Von Ekaterina Blinova

Die US-Luftwaffe will mindestens 1.000 KI-gesteuerte Drohnen kaufen, um F-35- und B-21-Kampfflugzeuge zu eskortieren und sogar andere Flugzeuge und Bodenziele anzugreifen, wie das Wall Street Journal berichtet.

Das Pentagon hat ein 6-Milliarden-Dollar-Programm zum Bau einer Drohnenflotte angekündigt, die als Collaborative Combat Aircraft (CCA) bezeichnet wird.

Es wird erwartet, dass das US-Verteidigungsministerium bis zum Sommer zwei Hersteller auswählt, die mit dem Bau der unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) beginnen sollen. Die US-Verteidigungsunternehmen Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics und Anduril Industries haben sich um den Auftrag beworben.

Die US-Luftwaffe möchte mindestens 1.000 CCAs einsetzen, um Flugzeuge mit Besatzung zu eskortieren und zu schützen, darunter das Kampfflugzeug F-35 Lightning II von Lockheed Martin oder den Prototyp des Bombers B-21 Raider von Northrop Grumman, während sie gleichzeitig Ausrüstung und Waffen tragen, um Luft- und Landziele zu treffen, Überwachungsaufgaben wahrzunehmen und als Kommunikationszentren zu dienen.

Laut Dmitry Drozdenko, einem Militäranalysten und Chefredakteur des Internetportals Fatherland Arsenal, ist das Konzept nicht neu. Im vergangenen Oktober führte das Marine Corps auf dem Luftwaffenstützpunkt Eglin in Florida einen Testflug mit der Drohne Kratos XQ-58A Valkyrie durch. Die Tests dienten dazu, das Potenzial des Einsatzes von Plattformen mit künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Fähigkeiten von bemannten und unbemannten Teams zu bewerten.

Russlands Grom-Drohne

Die Grom-Drohne wurde erstmals auf dem russischen Internationalen Militärtechnischen Forum „Armee“ im Jahr 2020 vorgestellt. Die Drohne wurde von der Kronstadt-Gruppe entwickelt, um an der Seite russischer Kampfjets, einschließlich der Sukhoi Su-35 und Su-57, eingesetzt zu werden.

Die Hauptaufgabe der Drohne besteht darin, die bemannten Flugzeuge zu schützen. Es wurde angekündigt, dass die Grom in der Lage sein wird, verschiedene Waffensysteme zu tragen, darunter KAB-500S-Luftbomben und Kh-38-Luft-Boden-Lenkraketen. Die KI-gesteuerte Drohne wird nicht nur mit bemannten Flugzeugen zusammenarbeiten können, sondern auch völlig autonom sein. Sie wird auch in der Lage sein, einen Schwarm von 10 wiederverwendbaren Hochgeschwindigkeitsdrohnen vom Typ Molniya [Lightning] zu steuern.

US hat Probleme mit KI-gesteuerten Drohnen

Dennoch mussten die US-Entwickler unerwartete Rückschläge hinnehmen, als sie den KI-gesteuerten unbemannten Kampfflugzeugen „beibrachten“, autonom zu fliegen und sich an veränderte Bedingungen im Kampf anzupassen, so der Experte.

Im vergangenen Juni beschrieb Colonel Tucker Hamilton einen Test, bei dem eine KI-Drohne beschloss, ihren Bediener zu „töten„, um ihn von dem abzuhalten, was die Drohne als Einmischung in ihre Bemühungen zur Erfüllung der Aufgabe empfand.

Der Vorfall löste eine hitzige Debatte aus, und die US-Luftwaffe beeilte sich, den Medien zu versichern, dass es sich um „ein hypothetisches Gedankenexperiment und nicht um eine Simulation handelte.“ Hamilton behauptete auch, dass er sich während seiner Rede auf dem Gipfel „falsch ausgedrückt“ habe.

Drozdenko ist der Ansicht, dass die Geschichte einen faden Beigeschmack hat, und schließt nicht aus, dass die Simulation echt war.

Bekommt die US-Luftwaffe ihre kollaborativen Kampfflugzeuge rechtzeitig?

Das WSJ hat zugegeben, dass die US-Luftwaffe bei der Beschaffung ihrer CCAs vor einer Reihe von Herausforderungen steht. Nur einer der fünf Bewerber – Boeings MQ-28 Ghost Bat – ist bisher öffentlich geflogen, während die anderen ihre Jets entweder unter Verschluss halten oder nur Fotos der Luftfahrzeuge veröffentlicht haben.

Die USAF hat für jede Drohne zwischen 20 und 30 Millionen Dollar veranschlagt und plant, bis 2029 Hunderte von ihnen in die Luft zu bringen. Aber das Pentagon hat eine lange Liste von verspäteten und überzogenen Programmen, so die Zeitung. Im Durchschnitt dauert ein Pentagon-Programm sieben Jahre von der Auftragsvergabe bis zur Inbetriebnahme, während die USAF das CCA-Programm in fünf Jahren abschließen will.

Die Auftragnehmer haben immer noch Probleme im Zusammenhang mit ihren früheren Projekten und Verträgen: „Boeings Militärflugzeugprogramme haben zu kämpfen; Lockheed Martin hat Dutzende von F-35 geparkt, die das Pentagon nicht abnehmen will, solange die Softwarekorrekturen nicht abgeschlossen sind; und Northrop Grumman steht bei einigen Programmen vor Herausforderungen„, so die Zeitung.

