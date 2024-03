Unerwarteter Rücktritt eines US-Agenten und Architekten der farbigen Revolution in der Ukraine 2014: Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland erreicht neuen Tiefpunkt

US-Außenminister Antony Blinken gab am Dienstag den Rücktritt der stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland bekannt.

Wer ist Nuland? Sie wird weithin als eine der Hauptverantwortlichen für den Maidan-Aufstand angesehen, eine Farbrevolution in der Ukraine, die von Nuland in Zusammenarbeit mit vom Westen unterstützten Geheimdienstagenten angezettelt wurde, einen ordnungsgemäß gewählten prorussischen Führer stürzte und zur Einsetzung einer westlichen Marionettenregierung und schließlich zum Krieg mit Russland führte.

In einer Erklärung sagte Blinken, seine Freundin „Toria“ habe in ihrer 35-jährigen Karriere die meisten Positionen im Außenministerium bekleidet, vom Konsularbeamten über den Botschafter bis zum stellvertretenden Staatssekretär. Zuletzt war Nuland Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten. Sie nannte keinen Grund für seinen Rücktritt, obwohl es etwas mit den mehr als 400.000 toten Ukrainern zu tun haben könnte, Leben, die auf einem Schlachtfeld verschwendet wurden, auf dem es keine Anzeichen dafür gibt, dass der Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland jemals gewonnen werden könnte.

Einem Bericht von The Gateway Pundit zufolge hat das konservative Nachrichtenportal kürzlich einen Antrag auf Informationsfreiheit gestellt, um herauszufinden, welche Rolle Victoria Nuland beim Tod des US-Journalisten Gonzalo Lira in der Ukraine gespielt hat. Lira, ein Gegner des Krieges mit Russland, starb am 11. Januar 2024 in einem Gefängnis in Charkiw. Lira hatte Nuland beschuldigt, „mich zu hassen“ und für seine Verhaftung verantwortlich zu sein. Lira hatte 2022 ein Video gedreht, in dem er Nulands Rolle beim Schüren von Instabilität in der Ukraine beschrieb.

Die USA und die NATO haben im Propagandakrieg, der alle Schießkriege begleitet, eine Reihe peinlicher Verluste erlitten. Da war die Sprengung der Nordstream-2-Pipeline, die eindeutig von NATO-Agenten inszeniert wurde. Da war der bereits erwähnte Tod von Gonzalo Lira. Da war die durchgesickerte Information, dass der russische Dissident Alexei Navalny in einem russischen Gefängnis tatsächlich an einem Blutgerinnsel starb und nicht, wie von Washington behauptet, von Russland „ermordet“ wurde. Dann war da der Artikel in der New York Times vor zwei Wochen, in dem die CIA zugab, dass sie in den vergangenen zehn Jahren ein Netz von Stützpunkten in der Ukraine aufgebaut hat, das mindestens ein Dutzend umfasst, um eine vom Westen unterstützte Marionettenregierung an der Grenze zu Russland zu installieren, zu bewaffnen und zu unterstützen. Und die jüngste Bombe, die erst vor zwei Tagen eingeschlagen ist: Russland hat ein Gespräch deutscher Militärgeneräle abgehört, in dem es um die Frage ging, wie die russische Brücke zur Halbinsel Krim mit Taurus-Langstreckenraketen gesprengt werden könnte. Dieser Bericht, der von der deutschen Regierung bestätigt wurde, kam nur wenige Tage, nachdem Bundeskanzler Olaf Stolz erklärt hatte, dass Deutschland im Gegensatz zu Frankreich niemals vor habe, sein Militär für einen Angriff auf russisches Territorium einzusetzen, schon gar nicht auf ein ziviles Ziel wie die Brücke zur Krim!

Keines dieser peinlichen Versäumnisse wurde am Dienstag von Blinken erwähnt. Es ging nur um Popcorn und Luftballons, um die wunderbaren Erfolge einer langjährigen Soldatin des amerikanischen Tiefen Staates, Frau Victoria Nuland, zu feiern.

„Was Toria wirklich außergewöhnlich macht, ist die große Leidenschaft, mit der sie für das kämpft, woran sie am meisten glaubt: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Amerikas anhaltende Fähigkeit, diese Werte auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu fördern“, sagte Blinken.

All diese Worte – Freiheit, Demokratie, Menschenrechte – haben für Blinken und die globale Kabale eine andere Bedeutung als für uns, die Menschen. „Freiheit“ bedeutet nicht, nach den individuellen Rechten zu leben, die uns unser Schöpfer gegeben hat, sondern nach den Privilegien, die uns die Regierung gewährt. Und „Demokratie“ bedeutet ganz sicher nicht das Recht der Völker, in freien und fairen Wahlen ihre eigenen Führer zu wählen. Stattdessen müssen sie die von Washington bevorzugten Führer wählen, auf die man sich verlassen kann, dass sie der von den USA geführten liberalen Weltordnung folgen. (Wer glaubt, ich übertreibe, dem empfehle ich, die ganze schmutzige Geschichte der CIA zu lesen, wie sie William Blum in Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II zusammengestellt hat.)

Blinken sagte eine wahre Sache. Er sagte, dass Nulands „Führungsrolle in der Ukraine“ „auf Jahre hinaus“ von Diplomaten und Studenten der Außenpolitik untersucht werden wird.

Das wird sie in der Tat.

Nuland war direkt in den Maidan-Aufstand und den anschließenden Staatsstreich in Kiew involviert. Im Dezember 2013 besuchte sie die Ukraine und verteilte Gebäck an die bewaffneten Demonstranten auf dem zentralen Platz in Kiew. Wenige Tage vor dem Putsch im Februar 2014 wurde sie dabei gefilmt, wie sie mit dem damaligen US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, darüber diskutierte, wie man „die Sache ins Rollen bringen“ könne.

In einem CNN-Interview im vergangenen Monat gestand Nuland das Scheitern der US-Politik gegenüber Moskau ein und beschrieb das heutige Russland als „nicht das Russland, das wir, offen gesagt, wollten“. Hier ein Auszug aus dem Interview.

Victoria Nuland on more Ukraine spending: “We will do what we have always done, which is defend democracy & freedom around the world … And by the way, we have to remember that the bulk of this money is going right back into the U.S., to make those weapons” pic.twitter.com/6P98dCLKqN — Tom Elliott (@tomselliott) February 24, 2024

Das ist es also. Krieg ist gut fürs Geschäft. Russen und Ukrainer gegeneinander auszuspielen und dabei zuzusehen, wie Zehntausende von ihnen abgeschlachtet werden, ist für Leute wie Nuland ein großer Spaß. Und hey, wir sollten alle stolz auf sie sein, denn diese ausländischen Schlachtfelder schaffen immer gute Jobs für Amerikaner zu Hause.

Nuland und ihresgleichen sind kranke Menschen. Und zu ihren Leuten gehören Leute auf beiden Seiten des Ganges im Washingtoner Establishment, Leute wie Blinken, Condoleezza Rice, Paul Ryan, Kevin McCarthy, Biden, die Obamas, die Bushs, die Clintons, die Senatoren Lindsey Graham und Mitch McConnell und die Reps. Michael McCaul aus Texas und Mike Turner aus Ohio, um nur einige zu nennen.

Sie alle wiederholen die gleichen Lügen und Halbwahrheiten über den Kampf für Freiheit und „Demokratie“. Und warum? Weil es funktioniert. Die Amerikaner sind empfänglich für diese chauvinistische Rhetorik. Sie fallen jedes Mal darauf herein.

In Wahrheit gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Freiheit und Demokratie in Russland und in der Ukraine. In beiden Ländern herrschen autoritäre Regierungsstrukturen, die dafür bekannt sind, gegen Presse und politische Äußerungen vorzugehen, die die offizielle Darstellung der Regierung infrage stellen.

Nicht, dass dies die Vereinigten Staaten etwas anginge. Was geht es Washington an, welche Regierungsform ein Land fernab unserer Grenzen angenommen hat?

Wer sind wir überhaupt, dass wir über die Demokratie eines anderen Landes oder deren Fehlen sprechen? Wir leben in einem Land, Amerika, das sich in etwas verwandelt hat, das die meisten von uns nicht mehr wiedererkennen – ein Land, das von einer Regierung regiert wird, die offen politische Äußerungen zensiert (sie nennen es „Desinformation“), genau die Art von Äußerungen, von denen uns gesagt wird, dass sie durch unseren ersten Verfassungszusatz verboten wurden, und die ältere Frauen verhaftet, die beim Beten vor Abtreibungskliniken erwischt werden, und sie zu langen Gefängnisstrafen von 10 Jahren oder mehr verurteilt, während sie politische Gefangene, die das Verbrechen begangen haben, festhält, am 6. Januar 2021 durch das Kapitol zu verabschieden. Januar 2021 durch das Kapitol zu gehen.

Also, Frau Victoria Nuland, ersparen Sie uns den Vortrag über die Verteidigung von Freiheit und Demokratie. Das sind die gleichen abgedroschenen Argumente, mit denen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Hunderte Kriege und Revolutionen auf der ganzen Welt gerechtfertigt wurden.

Doch Victoria Nuland verdient Anerkennung.

Sie ist eine der weltweit führenden Experten für die Durchführung einer farbigen Revolution. Sie und der Rest der selbst ernannten neokonservativen globalistischen Eliten, die man besser als globale Räuber bezeichnen sollte, haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kriege anzuzetteln, Länder zu destabilisieren, die Infrastruktur zu sabotieren und Regimewechsel herbeizuführen. Wie machen sie das? Durch geheime Infiltration und Spionage, durch Bestechung befreundeter ausländischer Akteure und durch die Kontrolle der Medienberichterstattung, alles unter der Kontrolle einer schurkischen, nicht rechenschaftspflichtigen CIA. Sie machen das seit Jahren und erwarten nicht, dass es aufhört, nur weil Nuland zurückgetreten ist.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, führte Nulands Rücktritt auf das „Scheitern des antirussischen Kurses der Biden-Administration“ zurück. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Geschichte von Nulands Rücktritt im Laufe der Zeit noch mehr an die Öffentlichkeit dringen wird.

Nuland ist mit dem Kriegsfanatiker Robert Kagan verheiratet, dem Gründer des neokonservativen Project for a New American Century, das im Auftrag der US-Regierung Regimewechsel in aller Welt intellektuell unterstützt. Ihre Schwägerin, Kimberley Kagan, ist mit Roberts Bruder Fred verheiratet und leitet das Institute for the Study of War.

Auf Frau Nuland wartet nach ihrem Ausscheiden aus dem Regierungsdienst sicher ein lukrativer Buchvertrag und vielleicht ein bequemer Job in einer Washingtoner Denkfabrik. Oder vielleicht wird sie als Topmanagerin bei einem der großen Rüstungskonzerne wiederverwertet.

In jedem Fall wird Victoria Nuland für ihre gute Arbeit belohnt. Sie hat eine entscheidende Rolle beim Abschlachten von mehr als 500.000 meist christlichen Russen und Ukrainern gespielt. So funktioniert Washington.