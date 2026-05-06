Drohnenkrieg erreicht das russische Kernland – Angriff auf Raffinerie verschärft Eskalation

Der Bericht von Zero Hedge über einen groß angelegten Drohnenangriff auf russisches Territorium markiert eine neue Phase im Ukraine-Krieg. Mehr als 50 Drohnen sollen eingesetzt worden sein, Ziel war unter anderem eine der wichtigsten Raffinerien des Landes. Es kam zu Bränden und Schäden an kritischer Energieinfrastruktur.

Damit verschiebt sich der Charakter des Krieges deutlich. Was lange als regional begrenzter Konflikt galt, greift nun sichtbar tief in das russische Hinterland über.

Raffinerien sind dabei kein zufälliges Ziel. Sie zählen zu den empfindlichsten Punkten einer modernen Volkswirtschaft. Ihre Zerstörung trifft nicht nur die Energieversorgung, sondern auch militärische Logistik, industrielle Produktion und Exporterlöse. Jeder erfolgreiche Angriff entfaltet damit eine Wirkung weit über den unmittelbaren Schaden hinaus.

Zudem wurde eine der größten Raffinerien Russlands am Dienstag erneut angegriffen, wobei Oil Price über Folgendes berichtete:

Eine der größten Ölraffinerien Russlands, die Kirishi-Raffinerie südöstlich von St. Petersburg mit einer Kapazität von 400.000 Barrel pro Tag, stand am frühen Dienstagmorgen in Flammen, nachdem es in der Nacht zu Drohnenangriffen gekommen war, wie Bloomberg unter Berufung auf Satellitenbilder der NASA berichtet. Satellitenbildern zufolge, die am Dienstag vom „Fire Information for Resource Management System“ der NASA aufgenommen wurden, wurden in der Raffinerie Kirishi, die dem Ölproduzenten Surgutneftegas gehört, sowie in den angrenzenden Gebieten Wärmeanomalien festgestellt, die auf Brände hindeuten. Alexander Drozdenko, der Gouverneur des Gebiets Leningrad, in dem sich die Raffinerie befindet, teilte am frühen Dienstagmorgen auf Telegram mit, dass der Brand im Industriegebiet Kirischi eingedämmt worden sei, während die Raffinerie in Kirischi das Hauptziel der Drohnenangriffe in der vergangenen Nacht gewesen sei. In dem Beitrag wurde ein Treffer auf die Raffinerie nicht bestätigt, sondern lediglich angegeben, dass sie angegriffen worden sei.

Erste Aufnahmen, die weit verbreitet sind, vom nächtlichen Angriff auf Kirishi:

The VNIIR-Progress facility in Cheboksary, Russia, was reportedly hit. It produces secure Kometa navigation modules used in Russian drones, cruise missiles, and ballistic missiles.



The Kirishinefteorgsintez (KINEF) refinery in Kirishi, Russia’s Leningrad region, was also struck.… pic.twitter.com/6Jp31QQCWd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2026

Die zunehmende Reichweite dieser Angriffe stellt Moskau vor ein strukturelles Problem. Selbst weit entfernte Industriezentren sind nicht mehr unangreifbar. Die Vorstellung strategischer Tiefe, also Sicherheit durch Entfernung, verliert an Bedeutung. Gleichzeitig müssen Luftabwehrsysteme zunehmend im Inland gebunden werden, was die militärische Flexibilität einschränkt.

Die Reaktion Russlands dürfte kaum ausbleiben. Naheliegend ist eine Intensivierung der Gegenschläge auf ukrainische Infrastruktur. Energieanlagen, Transportknotenpunkte und industrielle Ziele könnten verstärkt ins Visier geraten, um Abschreckung herzustellen und die Kosten für Kiew zu erhöhen.

Darüber hinaus wächst das Risiko einer weiteren Eskalation. Sollte Moskau zu dem Schluss kommen, dass solche Angriffe ohne externe Unterstützung nicht möglich wären, könnte sich der Konflikt politisch und militärisch ausweiten. Die Grenze zwischen direkter und indirekter Konfrontation würde weiter verwischen.

Gleichzeitig zwingt die Entwicklung Russland zu Anpassungen. Der Schutz kritischer Infrastruktur gewinnt an Priorität, ebenso die mögliche Dezentralisierung von Produktionskapazitäten. Der Krieg verlagert sich damit zunehmend von der Frontlinie in die wirtschaftlichen und industriellen Strukturen des Landes.

Der Angriff auf die Raffinerie steht somit exemplarisch für einen Wandel, der sich bereits länger abzeichnet. Der Konflikt wird nicht mehr allein auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern durch gezielte Schläge gegen die Funktionsfähigkeit ganzer Systeme.

Die entscheidende Frage ist nun nicht mehr, ob solche Angriffe stattfinden, sondern in welchem Umfang sie zunehmen. Mit jedem Treffer wächst der Druck auf Moskau, eine Antwort zu liefern, die über punktuelle Vergeltung hinausgeht.