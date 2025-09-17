Trotz der bereits zugesagten westlichen Finanzunterstützung für die Ukraine benötigt die ukrainische Regierung 2026 zusätzliche Milliardenhilfen. Andernfalls droht dem Krisenland russischen Medien zufolge ein noch größeres Haushaltsdefizit, als bislang erwartet.

Alex Männer

Nun schon seit mehr als dreieinhalb Jahren führt die Ukraine einen sehr verlustreichen Krieg gegen einen übermächtigen Gegner und ist dabei vor allem auf die umfangreiche Finanzunterstützung aus dem kollektiven Westen angewiesen. Und ungeachtet der vergangenen militärischen Niederlagen Kiews sowie der politischen Skandale rund um die ukrainische Führung im Zusammenhang mit der sogenannten Antikorruptionsbehörde NABU ist die Bereitschaft der westlichen Staaten, sowohl die Waffenlieferungen aufrechtzuerhalten als auch den ukrainischen Haushalt mitzufinanzieren, scheinbar ungebrochen.

Dies ist ein Schlüsselaspekt in diesem Konflikt, denn das Ausbleibe