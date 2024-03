Scott Ritter: Durchgesickerte Angriffspläne für die Krim werfen die Frage auf: „Wer hat in Deutschland das Sagen“?

Von Ilya Tsukanov

‘Who’s in charge in Germany?’ Scott Ritter asks amid leak of Bundeswehr’s Crimea attack plans



“There's a crisis in civil military affairs in Germany today, and the whole world seems to be ignoring this,” former US Marine Corps intelligence officer, ex-UN weapons inspector and… pic.twitter.com/Q94Wv1SIc5 — Sputnik (@SputnikInt) March 5, 2024

Der Chefredakteur der Sputnik-Muttermediengruppe ließ am vergangenen Freitag eine bahnbrechende Tonaufnahme eines Gesprächs zwischen hochrangigen Bundeswehroffizieren fallen, in dem Pläne für einen Angriff auf die Krim-Brücke mit Taurus-Raketen aus deutscher Produktion besprochen wurden. Das Leck, dessen Echtheit später von deutschen Medien bestätigt wurde, löste eine offizielle Untersuchung aus.

Das durchgesickerte Gespräch zwischen hochrangigen Bundeswehroffizieren, die eine Aggression gegen Russland mit deutschen Waffen planten, wirft ernste Fragen darüber auf, wer in Deutschland wirklich das Sagen hat – das Militär oder die zivile Regierung – und signalisiert ein wirklich besorgniserregendes Abgleiten in Richtung Militärherrschaft, so der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und unabhängige Militäranalyst Scott Ritter gegenüber Sputnik.

„Die ganze Welt scheint dies zu ignorieren“, sagte Ritter und wies darauf hin, dass die Details der durchgesickerten Diskussion vom 19. Februar, in der Offiziere tatsächlich einen „Kriegsakt“ gegen Russland planten, zwar Aufmerksamkeit erregt hätten – „ohne Wenn und Aber“, aber die wichtigere Frage, wer heute in Deutschland das Sagen habe, sei unbeantwortet geblieben.

„Interessant an diesem Gespräch ist, dass der deutsche Bundeskanzler, die heute die oberste zivile Exekutivbehörde in Deutschland ist, einige Tage zuvor ausdrücklich erklärt hatte, dass Deutschland der Ukraine den Taurus-Raketen nicht liefern wird. Außerdem hat der deutsche Bundestag nicht nur einmal, sondern zweimal mit überwältigender Mehrheit gegen die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers an die Ukraine gestimmt. Wer hat in Deutschland das Sagen? Die zivile Führung oder das Militär? Denn nach dem Gespräch, das diese vier hochrangigen deutschen Militärs führten, sprachen sie über ein Projekt, das vom deutschen Verteidigungsminister genehmigt worden war„, betonte Ritter.

Mit anderen Worten: „Während der Kanzler und das Parlament die Lieferung der Taurus-Rakete an die Ukraine abgelehnt haben, arbeitet der Verteidigungsminister mit seinen Luftwaffenoffizieren daran, sie zu beschaffen – um zu planen, wie diese Waffe eingesetzt werden könnte, um Russland Schaden zuzufügen“, so der Beobachter.

Ferner wies Ritter darauf hin, dass die offensichtliche Einsatzplanung, die in dem durchgesickerten Gespräch geschildert wird, einen schweren Verstoß gegen „alles“ darstellt, wofür die NATO „angeblich steht“.

„Als die NATO von einer Erweiterung sprach, und ich spreche von der Zeit vor der deutschen Wiedervereinigung, als das Konzept der NATO-Erweiterung aufkam, war einer der Hauptaspekte, dass jedes neue Mitglied sich an die Standards demokratischer Herrschaft halten muss, die die NATO für sich selbst definiert hat. Und einer der wichtigsten Aspekte dieses Standards ist die zivile Kontrolle über das Militär. Das ist absolut notwendig. In der NATO gibt es keinen Platz für eine Militärdiktatur, für das Militär, das der zivilen Führung die Ergebnisse diktiert, insbesondere in Friedenszeiten„, erklärte Ritter.

Als Moskau 1990 der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten zustimmte, war eine der Bedingungen, dass Deutschland nie wieder einen Angriffskrieg gegen Russland führen würde.

„Es gibt jetzt Mitglieder des Parlaments … in Sachsen, Deutschland, die sich aktiv darum bemühen, gegen diese deutschen Offiziere zu ermitteln, um sie für die Verletzung des deutschen Rechts, für die Planung eines Angriffskrieges zur Rechenschaft zu ziehen. Denn ein Angriffskrieg wurde vom Nürnberger Tribunal festgestellt, das die Nazis für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zog, die sie nicht nur gegen die Sowjetunion, sondern auch gegen andere Länder begangen hatten – für die Planung und Durchführung des größten Kriegsverbrechens von allen, eines Angriffskrieges; und das ist genau das, was diese vier deutschen Offiziere im Auftrag ihres Verteidigungsministers gegen Russland planten, in völligem Widerspruch zu den Anweisungen, die ihnen vom deutschen Bundeskanzler und dem deutschen Parlament gegeben wurden.“

„Es gibt heute eine Krise der zivil-militärischen Beziehungen in Deutschland„, sagte Ritter und fügte hinzu, dass die Schlüsselfrage jetzt sei: „Was wird die Welt dagegen tun?„

Durchgesickerte Diskussion

Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Sputnik-Muttermediengruppe Rossiya Segodnya-Chefredakteurin Margarita Simonyan Text und Ton eines Gesprächs zwischen Vertretern der Bundeswehr vom 19. Februar, in dem die Möglichkeit eines Angriffs auf die Krimbrücke mit Taurus-Marschflugkörpern, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden, diskutiert wurde. An dem Gespräch waren der Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, der Leiter der Abteilung Operationen und Übungen des Kommandos der Luftwaffe, Brigadegeneral Frank Graefe, und zwei Mitarbeiter des Luftoperationszentrums des Raumfahrtkommandos der Bundeswehr beteiligt.

Deutsche Medien bestätigten die Echtheit der Aufzeichnung, das deutsche Verteidigungsministerium äußerte sich besorgt über mögliche weitere Lecks und Bundeskanzler Scholz kündigte an, dass die Angelegenheit „sehr gründlich, sehr intensiv und rasch untersucht“ werde.

Die Christlich-Demokratische Union und die Christlich-Soziale Union – die größte Oppositionsfraktion im Bundestag – haben wegen der skandalösen Tonaufnahme eine außerordentliche Sitzung des Verteidigungsausschusses des Parlaments beantragt und ausdrücklich darum gebeten, dass Scholz daran teilnimmt.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, wetterte gegen die Faszination der Medien für die undichte Stelle und sagte am Montag vor Reportern, dass „das Sprechen über den Inhalt der undichten Stelle“, das die NATO in eine direkte Aggression gegen Moskau verwickelt, „direkt in die Hände der Russen spielt“.

Die Scholz-Regierung, die in den ersten Monaten der Krise Anfang 2022 zögerte, der Ukraine militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist seither zum zweitgrößten Unterstützer Kiews geworden, was die Waffenhilfe angeht, hinter den Vereinigten Staaten. Berlin hat mehr als 17,7 Milliarden Euro (19,2 Milliarden US-Dollar) an direkter Waffenhilfe und Milliarden an zusätzlicher Unterstützung durch EU-Institutionen bereitgestellt. Mitte Februar unterzeichnete Deutschland ein zehnseitiges Sicherheitsabkommen mit der Ukraine, das Berlin verpflichtet, Kiew nicht nur „so lange wie nötig“ im Stellvertreterkrieg gegen Russland zu unterstützen, sondern auch beim Aufbau der ukrainischen Streitkräfte in der Zeit nach dem Konflikt zu helfen. Deutschland hat Anfang Februar einen Haushalt für 2024 verabschiedet, der mehr als 8 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Kiew vorsieht, und das trotz einer wachsenden Haushalts- und Wirtschaftskrise im eigenen Land, der Kürzung von Subventionen für Landwirte, eines Anstiegs der Energiepreise und des schlimmsten Abschwungs in der Industrie seit dem Zweiten Weltkrieg.