Jüdischer Think Tank beauftragt Architekten des Irak-Krieges mit der Entwicklung eines „Tag danach“-Plans für Gaza

Am 16. März 2003, wenige Tage vor Beginn der Operation Iraqi Freedom, erklärte der damalige US-Vizepräsident Dick Cheney gegenüber US-Medien, die amerikanischen Streitkräfte würden „als Befreier begrüßt werden“. Fast 21 Jahre später werden US-Truppen in diesem Land immer noch angegriffen.

Einige der Architekten der US-Invasion und Besetzung des Irak wurden beauftragt, für das Jüdische Institut für Nationale Sicherheit (JINSA) und die Vandenberg-Koalition einen Plan für den „Tag danach“ in Gaza auszuarbeiten.

Die Gruppe mit dem Namen „Gaza Futures Task Force“, auf die Responsible Statecraft zuerst hinwies, veröffentlichte einen Bericht, in dem sie eine „Multi-Milliarden-Dollar private Organisation“ forderte, die von „interessierten Nationen“ finanziert werden sollte, um den Gazastreifen nach dem Ende der Feindseligkeiten zu regieren.

Die Gruppe besteht aus neun Mitgliedern, von denen vier – einschließlich des Vorsitzenden – eine entscheidende Rolle im Irakkrieg und der Besatzung gespielt haben. Der Vorsitzende der Gruppe, John Hannah, war stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater des ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney, bevor er das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters von Lewis „Scooter“ Libby übernahm, der nach einer Anklage wegen Meineids zurückgetreten war.

Libby sitzt auch in der Gaza Futures Task Force an der Seite von Elliott Abrams, der unter dem ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush dem Nationalen Sicherheitsrat (NSC) angehörte und als Direktor für Demokratie im NSC eine wichtige Rolle bei der Finanzierung eines gescheiterten Putsches im Gazastreifen durch den politischen Hauptrivalen der Hamas, die Fatah, im Jahr 2007 spielte, der zu einem kurzlebigen Bürgerkrieg führte. Während der Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump war Abrams auch Sondergesandter für Venezuela und den Iran.

Das vierte Mitglied des neunköpfigen Gremiums mit Verbindungen zum Irak-Krieg ist der ehemalige Botschafter Eric Edelman, der zwischen 2005 und 2009 unter den ehemaligen Verteidigungsministern Donald Rumsfeld und Robert Gates der wichtigste stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Cheneys war, der Nummer drei im Pentagon.

Ein großer Teil des Dokuments konzentriert sich nicht nur auf die Wiederherstellung der Stabilität im Gazastreifen, sondern auch auf die Bekämpfung der Rivalen Israels in der Region.

Der Bericht nennt zwei Ziele der Task Force:

„Wiederherstellung der Abschreckungs- und Sicherheitsbedürfnisse Israels, sowohl für seine eigene Bevölkerung als auch für seine Stellung als mächtiger regionaler Verbündeter und wesentlicher Bestandteil des Widerstands gegen die Ambitionen des Iran.

„Zerschlagung der Hamas als militärische und regierende Kraft und Schutz vor ihrem Wiedererstarken durch fortgesetzte Handlungsfreiheit Israels gegenüber der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad sowie durch Entmilitarisierung, Entradikalisierung und Verbesserung der Lebensbedingungen im Gazastreifen, sodass sich große Terroranschläge wie der vom 7. Oktober nicht wiederholen können und werden“.

Das Dokument greift auch die israelische Forderung auf, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) aufzulösen, da es dazu diene, die palästinensische Krise zu verlängern und zu vertiefen. Er empfiehlt, die Organisation durch „lokale palästinensische Institutionen oder andere internationale Friedensorganisationen zu ersetzen, die entwickelt und umgesetzt werden sollten“.

Ferner sollte die „milliardenschwere private Organisation“, die sie als „International Trust for Gaza Relief and Reconstruction“ bezeichnet, von einer „Gruppe arabischer Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten“ geleitet und von den Vereinigten Staaten „und besorgten Staaten, die Israels Rolle in der Region akzeptieren“, unterstützt werden.

Die Gruppe sollte sich zunächst auf die Bereitstellung von Hilfsgütern konzentrieren, einschließlich „humanitärer Inseln der Stabilität“ mit „großen vorgefertigten Wohngemeinschaften“, so die Task Force. Der nächste Schritt, so die Task Force, sollte sich jedoch auf Bemühungen zur „De-Radikalisierung“ konzentrieren, in Anlehnung an die katastrophalen Bemühungen zur „De-Baathifizierung“ im Irak. Die Task Force empfiehlt, dass „gemäßigte“ Palästinenser aus dem Gazastreifen, dem Westjordanland und der Diaspora bei den Bemühungen helfen sollten, Schulen, Moscheen und Medien in der Region zu de-radikalisieren.

Angesichts der Tatsache, dass die israelischen Bombardierungen 85% der Bevölkerung vertrieben und mehr als 30.000 Menschen im Gazastreifen getötet haben (Tendenz steigend), dürfte es jedoch schwierig sein, Personen aus dem Gazastreifen zu finden, die die JINSA als „gemäßigt“ akzeptiert, um diese Aufgabe zu übernehmen. Die Task Force hat sich mit dieser Frage nicht beschäftigt.

Die Task Force empfiehlt auch, dass die Ziele des Internationalen Treuhandfonds in den breiteren Kontext des Kampfes gegen die „aggressive Kampagne des Iran, die Friedensbemühungen zu unterlaufen, einschließlich der Eindämmung der Bedrohung durch die Hisbollah [im Libanon] und der Wiederaufnahme von Fortschritten bei der Normalisierung der [Beziehungen zwischen] Israel und Saudi-Arabien“ gestellt werden sollten.

Seit der Invasion und Besetzung des Irak durch die USA im Jahr 2003 sind schätzungsweise 315.000 Menschen direkt durch den Konflikt ums Leben gekommen.

Bis 2020 werden die USA schätzungsweise 1,922 Billionen Dollar für die Invasion und Stabilisierung des Landes ausgegeben haben, in dem immer noch mindestens fünf US-Militärbasen und etwa 2.500 Soldaten stationiert sind.