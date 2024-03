Der globale Süden rückt näher an das multipolare Moskau heran

Pepe Escobar

Das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesen hektischen Tagen in Moskau: Ihr Normalos der Welt, vereinigt euch.

Es waren hektische, multipolare Tage in der Hauptstadt der multipolaren Welt. Ich hatte die Ehre, dem russischen Außenminister Sergei Lawrow persönlich sagen zu dürfen, dass in einem Auditorium des Lomonossow-Innovationsclusters am Montagnachmittag fast der gesamte Globale Süden vertreten schien – eine Art informelle UNO und in vielerlei Hinsicht viel effektiver, wenn es um die Einhaltung der UN-Charta geht. Seine Augen leuchteten. Lawrow versteht die wahre Macht der globalen Mehrheit besser als die meisten anderen.

Moskau war Gastgeber einer multipolaren Konferenz und des zweiten Treffens der Internationalen Bewegung der Russophilen (MIR, in der französischen Abkürzung, die auf Russisch „Welt“ bedeutet). Insgesamt boten die Diskussionen und Netzwerke vielversprechende Ansätze für den Aufbau einer wirklich repräsentativen internationalen Ordnung – weg von der auf der Agenda stehenden Untergangsstimmung einer unipolaren Kultur und ewiger Kriege.

Das Eröffnungsplenum am ersten Tag stand ganz im Zeichen der Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, deren Hauptbotschaft glasklar war: „Es kann keine Freiheit ohne freien Willen geben“, was leicht zum neuen kollektiven Motto des globalen Südens werden könnte. Die „Staaten der Zivilisation“ gaben den Ton der gesamten Diskussion an, denn sie entwarfen minutiös die Pläne für die wirtschaftliche, technologische und kulturelle Entwicklung der postwestlichen hegemonialen Welt.

Zhang Weiwei, Professor für Internationale Beziehungen am China-Institut der Fudan-Universität in Shanghai, fasste die vier entscheidenden Punkte zusammen, wenn es darum geht, Pekings Rolle als „neuer unabhängiger Pol“ voranzutreiben. Das liest sich wie eine prägnante Markierung dessen, wo wir heute stehen:

In der unipolaren Ordnung kann alles, vom Dollar bis zum Computerchip, als Waffe eingesetzt werden. Kriege und bunte Revolutionen sind die Norm.

China ist nach Kaufkraftparität zur größten Volkswirtschaft der Welt, zur größten Handels- und Industrienation aufgestiegen und steht heute an der Spitze der Vierten Industriellen Revolution.

China vertritt das Modell „Einheit und Wohlstand“ anstelle des westlichen Modells „Teile und herrsche“.

Der Westen hat versucht, Russland zu isolieren, aber die globale Mehrheit sympathisiert mit Russland. So wurde der kollektive Westen vom Rest der Welt isoliert.

Den „theopolitischen Krieg“ führen

„Globaler Rest“ ist übrigens ein falscher Begriff: Globale Mehrheit heißt das Spiel. Dasselbe gilt für die „goldene Milliarde“; diejenigen, die vom unipolaren Moment profitieren, vorwiegend im kollektiven Westen und als Kompradoreneliten in den Satrapen, sind bestenfalls 200 Millionen.

Am Montagnachmittag fanden in Moskau drei parallele Sitzungen statt: über China und die multipolare Welt, deren Star Professor Weiwei war; über den posthegemonialen Westen unter dem Titel „Ist es möglich, die europäische Zivilisation zu retten? – an der mehrere europäische Dissidenten, Akademiker, Think Tanks und Aktivisten teilnahmen; und vor allem – mit den Hauptakteuren der Multipolarität.

Ich hatte die Ehre, die großartige Sitzung über den Globalen Süden zu moderieren, die über drei Stunden dauerte – eigentlich hätte sie den ganzen Tag dauern können – und mehrere beeindruckende Präsentationen von Afrikanern, Lateinamerikanern und Asiaten von Palästina bis Venezuela beinhaltete, einschließlich Nelson Mandelas Enkel Mandla.

Das war der multipolare Globale Süden in Aktion – denn mein Ziel war es, so viele Menschen wie möglich zu Wort kommen zu lassen. Wenn die Organisatoren eine Zusammenstellung der besten Vorträge herausgeben würden, könnte das leicht ein globaler Hit werden.

Mandla Mandela betonte, dass es an der Zeit sei, sich von dem unipolaren System zu lösen, das von dem Hegemon dominiert wird, „der immer noch Israel unterstützt“.

Die charismatische Aktivistin Kemi Seba aus Benin verkörperte die afrikanische Führungspersönlichkeit der Zukunft. Im Plenum stellte Seba ein Schlüsselkonzept vor, das weltweit entwickelt werden sollte: Wir leben in einem „theopolitical war“.

Dies fasst den gleichzeitigen hybriden Krieg des Westens gegen den Islam, die Schia, die christliche Orthodoxie, eigentlich gegen jede Religion mit Ausnahme des Woke-Kultes, treffend zusammen.

Am nächsten Tag bot der zweite Kongress der internationalen russophilen Bewegung drei Podiumsdiskussionen an, die wichtigste – wie könnte es anders sein – zum Thema „Informationskrieg und Hybridkrieg“.

Ich hatte die Ehre, die Bühne mit Maria Zakharova zu teilen – und nach meinem Vortrag im Free-Jazz-Stil, der sich auf meine über 40-jährige Erfahrung im Journalismus in aller Welt konzentrierte und in dem ich den völligen Niedergang der Branche aus erster Hand beobachten konnte, führten wir einen hoffentlich nützlichen Dialog über Medien und Soft Power.

Mein Vorschlag, nicht nur an das russische Außenministerium, sondern an alle Menschen im Globalen Süden, war einfach: Vergessen Sie die von der Oligarchie kontrollierten Mainstream-Medien, sie sind bereits tot. Sie haben nichts Relevantes mehr zu berichten. Die Gegenwart und die Zukunft liegen in den sozialen Medien, den „alternativen“ Medien – die nicht mehr alternativ sind, im Gegenteil – und den Bürgermedien, für die natürlich die höchsten journalistischen Standards gelten sollten.

Am Abend, bevor die Party richtig losging, waren einige von uns zu einem offenen, ehrlichen und aufschlussreichen Arbeitsessen mit Außenminister Lawrow in einem der prächtigen, mit Fresken geschmückten Säle des Metropol-Hotels eingeladen, das seit 1905 zu den großen Hotels Europas gehört.

Eine Legende mit spitzbübischem Humor

Lawrow war entspannt, unter Freunden; nach einer anfänglichen, atemberaubenden diplomatischen Tour de Force, die einige Höhepunkte der letzten Jahrzehnte bis zu den aktuellen Unruhen umfasste, öffnete er den Tisch für unsere Fragen, machte sich Notizen und beantwortete jede einzelne ausführlich.

Wenn man dem weltweit legendärsten Diplomaten in entspannter Atmosphäre gegenübersitzt, merkt man, dass er wirklich traurig ist über die Wut, die Intoleranz und den völligen Mangel an kritischem Denken, den vorwiegend die Europäer an den Tag legen. Das war in unserem Gespräch viel wichtiger als die Tatsache, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland auf einem historischen Tiefpunkt befinden.

Dennoch bleibt Lawrow wegen des globalen Südens – und der russischen BRICS-Präsidentschaft in diesem Jahr – sehr engagiert. Er lobte den indischen Außenminister Jaishankar und die guten Beziehungen zu China. Er schlug vor, dass die russophile Bewegung eine globale Rolle spielen solle, und schlug spielerisch vor, dass wir alle Teil einer Bewegung der „Normal-o-philes“ sein sollten.

Nun, die Legende Lawrow ist auch für seinen bösartigen Humor bekannt. Und Humor wirkt am besten, wenn er todernst gemeint ist. Das ist also die wichtigste Erkenntnis dieser hektischen Tage in Moskau: Normalos der Welt, vereinigt euch.