp, der über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Geburtshilfe verfügt, hat das American College of Obstetricians & Gynaecologists (ACOG“), das American Board of ObGyn (ABOG“) und die Society for Maternal Foetal Medicine (SMFM“) formell aufgefordert, den Einsatz von Covid-19-Impfstoffen während der Schwangerschaft unverzüglich einzustellen.

„Sie sind formell in Verzug. Sie müssen ein sofortiges Moratorium für die Verwendung von Covid-19-„Impfstoffen“ in der Schwangerschaft fordern oder Sie werden zivil- und/oder strafrechtlich wegen Fahrlässigkeit, vorsätzlicher Schädigung, Körperverletzung und Mord belangt“, schrieb Dr. Thorp auf Twitter.

„Nach besten Schätzungen sind weltweit 585 Millionen Menschen durch Covid-19-„Impfstoffe“ getötet oder verletzt worden, und Sie haben schwangeren Frauen, Frühgeborenen und Neugeborenen weltweit massiven Schaden zugefügt.“

Der folgende Tweet wurde von Dr. James Thorp am 29. Februar 2024 gepostet.

Mitteilung an die Vorstände und/oder Führungskräfte der folgenden Organisationen: American College of Obstetricians & Gynaecologists http://ACOG.org, American Board of ObGyn http://ABOG.org und Society for Maternal Foetal Medicine http://SMFM.org.

Sie werden formell informiert. Sie müssen ein sofortiges Moratorium für die Verwendung von Covid-19-„Impfstoffen“ während der Schwangerschaft fordern oder Sie werden zivil- und/oder strafrechtlich wegen Fahrlässigkeit, vorsätzlicher Schädigung, Körperverletzung und Mord belangt.

Es gibt inzwischen eine überwältigende Anzahl von mehr als 3.000 in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlichten Artikeln, die Todesfälle und Verletzungen mit diesen angeblichen Impfstoffen in Verbindung bringen, von denen der jüngste AJOG-Artikel zugibt, dass sie in Wirklichkeit Gentherapien sind. ACOG, ABOG und SMFM scheinen sich nicht nur untereinander abgesprochen zu haben, sondern auch große Geldsummen von HHS/CDC erhalten zu haben, um offensichtlich illegale Kooperationsverträge abzuschließen. Dies ist ein klarer Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz.

Die kürzlich veröffentlichte Literatur über die Auswirkungen der mRNA des Impfstoffs und die Möglichkeit, dass sie dauerhaft in das menschliche Genom umgeschrieben wird, erfordert ein sofortiges weltweites Moratorium für Covid-19-Impfstoffe während der Schwangerschaft.

Die überwältigende Anzahl von Veröffentlichungen – weit über 3.000 Manuskripte, die Tod und schwere Verletzungen durch Covid-19-„Impfstoffe“ dokumentieren – macht ein sofortiges weltweites Moratorium erforderlich.

Die besten Schätzungen gehen davon aus, dass 585 Millionen Menschen durch Covid-19-Impfstoffe getötet oder verletzt wurden und dass sie schwangeren Frauen, Früh- und Neugeborenen weltweit massiven Schaden zugefügt haben.

ACOG, ABOG und SMFM, Sie haben die überwältigenden Beweise schon viel zu lange ignoriert und müssen sofort ein Moratorium für die Verwendung dieser gefährlichen Prüfpräparate in der Schwangerschaft fordern oder sich zivil- und/oder strafrechtlich verantworten.