Wissenschaftler schlagen Alarm wegen Geo-Engineering-Plänen von Bill Gates zur „Umkehrung der globalen Erwärmung“!

Mehrere Geo-Engineering-Projekte auf der ganzen Welt haben bei Wissenschaftlern große Besorgnis über die irreversiblen Auswirkungen drastischer Pläne zur Veränderung des Wetters hervorgerufen, die darauf abzielen, die globale Erwärmung „umzukehren“.

Mehrere Projekte werden von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates geleitet, der argumentiert, dass die sogenannte „Klimakrise“ durch eine „globale Abkühlung“ abgewendet werden kann.

Seit mehreren Jahren arbeitet Gates an verschiedenen Methoden zur Veränderung der Erdatmosphäre, von denen viele darauf abzielen, die Wärme und das Licht der Sonne von unserem Planeten fernzuhalten.

Im Jahr 2021 investierten Gates und einige andere reiche Globalisten Millionen in einen Plan, die Stratosphäre mit Kreide zu besprühen, um den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Die Kreide sollte aus Kalziumkarbonat bestehen, dem gleichen Material, das der Hauptbestandteil von Eierschalen, Schneckenhäusern, Muscheln und Perlen ist.

Gates behauptet, sein Plan würde einen Teil der Sonnenstrahlung davon abhalten, die Erdoberfläche zu erreichen, was zu „weniger heißen Bedingungen“ führen würde.

Entsprechende Tests hat der Milliardär bereits über der schwedischen Stadt Kiruna durchgeführt.

Er hofft, bald die Genehmigung von Regierungen auf der ganzen Welt zu erhalten, um damit zu beginnen, Dutzende Millionen Pfund Kreide in die Atmosphäre zu sprühen.

Bei den Tests über Schweden trug ein Ballon 2 kg Kreide und 600 kg wissenschaftliche Ausrüstung in eine Höhe von 12 Meilen (ca. 19 km) über der Erdoberfläche.

Sobald er seine Zielhöhe in der Stratosphäre erreicht hatte, setzte er die Kreide in einer etwa zwei Meilen langen Wolke frei.

Während dieses Tests maßen Wissenschaftler der Harvard-Universität, die mit dem Gates-Experiment in Verbindung stehen, die Auswirkungen der Wolke auf die Sonnenstrahlung, die die Erdoberfläche zu erreichen versucht.

Diese Daten werden für Computersimulationen viel größerer, geplanter Ausbreitungen verwendet.

Allerdings befürchten die Wissenschaftler, dass solche Experimente nach hinten losgehen könnten.

In der Stratosphäre befindet sich auch die Ozonschicht, die die Erde vor schädlicher Strahlung schützt.

Es ist möglich, dass die Kreide die Ozonschicht beeinträchtigt, sodass schädliche Strahlung, die Krebs und andere Gesundheitsprobleme verursachen kann, die Erdoberfläche erreicht.

Sir David King von der Universität Cambridge, ehemaliger wissenschaftlicher Berater der britischen Regierung, sagte einem Reporter der Times, dass ein solches Projekt nicht weiter verfolgt werden sollte, da es katastrophale Auswirkungen auf die Wettersysteme haben könnte, die niemand vorhersagen könne.

Inzwischen sind weltweit andere Programme angelaufen, um Gates‘ Plan, das Sonnenlicht zu blockieren, voranzutreiben.

Wie Slay News berichtet, sprühen Wissenschaftler reflektierende Partikel in den Himmel, versenken Chemikalien im Ozean und versprühen Salzwasser in der Luft in dem verzweifelten Versuch, den „Klimawandel“ aufzuhalten oder umzukehren.

Sie behaupten, diese Techniken seien notwendig, um den Planeten abzukühlen, da die weltweiten Bemühungen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, gescheitert seien.

Diese Geoengineering-Ansätze wurden früher von Wissenschaftlern und Regulierungsbehörden als Tabu betrachtet, da sie befürchteten, dass Eingriffe in die Umwelt unbeabsichtigte Folgen haben könnten.

Inzwischen erhalten Forscher jedoch Steuergelder und private Investitionen, um Gates‘ Ideen zur „globalen Kühlung“ voranzutreiben.

Einige Kritiker argumentieren, dass der Einsatz von Aerosolen in der Stratosphäre den Klimawandel verschärfen, die Ozonschicht schädigen oder andere unbekannte Gesundheitsrisiken mit sich bringen könnte.

Die Carnegie Climate Governance Initiative warnt, dass ein plötzlicher Stopp des Prozesses zu einem raschen Temperaturanstieg führen könnte, der für die menschliche Gesellschaft störend und für viele Arten gefährlich wäre.

Weitere Risiken sind Veränderungen der Niederschlagsmuster, der UV-Strahlung, der Lebenszyklen von Tieren und des Pflanzenwachstums.

Andere, wie Daniel Schrag, Direktor des Harvard University Center for the Environment, geben zu, dass die Idee, die Sonne zu verdunkeln, schrecklich sein mag – aber sie besteht darauf, dass es notwendig ist.

„Es klingt wie eine schreckliche Idee, und vielleicht ist es auch eine schreckliche Idee – abgesehen von der Alternative, die Erde grillen zu lassen“, sagte Schrag letztes Jahr.