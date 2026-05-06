Propagandaratgeber veröffentlicht: So soll die Kriegsbereitschaft in Europa erhöht werden

Aufrüstung braucht Zustimmung – und die soll organisiert werden

Ein aktueller Policy-Brief des Centre for European Reform legt offen, worum es in Europas Sicherheitspolitik derzeit wirklich geht: Nicht nur um Panzer, Budgets und Fähigkeiten – sondern um die Frage, wie eine skeptische Bevölkerung von deutlich steigenden Verteidigungsausgaben überzeugt werden kann.

Das Papier formuliert es nüchtern. Zustimmung fällt nicht automatisch an. Sie muss aktiv gewonnen werden. Regierungen sollen Verteidigungsausgaben gezielt als Investition in Sicherheit darstellen, Bedrohungen stärker betonen und die Debatte aus dem Expertenzirkel in die breite Gesellschaft tragen. Kommunikation wird damit zur strategischen Ressource.

Genau hier beginnt die Brisanz. Denn was als „Kommunikationsstrategie“ beschrieben wird, liest sich für Kritiker wie ein politischer Werkzeugkasten zur Meinungsbeeinflussung. Wenn Narrative gezielt aufgebaut werden, wenn Bedrohungslagen emotionalisiert und gesellschaftliche Gruppen systematisch adressiert werden, geht es nicht mehr nur um Information. Es geht darum, Akzeptanz herzustellen – auch dort, wo sie bislang fehlt.

Der Hintergrund ist klar. Höhere Verteidigungsausgaben stehen in Konkurrenz zu anderen staatlichen Ausgaben. Wer mehr Geld in Militär und Rüstung lenkt, muss es an anderer Stelle einsparen oder umverteilen. Genau diese Zielkonflikte bergen politischen Sprengstoff. Der CER-Bericht deutet an, dass sie kommunikativ abgefedert werden sollen, bevor Widerstand entsteht.

Damit verschiebt sich die Rolle von Politik. Entscheidungen werden nicht nur getroffen und erklärt, sondern im Vorfeld kommunikativ vorbereitet. Die Grenze zwischen legitimer Aufklärung und gezielter Beeinflussung wird dabei unscharf.

Kritiker sehen darin ein bekanntes Muster. Große politische Projekte, die gesellschaftlich umstritten sind, werden nicht zuerst über Inhalte entschieden, sondern über ihre Vermittlung. Wer die Deutungshoheit über Begriffe wie „Sicherheit“ oder „Bedrohung“ gewinnt, prägt auch die Bereitschaft der Bevölkerung, höhere Ausgaben zu akzeptieren.

Der Bericht selbst vermeidet scharfe Begriffe. Doch zwischen den Zeilen wird deutlich, dass es um mehr geht als um reine Information. Es geht darum, die politische Realität so zu vermitteln, dass sie mehrheitsfähig wird.

Die entscheidende Frage ist daher nicht nur, wie viel Europa künftig für Verteidigung ausgibt. Sondern auch, wie offen diese Debatte geführt wird – und ob die Bevölkerung tatsächlich überzeugt wird oder schrittweise an eine neue Realität gewöhnt werden soll.

Fest steht: Aufrüstung ist nicht nur ein militärisches Projekt. Sie ist längst auch ein kommunikatives.